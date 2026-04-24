單身女性獨旅推薦！立陶宛首都維爾紐斯 安全友善好選擇

立陶宛首都維爾紐斯是女性獨旅友善之地。 圖：Go Vilnius（©Joana Suslaviciute）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全球單人旅行風潮興起，女性已成為主要推動力，占全球單人旅客的75%。在選擇旅遊目的地時，「安全性」仍然是她們最優先考量的因素。波羅的海國家在這方面表現亮眼，其中立陶宛首都維爾紐斯更是最佳代表之一，被視為對女性獨旅最安全、最友善的城市之一。

▲遊客參加維爾紐斯夏季知名的「粉紅湯節」活動。 圖：Go Vilnius／提供

根據《女性、和平與安全指數》（Women, Peace and Security Index, WPS），在181個國家中，立陶宛排名第16，展現出高度安全、便利且對旅客友善的環境。三個波羅的海國家在「包容性、公平與安全」方面皆穩居前20名，使整個地區成為女性獨旅的理想選擇。

同時，《單身女性旅遊趨勢調查》（Solo Female Travel Trends Survey）指出，單人旅行正快速成長，而女性正是這股趨勢的核心力量。其中75%的單人旅客為女性，且有70%的人將「安全」視為最重要考量。

作為立陶宛首都，維爾紐斯長期以低犯罪率聞名，持續被評為歐洲最安全城市之一。

「維爾紐斯長期被列為歐洲最安全的城市之一。」維爾紐斯官方旅遊與商業發展機構「Go Vilnius」公關總監 Eglė Girdzijauskaitė 表示，「這裡提供單身女性旅客一個友善且容易探索的環境，讓她們可以安心自在地旅行。」

除了安全之外，「連結感」也是單人旅行的重要元素。調查顯示，有66%的旅客希望在旅途中結識當地人，其中嬰兒潮世代與Z世代表現最為積極。

▲「Meet a Local」計畫讓遊客以更貼近生活的方式體驗維爾紐斯。 圖：Go Vilnius／提供

為此，維爾紐斯推出「Meet a Local」計畫，讓旅客與當地居民配對，由在地人帶領探索城市秘境，以更貼近生活的方式體驗維爾紐斯。目前已有超過300位旅客參與，成為建立真實連結、豐富旅遊體驗的難忘方式。

一位來自美國的旅客 Christine B 分享：「在維爾紐斯自由探索幾天後，我們決定參加『Meet a Local』計畫，結果非常值得！我們認識了Jurgita，她帶我們去許多原本不會到的地方，也分享了城市歷史以及她在蘇聯時期與之後的生活經驗。這真的是一個非常創新且難忘的體驗，絕對不能錯過！」

此外，調查也指出，女性旅客在選擇目的地時，會重視整體吸引力，包括文化景點、自然風光、美食與戶外活動等。

維爾紐斯在這些方面毫不遜色，甚至能與巴黎或羅馬等熱門歐洲城市相比，但卻少了擁擠人潮。該市也被評為全球最綠意盎然的城市之一，僅次於奧斯陸，同時擁有逐漸增加的米其林星級餐廳，融合在地傳統與現代料理。

咖啡文化同樣蓬勃發展。旅客可以在悠閒的早晨走訪當地咖啡館，例如「Huracán Coffee」，品嚐其獲得全球咖啡大獎的 Filter 或 Flat White 咖啡。

▲電視塔高空邊緣漫步體驗。 圖：Go Vilnius（©Joana Suslaviciute）／提供

此外，維爾紐斯也提供便利的鐵路與渡輪交通，可輕鬆前往其他波羅的海國家與斯堪地那維亞地區。更多旅遊資訊，可於維爾紐斯官方旅遊與商業發展機構「Go Vilnius」查詢。

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