免出國體驗滇緬泰金三角 桃園龍岡米干節的雲南粑粑與黑衫銀花

桃園平鎮、中壢與八德三區交界的龍岡，有一處氣味與語言皆與周邊略顯殊異的所在。街邊攤販飄散著香蘭與各式醃漬物的氣息，市場裡陳列著少見的雲南醃菜與緬甸香料，人群之中，偶爾傳來幾句雲南話。這裡是位於龍岡金三角的忠貞新村，一座仍有許多人安家立命的眷村，也是龍岡米干節的核心場域。

不同於多數轉為展示用途的舊眷村空屋，忠貞新村的「活」，來自日常持續運作的狀態。市場依舊開張，米干店鍋氣不歇，長輩以母語閒談，孩子在巷弄間成長。戰亂與遷徙的記憶並未遠去，而是靜靜嵌入生活紋理之中，等待被重新提起。

歷年米干節規劃的文化小旅行，是將原本分散的生活片段串連為一條可循的路徑。對外地訪客而言，不必依賴零碎印象或臨時摸索，沿著動線行走，便能逐步理解此地的飲食、族群與歷史脈絡。

行程自換裝展開。忠貞文化園區內的黑山銀花，收藏傣族、哈尼族、傈僳族與彝族等雲南少數民族的節慶服飾。刺繡紋樣與配色各有其源流，對應不同族群與節令。

當黑底衣衫著於身上，銀飾帽冠細工繁複、生光流轉，人雖仍立於台灣，感官卻彷彿被牽引至邊境山林。這種微妙的錯置感，反而使人更容易進入多重文化交織的脈絡之中。

換裝後，由在地達人引領步入忠貞市場。此處有別於刻意營造的觀光場景，不僅是一座充滿活力的傳統市場，更可視為在地少數民族後裔延續飲食記憶的日常場域。攤位上陳列著難以逐一辨識的蔬菜與香料，依清真規範製作的醬菜，以及以家鄉菌種發酵的醃漬物並列其間。

來自緬甸的華裔店主閃妹，在台生活已逾二十年。她從故鄉帶來的不僅是食材，更是一整套承襲自家鄉母親的風味體系。無論是有「雲南起司」之稱的乳扇，或各式穆斯林傳統食品，這些味道跨越語言與疆界，在異地持續發酵。不僅成為記憶最穩定的承載，也使來自不同地域的移居者，在此逐漸凝聚為一個新的生活共同體。

忠貞市場旁有間眷村口米干，常被稱為「被米干耽誤的滷味店」。除滷味吸引各地饕客外，店內從一樓至二樓，除了保留眷村紅白木門和招牌外，還密集陳列著軍服、勳章、老家具、補給票與結婚證書等物件，多由懷念家人的眷屬捐來此地保存。這些物件未經過度修飾，每一件背後，皆是一段具體的人生。

近日新增的雲南粑粑體驗，其製作方式亦別於台灣常見的原住民、客家或日式麻糬。舂製過程需兩人配合，舂者一手持木杵搗擊糯米，另一手固定木杵底部的糯米團，協助者則適時撒入蘇子，動作之間講求默契與穩定節拍。

完成後的粑粑不若麻糬細緻，卻更顯紮實飽滿，淋上煉乳食用時，顆粒分明的口感更呈現出滇緬山林生活的質樸氣息。糯米雖經反覆搗擊而碎，最終卻凝結成團，將蘇子牢牢包裹其中，某種程度上也映照出孤軍及其後裔的生命經驗——曾各自離散，卻在共同的歷史磨礪中重新凝聚，形成堅韌而不斷的向心力量。

隨後的米干DIY手作，使文化由觀看轉為實際參與在地人的每天日常。將米漿緩緩倒於略抹薄油的蒸盤上，入鍋蒸熟後揭起、晾涼折疊，再切成薄片。過程看似簡單，實則講究火候與手感。指尖觸及尚帶溫度的米皮，柔軟而富韌性，從製作到入口，皆可體會這道日常主食所蘊含的耐心與節度。

