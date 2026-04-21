2026-04-21 10:24 樂天小高＠美食之旅
吃。屏東縣｜屏東市美食。「千馨好吃餅」經常大排長龍下午茶，現場手工現擀現包美味的北方麵食點心。
網路看到「台灣1001個故事」報導屏東的美食，有推薦這間「千馨好吃餅」才收入口袋名單中，店家是主打北方麵食點心和甜湯，來到店面發現門面很新穎又舒服，雙店面其中一間是銷售傳統甜湯，另外一間是專門銷售北方麵食點心，最吸睛是，店內員工各司其職桿餅皮、包餡料及煎餅等工作，觀察菜單，這裡有賣豬肉餡餅、蔥烙餅、高麗菜盒、韭菜盒、九層塔蛋捲、豬肉捲餅..等等，小高就買部分點心當作下午茶享用，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓下有擺放料理台當作銷售窗口。
這間店面是專門銷售傳統甜湯場所。
剛剛開門營業就出現購買的人潮。
店裡頭環境看起來整潔明亮真舒服，裡頭工作人員各司其職忙碌中。
桌面上有標示餐點的菜單供點餐參考，這裡有賣豬肉餡餅30元、蔥烙餅25元、高麗菜盒25元、韭菜盒25元、九層塔蛋捲40元、豬肉捲餅55元、蔬菜蛋捲40元及花生黑芝麻甜蛋捲40元等。
小高就購買豬肉餡餅30元、九層塔蛋捲40元及豬肉捲餅55元等。
這是九層塔蛋捲40元定價親民，這捲餅餅皮焦香紮實軟Ｑ，九層塔內餡很濃郁非常好吃。
這是豬肉捲餅55元定價很親民，捲餅裡有包豬肉和香菜等食材，還抹上醬汁很紮實軟Ｑ真好吃。
這豬肉餡餅30元定價合理，焦香餅皮裡包著蔥花豬肉餡，豬肉餡會爆汁非常好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「千馨好吃餅」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：千馨好吃餅
地址：900屏東縣屏東市廣東路95號
營業時間:14:00–19:00
電話:0934-085-569
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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