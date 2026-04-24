2026-04-24 09:03 旅遊經
亞洲50大台灣第一粵菜餐廳領軍 晶華名菜入饌「端」粽
台北晶華_冠軍粽香禮盒
【旅遊經 洪書瑱報導】
台北晶華「晶華軒」，在台北粵菜市場，一直受到消費者歡迎，而且還甫進入亞洲50大餐廳，因此為迎接端午節的來臨，今(2026)年晶華「粽」被受期待！晶華表示，今年也例推出多款應景粽禮，果然由甫進入亞洲50大餐廳延伸榜的台灣第一中餐廳—晶華軒全面監製，推出六款豐儉由人的粽子禮盒，包括：以名菜入饌、全新登場的「晶華軒御饌粵粽禮盒」，主打頂級食材的「鮑魚花膠裹蒸粽禮盒」，以及歷年熱銷的「冠軍粽香禮盒」、「經典鮑粽禮盒」、「總舖師竹香粽禮盒」和「府城晶華三元及第粽禮盒」，多元的口味與豐富的選項，欲滿足不同消費者如自用、送禮的各式需求。相關限量各「粽」優惠，即日起至6月19日於晶華酒店館內外各餐廳及「晶華美食到你家」電商平台開放訂購，禮盒每套1,080元起，5月31日前預訂享優惠折扣，數量有限、售完為止。
台北晶華_全新推出集結粵式廚藝風華的晶華軒御饌粵粽禮盒
今年全新推出的「晶華軒御饌粵粽禮盒」，匯集了三款源自經典粵式名菜的創意粽品，曾獲500盤美食評鑑肯定的「老香港咖喱蟹」與「梅菜松坂肉蒸圓茄」分別入饌。第一款「老香港咖喱蟹粉蝦球粽」選用肉質鮮甜彈牙的澳洲帝皇蝦為主角，以港式咖哩醬汁提味、並拌入椰漿增添滑順口感，為米粒勾勒出甘潤柔和的辛香層次；「梅菜鮑魚腩肉粽」取材自經典粵菜「梅菜扣肉」，以鹹香濃郁的梅干菜搭配燉煮軟嫩入味的豬腩肉、鮑魚和油亮的鹹蛋黃，油脂與醬香交融，口感豐潤卻不顯油膩。禮盒中另有搭配一款甜味的「燕窩白蓮蓉粽」，口感細緻綿密的白蓮蓉結合晶瑩潤澤的燕窩，入口清雅、甜而不膩。三款風味鹹甜交織、層次分明，展現粵菜細膩且多元的文化底蘊。
台北晶華_全新推出集結粵式廚藝風華的晶華軒御饌粵粽禮盒
「晶華軒鮑魚花膠裹蒸粽禮盒」是粵式傳統盆菜的頂級變身版，匯集整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠及鮮甜干貝等頂級食材，製作過程如同藝烹宴席大菜一般講究，鮑魚需清水洗淨悉心泡發，以老母雞火腿高湯煨煮，海蔘更需耗時5天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油扣燉入味，長糯米與圓糯米浸泡一晚後蒸熟再加入紅藜麥增添口感，一同以竹葉與荷葉雙層包入的還有油潤的鹹蛋黃、栗子、蓮子及冬菇等配料，經過3小時蒸煮後完成，食用時可搭佐主廚自製蠔油，更添鮮香滋味。
台北晶華_鮑魚花膠盆菜裹蒸粽禮盒
其他選項包括匯集冠軍鮑粽、松露和牛粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽與紫米豆沙粽五款人氣風味的「晶華冠軍粽香禮盒」。「晶華經典鮑粽禮盒」則包入一整顆魯的鹹香入味的鮑魚，以「包中」的吉祥寓意以及札實的美味深受消費者喜愛。此外，晶華宴會廳也將最受賓客喜愛的竹香荷葉飯重新包裝，於Q彈的圓糯米中包裹入炒香的蝦米、瑤柱及清香的蓮仁，端出鹹甜交織的「總舖師竹香粽禮盒」。造型小巧、適宜入口的「府城晶華三元及第粽禮盒」則有綠豆、花生、以及傳統五花肉三款口味，融合傳統食藝與在地文化特色，提供豐富多元的節慶選擇。
台北晶華_晶華冠軍鮑粽
除端午粽禮外，晶華亦同步推出多款精緻伴手禮，包含：頂級冷凍熟食「晶華珍饌鮑魚禮盒」、「極致肋眼牛排禮盒」，以及廣受好評的「晶華冠軍牛肉麵禮盒」與常溫牛肉麵系列。飲品則主打榮獲國際評鑑肯定的「東方美人香檳烏龍」、「玫瑰凍頂香檳烏龍」與「桂花凍頂香檳烏龍」，以細緻氣泡融合台灣茶香，適合兼具質感與話題性，一站式滿足節慶送禮、自用需求！
以上圖片：台北晶華酒店提供