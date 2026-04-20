2026-04-20 19:25 夫子。旅食趣
紅點文旅今夏推出限量主題客房：獨家『GMT+7 泰國』同步退房，讓悠閒延續到下午 1 點
曾獲米其林推薦、橫掃多項國際設計大獎，近期更一舉奪下 2026 MUSE Design Awards金獎的台中指標設計旅店「紅點文旅RedDot Hotel」，今年夏季將與台中知名泰國家居選品「Sabai Today」展開深度跨界合作。自 4 月 24 日至 8 月 30 日將以「一封給旅人的回信」為靈感，推出期間限定計畫「Re: Sabai Today in Hötel」，雙方以「旅店中的旅店」為核心，選定旅店三樓客房進行全方位的感官改造，將泰國文化中獨特的「Sabai」（自在、放慢腳步）概念植入旅宿空間，為旅客提供一場不出國也能感受的對時旅行。
精選當代設計語彙：打造沉浸式泰式生活場域 本次計畫由 Sabai Today 精選多款泰國質感傢俱與物件陳列於客房內，展現泰國當代設計實力。
視覺與空間：引進泰國設計品牌 niiq、FLO 的經典家具，以及設計選物。更首次展開跨國 IP 合作，力邀泰國清邁藝術家 Kaptor 將充滿幽默感的「鴨子人」視覺置入空間，並由台中森林系咖啡館 芳奈 以綠植裝點房內自然氣息。
聽覺與書香：客房配置法國設計品牌LEXON —TYKHO 3 經典收音機藍牙音響，播放由爵士女伶 Francis Tsai 法蘭 及台中三間指標性唱片行（元氣、藍色、老頭）共同推薦的專屬歌單。房內備有作家 旅男 dato 推薦的清邁主題書籍，讓旅人在房內即可展開心靈漫遊。
嗅覺與味覺：以清邁香氛品牌 KLĀY 的香調作為房間專屬氣味、洗沐體驗。早餐則推出期間限定「泰奶風味法國吐司」，房內提供CPDP泰國橙花有機咖啡膠囊與經典手標泰式奶茶，為您的住宿時光注入迷人的南洋靈魂。
獨家驚喜：同步「GMT+7 泰國時區」與價值 400 元入住禮
為了落實慢活哲學，本專案特別推出三大專屬禮遇：
1.獨家時差退房服務：凡入住聯名客房即可享延後退房 2 小時（至 13:00）的服務，期待將節調整至「GMT+7 泰國時區」，讓旅客在退房前慢慢享受最後一段留白時光。
2.期間限定入住禮：入住該專案之旅客，每房可獲得得價值400元的Candle An. 舒眠噴霧及CPDP 「橙花泰泰」耳掛咖啡。
3.在地特約優惠：房客出示專案憑證，即可享有多家特約店家專屬優惠，延伸在地探索的樂趣。
快閃店同步登場 除旅店一樓設有 Sabai Today 期間限定快閃店，精選多款泰國當代設計選物，將泰式的輕盈節奏分享給更多民眾。
「Re: Sabai Today in Hötel」計畫將於 4 月 24 日正式啟動。紅點文旅誠摯邀請旅客在這個夏天，來到這座「旅店中的旅店」，找回屬於自己的自在節奏。
【活動資訊】
計畫名稱： Re: Sabai Today in Hötel
活動期間： 2026/04/24 (五) – 2026/08/30 (日)
地點： 紅點文旅RedDot Hotel（台中市中區民族路 206 號）
專案內容： 包含聯名客房住宿、泰式風味早餐、價值 400 元來店禮、延後退房 2 小時服務。
【紅點文旅 RedDot Hotel】
地址：台中市中區民族路206號
電話訂房：04-2229-9333
官網訂房：https://www.reddot-hotel.com/zh-tw
官方 Facebook：https://www.facebook.com/reddot.hotel.tw
官方 Instagram：https://www.instagram.com/reddot_hotel/
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