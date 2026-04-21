圓滾滾才是高級美！《圓潤的魔法 波特羅特展》6月登台，118件圓潤神作、票價資訊一次看。圖片來源：聯合數位文創提供

今年夏天，最圓、最萌、也最有存在感的展覽來了！哥倫比亞藝術大師費爾南多．波特羅（Fernando Botero）以「膨脹美學」聞名全球，筆下人物、動物、水果、樂器通通像被施了魔法一樣變得圓潤飽滿，乍看幽默可愛，細看卻藏著對體積、比例、社會與人性的觀察。

圖說：今夏最有「份量」的「圓潤的魔法 波特羅特展」超過百件作品0619首度登台。圖片來源：聯合數位文創提供

《圓潤的魔法 波特羅特展》將於2026年6月19日至10月11日在國立中正紀念堂1展廳登場，集結118件作品，橫跨油畫、素描、水彩與立體雕塑，是波特羅作品首度大規模登台展出。

展覽看點1. 不是胖，是對體積的讚美！波特羅「圓滾滾美學」首度登台

波特羅最具辨識度的特色，就是讓所有人事物都變得圓潤、膨脹、有份量。他曾表示自己畫的不是胖，而是對「體積」的讚美。這種不按常理出牌的比例，讓人物、動物、靜物甚至宗教角色都呈現出一種幽默又強烈的存在感，也讓他的作品不用看署名，就能一眼認出是波特羅。

《年輕女子肖像，致敬拉斐爾》Fernando Botero, After Raphael _La Fornarina_ , 2013。圖片來源：聯合數位文創提供

這次《圓潤的魔法 波特羅特展》將完整呈現他獨特的藝術語彙，對平常不常看展的人來說也很友善，因為作品本身視覺記憶點超強，光是「圓滾滾」的畫面就很容易讓人會心一笑。

《狗》Fernando Botero, Dog, N,D。圖片來源：聯合數位文創提供

展覽看點2. 118件重量級作品一次看，油畫、素描、水彩、雕塑都有

這次展覽最大亮點，就是一口氣集結118件波特羅代表性作品，內容涵蓋油畫、素描、水彩與立體雕塑，能看到他不同時期、不同媒材的創作樣貌。從人物肖像、靜物、動物到宗教題材，波特羅的「圓潤視角」不只是可愛療癒，也能看出他對藝術史、構圖、線條與色彩的高度掌握。這場展覽不只是打卡型展覽，更像是一場讓人重新思考「美的標準」的藝術旅程。

《自畫像》Fernando Botero, Self Portrait, 1975。圖片來源：聯合數位文創提供

《陽台前靜物》Fernando Botero, Still Life in Front of Balcony, 2000。圖片來源：聯合數位文創提供

展覽看點3. 從一把曼陀林開始，圓滾滾風格就此誕生

波特羅出生於哥倫比亞麥德林，早年曾前往歐洲接觸西班牙大師與義大利文藝復興藝術，拉丁美洲鮮豔的街頭色彩與文化生命力，也成為他創作的重要養分。而真正讓他找到個人風格的關鍵，來自年輕時畫下的一把曼陀林琴。他刻意把琴身中央的圓孔縮小，讓樂器看起來彷彿整個向外膨脹，進而開始思考比例與體積之間的關係，最後發展出獨一無二的「波特羅式圓潤美學」。

《小提琴靜物》Fernando Botero, Still Life with Violin, 2000。圖片來源：聯合數位文創提供

展覽看點4. 看似可愛，其實藏著幽默與諷刺

波特羅的作品雖然第一眼很療癒，但並不只是可愛而已，他常以誇張比例描繪馬戲團、宗教人物、日常場景與人物肖像，畫面表面看起來圓潤親切，背後卻可能藏著對權力、階級、信仰或人性的幽默觀察。像是馬戲團系列，熱鬧之中常帶有小人物的孤寂；宗教題材中的神父與修女，也不是單純莊嚴，而是透過膨脹造型展現一種若有似無的諷刺。也因此，波特羅作品迷人的地方就在於：它可以很好懂，也可以很深。

《走繩雜耍者》Fernando Botero, Juggler on the Rope, 2007。圖片來源：聯合數位文創提供

《嘉年華 X》Fernando Botero, Carnival X, 2016。圖片來源：聯合數位文創提供

展覽看點5. 顛覆纖細審美，告訴你「美從來不只一種」

在追求纖細、標準化美感的時代，波特羅的作品反而像是一種溫柔反擊。他把人物畫得巨大、圓潤、有重量，卻不帶嘲笑，而是讓這些角色以非常自信的方式存在於畫面裡。這也是《圓潤的魔法 波特羅特展》最適合夏天去看的原因：它不只好拍、好逛、好理解，也很適合帶朋友一起去感受那種「不用變成某種樣子，也可以很有魅力」的輕盈療癒感。

《主教》Fernando Botero, A Bishop, 2002。圖片來源：聯合數位文創提供

《圓潤的魔法 波特羅特展》展覽資訊

圖說：今夏最有「份量」的「圓潤的魔法 波特羅特展」超過百件作品0619首度登台。圖片來源：聯合數位文創提供

《圓潤的魔法 波特羅特展》 展覽日期：2026年6月19日至10月11日

展覽時間：每日10：00-18：00（17：30停止售票入場）

展覽地點：國立中正紀念堂1展廳

《圓潤的魔法 波特羅特展》售票資訊

預售票將於4月22日中午12點正式開賣，想搶先看展的讀者可以先筆記。這次票種相當多元，包含預售單人票400元、預售雙人票780元，也推出結合名人講座的謝哲青講座套票999元。如果想揪朋友一起看展，最值得注意的是限量推出的「圓滾滾好友套票」490元，全台限量600組，數量有限、售完為止。另外，年輕學子也有專屬優惠，可使用文化幣購買文化幣青春票100元，但需全額以文化幣折抵。

本次預售票將在udn售票網、KKday同步開賣，想感受波特羅筆下圓潤療癒魅力的觀眾，可別錯過這場今夏最有「份量」的藝術盛事。