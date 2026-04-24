單身女性獨旅推薦！立陶宛首都維爾紐斯 安全友善好選擇

2026-04-24 13:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
立陶宛首都維爾紐斯是女性獨旅友善之地。　圖：Go Vilnius（©Joana Suslaviciute）／提供
立陶宛首都維爾紐斯是女性獨旅友善之地。　圖：Go Vilnius（©Joana Suslaviciute）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全球單人旅行風潮興起，女性已成為主要推動力，占全球單人旅客的75%。在選擇旅遊目的地時，「安全性」仍然是她們最優先考量的因素。波羅的海國家在這方面表現亮眼，其中立陶宛首都維爾紐斯更是最佳代表之一，被視為對女性獨旅最安全、最友善的城市之一。

▲遊客參加維爾紐斯夏季知名的「粉紅湯節」活動。　圖：Go Vilnius／提供
▲遊客參加維爾紐斯夏季知名的「粉紅湯節」活動。　圖：Go Vilnius／提供

根據《女性、和平與安全指數》（Women, Peace and Security Index, WPS），在181個國家中，立陶宛排名第16，展現出高度安全、便利且對旅客友善的環境。三個波羅的海國家在「包容性、公平與安全」方面皆穩居前20名，使整個地區成為女性獨旅的理想選擇。

同時，《單身女性旅遊趨勢調查》（Solo Female Travel Trends Survey）指出，單人旅行正快速成長，而女性正是這股趨勢的核心力量。其中75%的單人旅客為女性，且有70%的人將「安全」視為最重要考量。

作為立陶宛首都，維爾紐斯長期以低犯罪率聞名，持續被評為歐洲最安全城市之一。

「維爾紐斯長期被列為歐洲最安全的城市之一。」維爾紐斯官方旅遊與商業發展機構「Go Vilnius」公關總監 Eglė Girdzijauskaitė 表示，「這裡提供單身女性旅客一個友善且容易探索的環境，讓她們可以安心自在地旅行。」

除了安全之外，「連結感」也是單人旅行的重要元素。調查顯示，有66%的旅客希望在旅途中結識當地人，其中嬰兒潮世代與Z世代表現最為積極。

▲「Meet a Local」計畫讓遊客以更貼近生活的方式體驗維爾紐斯。　圖：Go Vilnius／提供
▲「Meet a Local」計畫讓遊客以更貼近生活的方式體驗維爾紐斯。　圖：Go Vilnius／提供

為此，維爾紐斯推出「Meet a Local」計畫，讓旅客與當地居民配對，由在地人帶領探索城市秘境，以更貼近生活的方式體驗維爾紐斯。目前已有超過300位旅客參與，成為建立真實連結、豐富旅遊體驗的難忘方式。

一位來自美國的旅客 Christine B 分享：「在維爾紐斯自由探索幾天後，我們決定參加『Meet a Local』計畫，結果非常值得！我們認識了Jurgita，她帶我們去許多原本不會到的地方，也分享了城市歷史以及她在蘇聯時期與之後的生活經驗。這真的是一個非常創新且難忘的體驗，絕對不能錯過！」

此外，調查也指出，女性旅客在選擇目的地時，會重視整體吸引力，包括文化景點、自然風光、美食與戶外活動等。

維爾紐斯在這些方面毫不遜色，甚至能與巴黎或羅馬等熱門歐洲城市相比，但卻少了擁擠人潮。該市也被評為全球最綠意盎然的城市之一，僅次於奧斯陸，同時擁有逐漸增加的米其林星級餐廳，融合在地傳統與現代料理。

咖啡文化同樣蓬勃發展。旅客可以在悠閒的早晨走訪當地咖啡館，例如「Huracán Coffee」，品嚐其獲得全球咖啡大獎的 Filter 或 Flat White 咖啡。

▲電視塔高空邊緣漫步體驗。　圖：Go Vilnius（©Joana Suslaviciute）／提供
▲電視塔高空邊緣漫步體驗。　圖：Go Vilnius（©Joana Suslaviciute）／提供

此外，維爾紐斯也提供便利的鐵路與渡輪交通，可輕鬆前往其他波羅的海國家與斯堪地那維亞地區。更多旅遊資訊，可於維爾紐斯官方旅遊與商業發展機構「Go Vilnius」查詢。

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#立陶宛 #單身女性

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

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誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

2026-04-15 22:15 巧比。針線包

白天的工作結束了，準備開始自己的時間；先開箱這回下榻的民宿

午後的光線斜斜地落進屋內。公共空間擺著一些小物，書櫃上放著黑膠、CD，還有幾本關於台南的書。那種感覺，不太像住進一間旅宿，比較像暫時借住在某個人的生活裡。

原本只是隨手選的地方，住進來才慢慢看出細節。服務之外，這棟被綠意包圍的老屋，本來是自住的空間，經過多年才轉成現在的樣子；查了一下，才知道它出自台灣戰後第一代建築師之手。

