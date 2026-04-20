全台最高Buffet再寫新味 饗 A Joy攜手江振誠 以策展之姿演繹季節餐桌

近來工作忙，忙到一天常常還沒真正開始，便已被訊息、會議與待辦切割得零零落落。這樣的時候，吃飯很容易只剩下「填飽」兩個字，至於味道、節奏、環境，甚至自己到底有沒有真正坐下來，好好吃一餐，反而都變得模糊。也因此，知道饗 A Joy 這一回與米其林主廚江振誠策展的四季料理變化時，心裡第一個念頭並不是趕著去嚐鮮，而是想替自己重新找回一段能夠慢慢吃飯的時間。

饗 A Joy 原本就是我會經常再訪的地方。並不單單因為它在 台北101大樓 的 86 樓，而是擁有近乎無可取代的高空景致，這裡一直有一種少見的能力，能把一頓飯從單純的精緻吃到飽，在享用時，轉換成在慢活體驗。來這裡，不只是為了餐檯，也不只是為了窗景，而更像是把自己暫時從日常裡挪開，進入另一種比較舒展、比較有餘裕的節奏裡。

這一回再來，最先感受到的改變，不在盤裡，而在空間裡。

一走進去，山區那一帶的氛圍便已經不一樣了。不是熱鬧張揚的變化，而是一種更有層次、更有停留感的重新梳理。於是這頓飯，忽然不只剩下取餐、進食、回座位的直線動作；反而多了幾分可以行走、觀看、停留與感受的餘白。很適合吃到一半時，先離開座位，走去山區看一看，讓自己從味蕾的熱鬧裡稍稍抽身，也順便讓身體和心情一起消化。

而我尤其喜歡從傍晚坐到夜晚的這段時間。窗外天色一點一滴暗下來，台北城的輪廓緩緩沉進暮色，室內燈光則慢慢浮起，與植栽、樹影、木質色澤和玻璃倒影彼此交映。那是一種非常細微，卻也非常動人的轉變。人明明仍在城市最高處之一，眼前卻不再只是都會的鋼骨與燈火，而像是置身一座懸浮在高空中的小小林景裡。工作裡那些緊繃的節拍，到了這裡，竟也會隨著光影變化而慢慢鬆開。這種近乎自然界的舒緩感，正是這頓飯之所以迷人的開始。

而這次最值得專程來吃的，無疑還是江振誠聯名的三道料理。

第一道「白中白—石斑魚骨膠原白湯」，是那種看似安靜，實則很有趣味的一道。

白湯盛裝在一只小小的玻璃瓶裡，像迷你牛奶罐般玲瓏，需由自己緩緩倒入白瓷盅中。這個動作本身就已很有意思，讓人不自覺把速度放慢下來。整道料理幾乎都收在白色裡，白湯、白瓷、白色食材，極簡、素淨，幾乎沒有多餘提示；也因此，吃的時候，感官反而更專注了。石斑魚骨熬出的鮮味不是張揚濃烈的那一種，而是帶著膠質的柔潤與深味，慢慢在口中展開。再細細咀嚼，會發現裡頭食材的質地一層層浮現：滑的、嫩的、脆的、彈的，彼此交錯，讓這道白湯雖外表素白低調，內裡卻很豐富。這不是第一口就急著取悅人的料理，卻是一道會讓人願意安靜下來、慢慢辨認的湯。

白中白—石斑魚骨膠原白湯

第二道「炙烤炭香和牛舌餅」，則是另一種俏皮而講究的存在。

主廚一句「這是有牛舌的牛舌餅」，先讓人忍不住笑了；但真正吃進嘴裡，便會發現這笑意後頭，其實有很紮實的味覺設計。上層牛舌經炙火逼出香氣，入口卻柔嫩得很，幾乎不費力就能在齒間化開，卻又不是毫無性格的軟，而仍保有些微彈性與肉感。底下牛舌餅則薄脆酥香，咬下去先是俐落脆響，接著才讓炭香、肉香與油脂的甘潤在口中鋪展。這道菜最迷人的地方，在於它的香氣走得很前。趁熱入口時，炙燒氣息與微微香草香先掠過鼻端，隨後才是口中那一軟一脆的對比層次。再加上底下還藏著一張小小籤詩，讓這道菜從味道到心思，都多了一點拆禮物般的趣味。

炙烤炭香和牛舌餅

第三道「環島西班牙海鮮飯」，則是比較外放、也更有熱度的一品。

若說前兩道較偏細膩與收斂，那麼這道便更像是把海味與鍋氣一起推到了前面。最先讓人心動的，多半還是那層鍋巴。米飯吸飽海鮮精華後，再經火候收乾，底部結成一層香脆焦殼，挖起來時帶著一種乾脆俐落的脆感，咀嚼之間，米香、焦香與海鮮鮮味層層交疊。上方海鮮也撐得住整道菜的重心，蝦與貝類鮮甜多汁，海味飽滿卻不腥不重。最上頭那抹慕斯，原本看似輕巧，實際上卻是很關鍵的一筆：當鍋巴與海鮮的濃郁感逐漸堆高時，慕斯帶來了一道清爽而柔滑的轉折，讓整體節奏不至一路往重裡去，反倒更有起伏。

環島西班牙海鮮飯

若不是一開餐就排在前面，也不必太心急。這三道聯名料理，反而很適合等開餐約一小時後再去取，通常人潮已慢慢鬆開，步調更從容，也更能靜下來感受料理本身的細節。

當然，饗 A Joy 真正讓人願意一再回來的，從來不只是新菜。那幾道原本就穩穩站住腳的常態料理，依舊是每次來都捨不得略過的存在。爐烤牛排仍舊鮮嫩多汁，這次的紫色番薯醬，和之前吃過的剝皮辣椒醬一樣，都把台灣味很自然地放進西式肉料理裡，不刻意，卻讓人印象很深；鐵板區的干貝則依舊大顆飽滿，鮮甜中帶著微微焦香，是海鮮控很難不多拿一回的品項。還有海鮮區的蟹，膏黃與肉質都撐得住期待，讓人吃到的不是表面的豐盛，而是實實在在的鮮與甜。

個人必吃的螃蟹

所以對我而言，饗 A Joy 真正動人的地方，從來不只在於它是 buffet吃到飽。它更像是一個把味道、風景、光影、行走、器物與心情揉在一起的場域。你來這裡，不只是為了「吃到飽」，而是為了在繁忙生活裡，替自己留出一段被好好款待的時間。可以吃幾道值得記住的新菜，也可以回頭去找那些原本就喜歡的熟悉味道；可以坐看天色從明亮走向夜深，也可以在山區裡慢慢散步，讓這頓飯真正成為一種生活。

未來時空膠囊

這樣的饗 A Joy，讓人喜歡的原因，還有放進了讓人願意停下來玩味的小巧思，可以寄給未來自己的明信片信箱，像是替這頓飯留下一枚時間的註記；適合拍攝 vlog 的全景裝置，則讓用餐不只是坐下來吃，更像是能起身走走看看，把此刻的風景、心情與記憶都收進畫面裡。