台南五月音樂季25周年登場 虎頭埤黃金花雨伴音樂、賞花、健走「趣」！

虎頭埤風景區阿勃勒

【旅遊經 洪書瑱報導】

台灣第一座水庫─台南虎頭埤，因秀麗的湖光山色，被譽為「小日月潭」，這裡不僅是台南的後花園，也是全台知名的賞花與戶外休憩聖地，而虎頭埤五月天可真是精彩不斷，臺南市政府觀光旅遊局將推出「2026虎頭埤水與綠系列活動」，首先先由邁入第25週年的「2026 Tainan May Jam 台南五月音樂季」於5月1日至3日率先登場，緊接著5月30日再推出「黃金花雨健走」，從音樂、自然到慢活體驗，民眾能走進虎頭埤，感受初夏最動人的旅遊節奏。









Tainan_May_Jam_台南五月音樂季」暨「黃金花雨健走」活動







台南五月音樂季







台南五月音樂季(歷史照片)







台南五月音樂季(歷史照片)







虎頭埤風景區擁有全臺首屈一指的湖光山色，而台南五月音樂季25年來持續在此深耕，展現自由、多元與國際交流的精神，已成為極具代表性的音樂品牌。今年適逢25週年，活動首度擴大，將一連3天舉辦，邀請39組來自國內外的優秀樂團輪番演出，適合民眾在五一連假攜家帶眷共享音樂時光。此外，隨著5月底阿勃勒盛開，「黃金花雨健走」將接續登場，帶領民眾漫步在陽光與微風中，感受臺南初夏的浪漫氛圍，從月初的熱力音樂到月底的療癒花季，呈現豐富多元的旅遊體驗。





五月音樂季創辦人孫和平表示，今年從約130組報名樂團中精選出演出團隊，集結來自英國、加拿大、西班牙、菲律賓、辛巴威等11國音樂人，與臺灣在地樂團共同演出，打造跨文化音樂交流平台。活動現場除音樂演出外，也規劃奧福音樂、攀樹體驗、非洲鼓、親子互動與藝術創作等多元工作坊，適合各年齡層參與。孫創辦人也特別致謝自由之聲廣播電台、小紅莓食品行、Legends Bar傳奇的贊助，讓活動能持續在景色優美的虎頭埤風景區舉行。







活動期間將設置約15攤特色市集，集結異國美食、原民料理及小農產品，民眾屆時能自在席地而坐，享受音樂與野餐氛圍。此外，5月1日至3日憑虎頭埤入園門票或活動海報電子檔，可至合作店家消費，包含：南虎觀旅股份有限公司(虎頭埤風景區)、大坑休閒農場、林家園藝、張氏農場、新化五寶橄欖~礁坑社區、瓜瓜園地瓜生態故事館等，即享有多項優惠。

「2026黃金花雨健走」將於5月30日登場，自迎賓廣場出發，結合健走、集章活動與市集體驗，民眾可漫遊園區景點、蒐集紀念酷卡，並於終點享用消暑美食，現場亦規劃闖關遊戲供民眾免費闖關兌換好禮。健走活動自4月21日上午8時開放報名，報名費每人199元，限量800名(額滿為止)，報名成功者可享免費入園、遊船優惠價及市集抵用券，完成健走還可獲得限定DIY紀念獎座。

若民眾至台南虎頭埤，不妨順遊新化老街品嚐在地小吃，走訪新化果菜市場，或延伸至左鎮月世界、二寮觀日亭欣賞自然奇景，亦可安排山上花園水道博物館及南科考古館文化之旅，深度體驗臺南山線魅力。

為活動順行及便利民眾往返，不妨多加利用大眾運輸，5月1日至3日活動期間每日10時至22時，將提供臺南轉運站至虎頭埤的免費接駁巴士，整點發車，另外亦可搭乘台灣好行168虎埤老街線前往。相關訊息可至台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)查詢。







※.活動資訊站：

●「五月音樂季」活動網站 (https://www.tainanmayjam.com/)



●「五月音樂季」臉書粉絲團https://www.facebook.com/TainanMayJam



●「黃金花雨健走」活動線上報名https://reurl.cc/Q2eZ9Z



●台灣好行168虎埤老街線時刻表https://reurl.cc/8eXM5o









2026台南五月音樂季-海報







黃金花雨健走







以上圖片：台南觀光旅遊局提供





