2026世界地球日飲料優惠懶人包！星巴克買一送一、大苑子79元起、超商咖啡半價喝 圖片來源:星巴克、大苑子

4月22日是世界地球日，除了關心減塑、永續與環保議題，今年不少咖啡、手搖與超商品牌也推出限定優惠，讓大家從日常一杯飲料開始，把「環保」變得更容易實踐。從星巴克指定飲品買一送一、大苑子環保瓶優惠，到7-ELEVEN燕麥系列第二杯半價、萊爾富大杯冰燕麥拿鐵30元，這波不只省荷包，也把自備杯、植物奶、循環包裝等永續概念一起帶進生活。

文章目錄 展開 星巴克指定10款飲品買一送一

大苑子環保瓶79元起

7-ELEVEN燕麥系列第二杯半價

萊爾富大杯冰燕麥拿鐵30元

星巴克指定10款飲品買一送一

咖啡控最期待的星巴克優惠來了。星巴克於2026年4月21日至4月22日推出「世界地球日 指定品項 好友分享日」，活動期間每天上午11點至晚上8點，到門市購買兩杯大杯含以上容量，且冰熱、口味皆一致的指定飲品，其中一杯由星巴克招待。

這次指定品項一口氣涵蓋咖啡、茶那堤、星冰樂與星沁爽，包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤、風味那堤、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂，以及芒果火龍果椰奶星沁爽等。簡單來說，不管你是想喝咖啡提神，還是想來一杯甜甜星冰樂犒賞自己，這次都有機會用更划算的價格入手。

圖片來源:星巴克

不過要注意的是，星巴克這波活動不適用部分指定門市、車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲品也須當場一次領取，想衝優惠的人記得先確認門市與活動規則，避免撲空。

大苑子環保瓶79元起

手搖控則可以看大苑子這波。大苑子響應4月22日世界地球日，推出門市限定「環保瓶優惠活動」，活動當天購買指定人氣飲品「春熙柳丁翡翠」與「芭樂檸檬」，即可享有獨享瓶79元、分享瓶99元限時優惠，活動地點為全台大苑子門市，數量有限售完為止。

圖片來源:大苑子

這次主打的「春熙柳丁翡翠」以柳丁搭配翡翠綠茶，喝起來是果香清爽又帶茶韻的路線；「芭樂檸檬」則以芭樂的甜潤感搭配檸檬酸香，屬於夏天很容易一喝上癮的酸甜系果飲。對平常就愛果茶的人來說，這波不只是優惠，更像是用一瓶飲料開啟夏天模式。

圖片來源:大苑子

大苑子也把這次活動扣回「重複使用」概念，主打獨享瓶可清洗再利用，後續能作為隨身水瓶或居家收納用途，減少一次性杯材與廢棄物產生。品牌也提到，長期使用台灣在地鮮果，希望透過縮短產地到門市的距離，降低運輸碳足跡，讓一杯果飲不只好喝，也多一點永續意義。

7-ELEVEN燕麥系列第二杯半價

超商咖啡與茶飲也加入世界地球日優惠戰。7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡於4月15日至4月28日期間推出指定燕麥拿鐵系列任選第二杯半價；CITY TEA燕麥奶茶系列也回歸，推出「燕麥奶茶」與「燕麥奶青」，活動期間60元以上飲品享第二杯半價，自帶杯還可再折5元。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

此外，4月24日至4月26日還有限時優惠，燕麥奶茶系列任選2杯100元；「CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」也同步祭出4月15日至28日購買75元以上飲品單杯折10元，自帶杯再折5元的活動。對平常通勤會順手買咖啡、奶茶的人來說，這波可以直接列入口袋名單。

萊爾富大杯冰燕麥拿鐵30元

萊爾富則從4月21日至4月23日推出限時3天優惠，大杯特濃美式買一送一，2杯55元；大杯冰燕麥拿鐵只要30元，以植物奶取代乳製品，讓日常買咖啡也能順手靠近減碳生活。除了飲品折扣，萊爾富也攜手一卡通與聯邦銀行推動「一卡通綠點」機制，即日起至年底，凡於門市購買惜福食堂商品、Hi café全系列咖啡，指定活動除外，並自備環保杯或選購其他綠色商品，使用記名一卡通或iPASS MONEY APP付款，每筆交易可獲得0.1點綠點回饋。

圖片來源：萊爾富

這也讓世界地球日不只是一天的口號，而是把「買咖啡、用環保杯、選植物奶、累積綠點」變成日常小習慣。畢竟永續不一定要從很巨大的改變開始，有時候就是少用一個杯子、多選一次可重複使用的包裝，或把每天那杯咖啡換成更友善的選擇。