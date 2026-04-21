信義區阪急快閃甜點！椰子控必吃【COCO BROTHER 泰椰冰】泰式水果椰殼冰，泰椰可可一次療癒今年夏天【信義區甜點】

走進信義區的百貨商圈，逛到板南線市政府捷運站的統一時代百貨台北店 時，出現了一間很吸睛的人氣快閃甜點 COCO BROTHER 泰椰冰，主打泰國風格的椰殼冰，一開賣就吸引不少甜點控朝聖。

COCO BROTHER 泰椰冰的菜單，主打以椰子為主角的甜點與飲品，每一樣都充滿濃濃的南洋風味！

跟大家分享COCO BROTHER 泰椰冰的推薦必點-泰式水果椰殼冰，和泰椰可可，一冰一飲剛好是最完美的消暑組合。

泰式水果椰殼冰直接使用椰殼盛裝椰子冰，視覺效果超吸睛。椰子冰的口感細緻綿密，帶著天然椰奶的清香，搭配多種新鮮水果，酸甜交錯味道更清爽超有層次感。

如果說椰殼冰是清爽系，那泰椰可可就是濃郁療癒派。泰椰可可把香醇可可與椰奶結合，喝起來有可可的厚實香氣，同時帶著椰子的柔和甜味。口感滑順，也多了一點南洋風情。

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COCO BROTHER 泰椰冰（快閃店）

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2（統一時代百貨台北店）

時間：週一至週日 11:00-21:30

IG：https://www.instagram.com/cocobrother.cocoice/

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