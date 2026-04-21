高雄華園大飯店草衙館：賽車親子套房，玩整天也不膩！

華園大飯店草衙館，鄰近SKM Park與鈴鹿賽道樂園，華園大飯店草衙館主打賽車、捷運、航空與港灣主題房型。這裡讓孩子瘋玩整天，大人也能下樓盡情購物。本篇開箱入住體驗與豐富設施，帶你一探這座結合主題設計與絕佳便利性的親子天堂。

華園大飯店草衙館

📍Google地圖：華園大飯店草衙館

👉 官網訂房：華園大飯店草衙館

📞 電話：07-7916707 訂房分機 ：725、734

🔆 飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：上午 11:00

大廳：

踏入明亮的大廳，天花板的鋼圈燈盞與地面的繽紛沙發相映成趣，營造出活潑舒適的氣息。一旁貼心設有兒童賽車服與頒獎台，讓孩子能隨時變身小賽車手，在鏡頭下留下專屬的帥氣瞬間。

館內設有 24 小時開放的誠實商店區，商品種類豐富。包含各式熱門泡麵、洋芋片等零食，並設有大型冷藏櫃販售啤酒、汽水與運動飲料。此外，架上亦備有輕便雨衣等日用品，解決旅客在外的臨時需求。

房型 - 主題雙人房/捷運親子套房/賽車親子套房：

全新推出的賽車主題房，以鮮藍底色搭配亮黃賽車壁畫，營造出簡約動感的現代風格。房內配置加大雙人床與木質家具，在熱血的主題氛圍中，依然保有溫潤舒適的住宿質感。

房間另一側採藍黃斜切跳色設計，並以「READY」字樣點綴主題。空間巧妙整合書桌、電視牆與補給台，動線流暢且兼具實用性與寬敞感。

另一個捷運親子套房也深受歡迎。採客臥分離設計，客廳擁有一整面捷運地圖牆。

臥室則化身為捷運車廂，搭配車頭抱枕與沙發床空間，讓全家人在充滿童趣的交通主題中，享受寬敞舒適的休憩時光。

專為家庭設計的賽車親子套房，獨立客廳以彩虹條紋牆面營造活潑氣息。從賽車風格抱枕、輪胎造型茶几到牆上的競速裝飾畫，空間處處充滿熱血童趣，是孩子最愛的探險天地。

臥室區延續賽車主題設計，配置兩張加大雙人床（King Size）滿足家庭入住需求。床舖採架高木地板，並以紅白配色點綴空間。設計兼具活潑感與溫馨舒適，讓全家大小盡情享受度假時光。

室內兒童遊戲區 - 室內/戶外 ：

遊戲區設有模擬維修工具牆，掛滿各式仿真扳手、鋸子與安全帽，啟發孩子動手操作的興趣。下方則規畫紅色的開放式書櫃，提供多樣化的兒童繪本與讀物，打造動靜皆宜的學習角落。

遊戲室牆面繪有飛機、熱氣球與城市地標，營造天空翱翔的視覺感。地板採防撞軟墊材質，並設有小型飛機造型座艙與弧形休憩沙發，空間開闊且色彩繽紛。

此區以機場與塔台為設計核心，配置藍白雙色的大型球池與透明隧道溜滑梯。孩子可以從飛機造型入口進入滑道，並在安全的防撞軟墊與滿滿的球池中盡情放電。

這座專為 2-12 歲孩童設計的戶外遊戲區，全面鋪設防撞地墊並融入賽車格、車道元素。場內設有大型賽車主題溜滑梯、小車道與搖搖樂，四周配置圍籬與長椅，提供安全且趣味十足的放電空間。

鈴鹿賽道樂園：

飯店緊鄰鈴鹿賽道樂園，步行即可抵達。園區擁有日本授權縮小版的「迷你鈴鹿賽道」，配置專業路面與防撞牆，讓遊客能駕駛卡丁車享受追風快感，並與地標摩天輪同框，是不可錯過的競速體驗。

餐飲區：

飯店早餐廳「LEO'S STATION」延續賽車主題，入口以草皮牆面搭配 F1 模型與吉祥物 Leo 圖案，營造出活潑且充滿童趣的用餐氛圍。

餐廳內部空間開闊，配置充足的座位區。取餐檯設計時尚簡約，設有各式飲料機、穀物穀片、沙拉與熟食區。地板鋪設深色木紋，天花板則採用設計感十足的吊燈與格柵設計，環境採光良好且整潔。

自助吧提供豐富的甜點與 DIY 選項，亮點為現烤的吉祥物 Leo 造型鬆餅。吧檯配有多款抹醬與果乾，讓大人小孩都能隨心搭配喜愛的口味。



