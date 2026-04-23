立山黑部4/15全線開通「雪之大谷」高達12公尺！

漫步雪之大谷。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】連結富山縣與長野縣、世界屈指可數的山岳觀光路線「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」（營運：立山黑部貫光株式會社、總公司：富山縣富山市），2026/04/15（三）全線開通。

阿爾卑斯山脈路線的春季風物詩「雪之大谷」高度達12公尺，能近距離感受這道震撼雪壁的人氣活動「漫步雪之大谷」於04/15（三）~06/25（四）期間舉行。

【何謂雪之大谷】

位於海拔2,450公尺的立山室堂平，是世界數一數二的豪雪地帶。特別是被稱為「大谷」的地點，因地形因素容易積雪，積雪量非常龐大。將通過「大谷」的道路除雪後所呈現的巨大雪壁，便是「雪之大谷」。今年最高處達12公尺。

◉ 能感受震撼雪壁的活動「漫步雪之大谷」

・期間：2026/04/15（三）～06/25（四）

・時間：09:30～15:00

・地點：室堂地區

・活動網頁：【請點這裡】

以主要活動「漫步雪之大谷」為首，還有可在開闊景觀中享受雪上散策的「全景之路」、位於室堂平被稱為「雪之小谷」的隱藏景點「雪之迴廊」等多項活動能感受白雪與藍天交織的春季立山黑部魅力。

▲全景之路。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

▲雪之迴廊。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

【雪、藍、新綠交織阿爾卑斯山脈路線 極致享受的季節】

春季的阿爾卑斯山脈路線不只有「雪之大谷」，亦推薦周圍如銀白世界般的室堂平，以及從立山空中纜車所欣賞到的景色。

5月中旬左右起，阿爾卑斯山脈路線代表性絕景景點「御庫裏池」開始融雪，將顯現出閃耀著美麗「御庫裏池藍」的湖面。5月中旬至6月期間是能同時飽覽「御庫裏池藍」、殘雪白、新綠3種色彩、極致享受的季節。

▲殘雪與立山空中纜車（4月下旬）。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

▲室堂平・御庫裏池（5月下旬）。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

【何謂立山黑部阿爾卑斯山脈路線？】

位於中部山岳國立公園・立山、世界數一數二的山岳觀光路線。在富山縣與長野縣之間，轉乘登山纜車、巴士、空中纜車等山岳地帶特有的獨特交通工具移動的同時，可輕鬆飽覽海拔3,000公尺級的立山連峰、黑部水庫的絕景。

※ 2026年度營業期間（預定）：04/15（三）～11/30（一）

▲立山黑部阿爾卑斯山脈路線路線圖。 圖片提供：立山黑部貫光株式會社／提供

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