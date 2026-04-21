2026-04-21 11:16 FunTime旅遊比價
來釜山該買什麼伴手禮？精選奶油餅乾、質感選物一次看
近期釜山成為了多部韓劇的拍攝地，迷人的海岸風光、超可愛的海岸膠囊列車，以及新鮮澎湃的海鮮大餐，都讓人忍不住想親自飛一趟這座韓國第二大城市！而來到釜山，當然少不了要把滿滿的釜山伴手禮帶回家，留住這段旅程的美好回憶～今天就跟著小編的腳步一起探索，從網路爆紅甜品Busan Bada Sand到質感選物店Luft Mansion，保證讓你買到手軟，一路上驚喜不斷！
看詳細全文連結：【釜山必買伴手禮】TOP9伴手禮推薦！超罪惡奶油餅乾、奶油派
釜山景點全攻略：釜山吃喝玩樂分類總整理
更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行
Busan Bada Sand 奶油餅乾
最近在網路上超紅的伴手禮店就是「Busan Bada Sand」，幾乎每個去釜山的人都一定要扛好幾盒回家，根本是必買清單第一名～這間的招牌就是「蜂蜜焦糖奶油夾心餅乾」，外層是酥脆厚實的奶油餅乾，內餡則是蜂蜜、焦糖醬和鮮奶油完美融合，甜而不膩，濃郁奶油香氣配上滑順口感，甜甜的卻不膩口，好吃到完全可以懂它為甚麼那麼紅！重點是禮盒的包裝走現代潮流設計感，拿來送人絕對超有面子。
交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約5分鐘
營業時間：11:00-19:00
Keveren House 奶油派
超罪惡的奶油系甜點還沒完！「Keveren House」的奶油派也是榜上有名，外層跟千層派皮一樣的酥脆口感，加上超厚的香草卡士達內餡，一咬下去超有層次的口感，真的罪惡指數爆表啊～超推薦加上店家特製的蘋果醬一起吃，酸甜解膩又變化出另一種風味，好吃到不少人都希望店家開放單賣！
交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約2分鐘
營業時間：11:00-20:00
CHEFFLE 起司舒芙蕾
CHEFFLE被譽為「韓國甜品香奈兒」，不管在首爾延南洞還是釜山廣安里，都是超有人氣的甜點店。最招牌的就是「起司舒芙蕾」，濃郁到不行的起司味配上綿密口感，還有最上層薄脆的焦糖，每一口都超療癒～更厲害的是冰過之後口感會變得像冰淇淋一樣綿滑，完全顛覆對舒芙蕾的想像，為了嚐上一口這神級甜點，就算要排隊大家也都很甘願等！
交通：搭地鐵2號線至「廣安站」，步行約14分鐘
營業時間：11:00-20:00
Luft Mansion
主打繽紛色彩帆布袋的「Luft Mansion」，是一間韓國小眾品牌選品店，走進店裡就會被牆上一整排五顏六色的帆布袋療癒到不行，光看心情就超好！而除了帆布袋之外，還有各種質感滿滿的杯子、居家裝飾小物、服飾配件，每一樣都美到讓人忍不住一直拿一直看，不小心就逛到忘了時間。
交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約4分鐘
營業時間：11:00-19:00
釜山美食攻略：釜山必嘗豬肉湯飯和海鮮餐廳
釜山購物商圈：釜山購物這裡一次買齊！
釜山交通超省錢：釜山PASS使用和景點整理
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數