搭配的紹子米干，以番茄熬製湯底，加入草果等多種香料，色澤紅潤，風味卻醇厚溫和，也反映了忠貞新村的民族融合。

簸箕飯為雲南人款待賓客的共享飲食形式，將蔥油雞、豬皮、炸豌豆、滷味，以及香蘭與椰子糕等甜點依序鋪陳於竹編淺籃之中。上菜過程伴隨少數民族歌舞，保留節慶特有的節奏與儀式感。若欲體驗以手取食的飲食方式，現場亦備有手套與餐具，讓不同習慣的參與者皆能自在加入。

此外，雲南打歌亦為不可錯過的體驗。此為少數民族圍繞篝火歌舞的傳統形式，當三弦與歌聲一旦響起，不需任何預備知識，便能自然融入其中。當歷史暫時退至背景，浮現的是人與人之間，在他鄉逐漸轉為故鄉的連結。

餐後，行程轉入異域故事館。館舍外觀低調，內部卻承載厚重歷史。創辦人王根深為緬甸華僑，年輕時受華文教育感召，投身異域報國，在情報工作中歷經險境，最終輾轉來台。對仍滯留泰北的孤軍與遺眷，他始終難以放下。歷時十餘年蒐集史料，方才建成此館。他曾言，若這段歷史未能被保存，將成為人生難以彌補的缺憾。

館內分為「亂、靜、迷、回、容」五大主題空間，沿此動線行走，如同閱讀一部濃縮數十年苦難的歷史。「亂」重現戰地滿地彈殼的景象，陳列槍枝、軍用品與官方文件；那些泛黃紙張，是這支部隊曾經存在的直接證據，亦映照其長期未被承認的處境。

「靜」以鋼構小女孩的裝置藝術，呈現戰火中生離的創痛，其沉重遠勝死別。「迷」則指向長年戰事後的困頓與罌粟種植所衍生的現實困境。

「回」以飛往台灣的機艙舷窗為意象，呈現歷次撤軍過程；訪客手持仿機票設計的門票進入展區，在形式上對應返國的歷史經驗。



最終抵達「容」，透過重現改建前忠貞新村的居家場景，象徵歷經流離後終於得以安身。

園區文化總監李福英的生命經歷，使這段歷史更形具體。她是王根深妻子的妹妹，父親為孤軍第五軍十八師上校團長，因驍勇善戰，多次撤台時皆被留下駐守，最終客死異國。

她在金三角叢林中長大，幼時出行仰賴騾隊馱運，自籃縫間向外張望，是她對「移動」最初的記憶。直至十餘歲離開叢林，才首次見到汽車。十三歲依親返台時僅通雲南話，讀寫能力有限，只能與年幼學童同班學習，並在祖父指導下，逐步補足語言與文字能力。

即便已多次講述這段歷史，談及生離死別時，她仍難掩情緒。她回憶童年，常見父親反覆取出一塊布默默凝視，當時只覺得那不過是一塊舊布，長大後才明白那是國旗。對沒有國籍的人而言，那面旗不僅是象徵，而是確認自身仍有所屬的依據。不少父執輩貼身攜帶，甚至相約，若戰死沙場，便以青天白日旗為識別，在戰亂中相認家人。

她的母親為傈僳族。儘管夫妻性情剛烈、衝突不斷，父親甚至曾於爭執中開槍示警，母親仍在來台後將販售米干為生的積蓄攢下，將父親在緬甸與其他妻子所生的子女等人一一接回，前後達十餘人，而她自己僅育三子。這些孩子後來多成為家族事業的重要支柱。若要追問這樣的胸襟從何而來，或許正因歷經流離與失去，才更深刻理解「把家和人留住」的意義。

異域故事館出口處，重現眷村家戶標誌的紅色大門旁懸掛著一副對聯，右側三字刻意改動筆畫，隱喻孤軍的遺憾與期盼。「異」將「田」改為「國」，寓意包含唯有國家方能守土；「忠」之「心」多出一點，象徵顛沛流離後獲得泰皇收留，忠心更形沉重；「憾」則少去一點，寄望遺憾得以減輕。細微的筆畫增減，道盡難以言說的情感。

走訪龍岡金三角，所見不僅是異國風味與節慶活動，更是至今仍在延續的生活現場。透過雲南米干與粑粑、孤軍故事的層層堆疊，也能逐漸體會他們在遷徙與動盪中，「家」是如何一點一點重新建回來的。

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