麵條彈、餛飩香、大骨湯頭，這碗麵天天排隊｜高雄苓雅｜汕頭陽春麵

四維二路上，那間汕頭陽春麵永遠在排隊。

我站在隊伍裡，心想台灣人排隊的耐性大概是天生的，或者說，是被好麵訓練出來的。

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餛飩乾麵端上來的瞬間，我明白了一切。

麵條細而有彈性，醬汁裹得均勻，帶著油蔥的香氣，那種香直接、霸道、毫不掩飾的撲進鼻腔，像一個老朋友拍你肩膀，不說廢話，直接告訴你：「好吃就是好吃。」

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餛飩皮薄卻包得扎實，咬下去肉汁微微溢出，在醬汁和麵條之間形成一種三角關係；誰也不搶誰的風頭，卻又誰都少不了誰。

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湯麵的湯頭清澈卻有深度，喝一口才知道裡面藏了多少熬煮的歲月。貢丸Q彈，在湯裡輕輕浮沉，三個孩子搶著撈，鬧哄哄的，我夾著黑白切，假裝沒看見。

店員親切得讓人不好意思嫌貴，雖然這裡也根本沒有什麼好嫌的。

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我常想，一座城市真正的靈魂就是藏在這樣的地方。

每天傍晚一堆人排隊，吃完各自散去，沒有人說什麼動人的話，但臉上都帶著那種心滿意足的表情。

那是最誠實的評語。

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🚗地址：高雄市苓雅區四維二路147號

⏰時間：15:00-21:30（週四、日休）

📝喃喃：

1️⃣、路上有一些路邊停車格可以停，稍微吃人品。

2️⃣、每天傍晚都好多人在排隊。

3️⃣、用餐區、醬料區都乾淨，室內的話還有冷氣。

💕

乾麵派 vs 湯麵派，你站哪邊？

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