從找個地方過夜，變成走進一段曾被生活過的空間，這種落差，讓人不自覺慢了下來。

兩層樓的配置，一樓是咖啡店，後方與二樓共有五個房間：一樓兩間帶庭院，二樓三間有陽台座椅。各自簡單，但都有一點剛剛好的距離感。

走了一圈之後，忽然覺得，好像也沒有一定要出門的理由。

外面的台南還是熱鬧，但此刻更想待在這裡。

上次沒吃到早餐，這趟換個房型再來一次。明早的鹹派和飲品，就留到醒來之後再說。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #老屋 #台灣 #咖啡館

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捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

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2026-04-17 10:05 After Thirty

捷絲旅台南虎山館緊鄰十鼓仁糖文化園區，展現了與糖廠呼應的工業復古美學。這裡不只是商務出差的質感首選，更是親子度假的溫馨窩點

捷絲旅台南虎山館

📍Google地圖：捷絲旅台南虎山館

👉 官網訂房：捷絲旅台南虎山館

📞 電話 ：+88662662528🔆飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：中午 12:00

大廳：

一踏入大廳，便被迷人的復古工業美學包圍。暗色系天花板搭配沉穩的紅磚牆，與輕木質調的接待櫃檯形成視覺層次，讓辦理入住的等待時光也成了一種放鬆。

一旁還有質感滿分的Mini Mart，提供各式零食與咖啡，讓人在辦理入住的同時，也能享受一段愜意的午後時光。

為了讓旅程更從容，飯店提供了住房旅客專屬的免費接駁車。往返於「捷絲旅台南虎山館」與「台南晶英酒店」之間，中途還會停靠奇美博物館，無論是想去市中心逛逛或是安排藝文行程都非常便利。

客房：

客房延續了飯店沉穩的工業風格，深色系牆面裝飾著繽紛的圓形掛畫，為空間注入活潑的藝術氣息。兩張寬敞的大床確保了睡眠的舒適度，是親子出遊最安心的依靠。

大面積的落地窗像是一幅動態畫框，將遠處奇美博物館的歐式建築與大片綠意盡收眼底。這份遠離鬧市的寧靜與開闊景致，就是假期中最奢侈的享受。

走出落地窗，家庭套房擁有一個專屬的戶外露台空間。這裡視野遼闊，可以俯瞰周邊鬱鬱蔥蔥的樹林與鐵道景致。沒有繁瑣的裝飾，只有清透的空氣與開闊的景色。

這就是捷絲旅台南虎山館最讓人難忘的體驗：在喧囂城市之外，保留了一處能與自己、與家人安靜共處的角落。此刻，時間彷彿慢了下來，只剩下夕陽與美好假期。

公共設施：

飯店設有迷人的戶外長形泳池，被大片鬱鬱蔥蔥的樹林包圍，營造出遠離塵囂的度假氛圍。無論是想盡情暢泳，或是只想靜靜地躺在椅上感受微風、閱讀一本書，這裡都是享受南台灣陽光與悠閒時光的絕佳角落。

飯店的公共區域充滿驚喜，懷舊紅磚牆搭配質感皮沙發與趣味牛造型凳，營造出如家一般的溫馨感。牆上的復古燈箱與暖心標語，讓每一處角落都成了適合拍照留念的藝術風景。

飯店也設置了經典的美式足球機，讓大人與孩子都能在度假之餘，來場熱血的小競賽，為旅程增添歡笑。

為了照顧長天數旅行或親子家庭的需求，飯店特別設有自助洗衣與烘衣設備。無論是剛從泳池玩耍回來，還是需要換洗日常衣物，都能在這裡輕鬆搞定。

餐飲區：

飯店的餐廳「食間」擁有令人驚豔的用餐環境。大面落地窗將陽光與窗外的泳池綠意無縫接入室內，搭配復古的木質百葉窗與充滿設計感的藤編沙發，營造出時髦且溫馨的南洋度假感。

晚餐提供色香味俱全的定食套餐，從層次豐富的炊飯到精緻的炸物主食，每一道都能感受到食材的新鮮與廚師的用心。

餐後的甜點同樣不馬虎，Ｑ彈的布丁搭配沁涼冰淇淋與新鮮水果，裝盛在日系花紋瓷碗中，不僅滿足了味蕾，更是一場視覺饗宴。


台南住宿/景點推薦：

After Thirty

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#台灣 #台南飯店 #住宿推薦 #親子住宿

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