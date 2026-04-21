宜蘭米蘭穀堡：包棟民宿開箱與「米蘭騎兵團」必吃美食分享

宜蘭米蘭穀堡，隱身宜蘭稻田的歐式莊園「米蘭穀堡」，全區九棟建築可容納百人入住。每棟別墅貼心配置電梯，並提供雙人至包棟的多元選擇。館內設施豐富，從兒童遊戲室到 24 小時飲料吧應有盡有，讓旅人享受「進門即放假」的悠閒時光。

米蘭穀堡

📍 Google Map:米蘭榖堡

👉 官網訂房：米蘭榖堡官網

📞 聯繫號碼：03-950-9398☺︎ LineID：@aat3464c

大廳：

踏入米蘭穀堡，首先迎接旅人的是極具視覺衝擊力的辦理登記櫃檯。這裡捨棄了傳統飯店的冰冷感，改以溫潤的木質調與濃厚的英倫復古元素交織而成。

客廳：

明亮的白牆襯托出大紅唇沙發與貝多芬肖像畫的視覺張力，大膽色彩與黑白家具形成強烈對比，為簡約空間增添俏皮感。寬敞的空間極適合大家庭合照，是包棟旅程中不可錯過的亮眼打卡點。

空間明亮寬敞，大面積格窗引入稻田綠意，配置多組沙發與大型茶几，完美容納大家庭包棟聚會。簡約設計搭配歐式雕花樓梯，動線流暢且具質感，是全家人合影留念、自在交流的核心生活空間。

房間：

大面積落地窗將一望無際的稻田綠意與自然光引入室內，營造明亮通透的空間感。專屬露台配有拱門羅馬柱與戶外桌椅，讓旅人無需出門，即可在房內獨享私密日光浴或觀景茶敘，隨時切換至最放鬆的度假模式。

同時具備不鏽鋼花灑與復古貓足浴缸，提供淋浴與泡澡雙重選擇。浴缸配置不僅為假期增添儀式感，更方便幫小孩洗澡或讓長輩放鬆筋骨，滿足大家庭各年齡層的沐浴需求。

公共區域 ：

這對於大家庭包棟極為重要，能輕鬆存放一整個假期的食材、乾貨、飲料或自備的烹飪器具，維持檯面整潔。

用餐區配置兩面大面積黑框格窗，確保採光充足並消除室內壓迫感。大片窗景將宜蘭稻田綠意直接引入室內，讓家族成員在用餐、聚會時能隨時欣賞戶外風景，營造自然舒適的共食氛圍。

提供自動麻將設備，是長輩與成年成員消遣娛樂的熱門選擇。大螢幕壁掛電視，也方便家庭成員聚在一起觀看節目。備有長凳與多張疊凳，可依人數自由調整座位，滿足多人聚會需求。

民宿提供豐富的桌遊收藏，涵蓋各類知名策略與派對遊戲。除了讓孩子暫別 3C 產品，更能讓大家庭分組競賽、互動腦力激盪，是包棟假期中老少咸宜、共享歡笑的最佳消遣。

另外這區設有冰球桌與「米蘭拳擊館」（含立式沙袋與靶具），搭配英倫風沙發座，讓大家庭成員能在此進行趣味對戰、釋放壓力，是包棟假期中極佳的互動休閒空間。

餐飲區：

民宿提供免費營養早餐，開啟家族活力的一天。若當天入住人數較多（如大家庭包棟），將提供自助式早餐（Buffet），準備豐富的熱食與食材，滿足多人聚會的共食需求，讓全家人都能盡情享用。

早餐包含法式吐司、大量時蔬四季豆、蒸地瓜與水煮蛋，營養滿分。



