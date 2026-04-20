2026-04-20 14:46 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜仁德區。「象哥 潮州牛雜湯」正宗潮州口味牛雜湯，溫體牛肉湯，用料實在CP相當高的牛雜湯。
「象哥 潮州牛雜湯」在Google有236則評論獲得4.8顆星，因評價好才收入口袋名單中，今天就利用晚上時段前來用餐，來到現場發現是一對夫妻共同掌理中，夫妻倆人很親切招呼著我，老闆說他們湯頭屬於屏東潮洲口味，是採用溫補中藥和牛大骨熬製而成，牛肉較特殊是選用台南的溫體牛，觀察菜單，這裡有賣土本牛肉湯類、湯麵類、飯類、乾麵類及小菜類等，小高就點選部份餐點來享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓下有擺放料理台是店家料理廚房。
老闆在料理台裡面親自掌廚中，老闆娘則負責來招呼著顧客。
這是店家室內開放式用餐空間，入口除有擺放餐具和佐料供自取。
用餐空間整潔明亮有設置冷氣供舒適用餐。
這張是店家菜單供顧客直接畫選，菜單主要分類有土本牛肉湯類、湯麵類、飯類、乾麵類及小菜類等。
小高就點牛雜湯（小）130元、牛肉湯（小）130元、及牛肉麵170元及白飯（小）10元等。
感謝老闆招待充滿膠質牛大骨供我享用。
這碗牛雜湯（小）130元。
這碗牛雜湯很大碗有牛肚、牛肺、牛胃、牛腸及牛腩等。
這湯頭帶點淡淡中藥和九層塔香氣真好喝。
這牛雜燉煮至軟爛無腥味真好吃。
這碗是牛肉湯（小）130元。
這牛肉湯湯頭與牛雜的湯頭是一樣。
這牛肉份量足夠肉質Ｑ彈不柴真好吃。
這碗是牛肉麵170元。
這碗牛肉麵是採用牛腩肉來當肉質，這牛肉麵整體口感中規中矩而已。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「象哥 潮州牛雜湯」用餐空間很整潔真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：象哥 潮州牛雜湯
地址：717臺南市仁德區仁義路19號
營業時間:11:00–23:00（週二公休）
電話:0979-803-035
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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