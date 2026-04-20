收錄16個美食景點，台南安平運河百年紀念系列活動開跑！親子旅遊景點、米其林美食、親子飯店，台南兩天一夜懶人包

[台南旅遊攻略]台南安平運河百年紀念系列活動開跑！親子旅遊必看，台南兩天一夜行程規劃懶人包，米其林必比登推薦美食、古都文化一次滿足，從安平運河水岸光影到台南西門圓環週邊巷弄，最適合家庭的兩天一夜慢活輕旅行，和逸飯店台南西門館、安平出張所、福來小棧沙茶爐特色火鍋、媽祖宮九塊厝生態園區、立驛國際安平遊港遊運河、武聖夜市、四安境北線尾下大道良皇宮、杏源珈琲、國華友愛商圈、錦源興台南布莊、添厚家常手路、台南國家美術館

台南兩天一夜深度遊：米其林美食、生態體驗、水岸光影一次滿足

台南兩天一夜深度遊，精選親子出遊必去的親子景點、大人最愛超人氣在地美食，保證讓全家人滿載而歸。

第一天：活力探索台南府城

安平出張所 → 福來小棧沙茶爐特色火鍋 → 媽祖宮九塊厝生態園區 → 入住和逸飯店台南西門館 → 立驛國際安平遊港遊運河 → 武聖夜市美食巡禮。

第二天：巷弄文化與味蕾饗宴

和逸飯店台南西門館晨光早餐 → 和逸飯店台南西門館飛天小女警野餐派對 → 和逸飯店台南西門館DIY紀念品 → 西門圓環週邊巷弄漫步：下大道良皇宮、杏源咖啡、錦源興百年布莊 → 添厚家常手路 → 台南國家美術館。

台南景點懶人包

[台南親子景點]安平出張所

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安平出張所商品訂購單

安平出張所官網

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安平出張所超人氣明星水豚家族與萌新「糯米」

水豚爸爸「大麥」、水豚媽媽「栗子」，以及今年春節期間誕生的水豚寶寶「糯米」。

可以購買牧草進行近距離的餵食互動，看著水豚們慢吞吞地咀嚼牧草，特別療癒。

觀賞水豚寶寶「糯米」時，記得保持安靜，並遵循現場工作人員指示，避免使用閃光燈驚擾這隻療癒的小萌新。

獨家鹽系文創與祈福小物

傳承了安平獨特鹽文化的安平出張所，推出了多款結合美學與祝福的特色伴手禮。

12花神誕生鹽御守、淨身鹽包、祈福鹽包、漢方中藥香包，與多樣化的卡皮巴拉水豚周邊商品。

以十二花神為靈感，結合專屬色系的生日鹽，不僅色彩繽紛，更具獨一無二的祈福意義。

淨身鹽包與祈福鹽包

延續傳統鹽文化，這些鹽包不僅適合作為紀念品，亦有潔淨、辟邪、求平安的寓意，是許多遊客來此必買的開運小物。

[台南親子景點]媽祖宮九塊厝生態園區

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穿上青蛙裝，超接地氣的魚塭探險！

位於鹿耳門媽祖宮附近的九塊厝生態園區，有最原始的魚塭風情，以及可以讓你一秒變身一日漁夫的超好玩體驗。

媽祖宮九塊厝生態園區FB粉絲頁

專業灑網體驗

在這裡可以嘗試最傳統的灑網捕魚，感受網具在空中展開的力與美。

化身「魚塭蛙人」的沉浸式旅遊體驗

換上專業的青蛙裝，不只是為了防止弄濕，穿上它的那一刻，探險魂瞬間燃燒。

牽網捕魚樂

齊心協力拉起長長的漁網，在廣闊的魚塭中緩緩推進，體驗收網那一刻的期待感，魚兒躍出水面的瞬間。

魚塭版 SUP

沒聽過SUP可以在魚塭玩吧~

這裡的魚塭水面平穩，可以在平靜的池面上划槳前行，捕捉魚塭版SUP美照。

最純粹的鮮味補給

經過一場魚塭大戰後，消耗體力後的飢餓感是美味的最佳調味料，享用充滿台南靈魂的虱目魚皮魚丸湯。

有使用新鮮虱目魚肉製成，口感彈牙鮮甜的虱目魚丸，與處理得乾淨無刺，保留了豐富膠原蛋白與鮮美魚肉的虱目魚皮，搭配可以喝到濃郁海味的湯頭，迅速補充玩樂後的體力。

許多內行遊客必買的伴手禮，把在魚塭吃到的鮮度，完整冷凍帶回家重現。

[台南親子景點]台南國家美術館

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這座由普立茲克建築獎得主坂茂設計的純白幾何建築，本身就是一件巨大的藝術品，館內有豐富的活動、展覽，是大人帶著小孩發揮創意的絕佳去處。

台南國家美術館當期展覽

台南國家美術館線上商城

台南國家美術館官網

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台南國家美術館IG

導覽時間與票價資訊

深度導覽：走入建築與藝術的靈魂

如果想更了解展覽背後的深刻意涵，強烈建議參加館方安排的定時導覽。

透過專業導覽員的解說，可以看見不同於走馬看花的細節，讓美術館之旅不僅是拍照，更是一場深度的文化對話。

兒童藝術中心：小小畫家的色彩實驗室

兒童藝術中心不玩制式的教科書，而是透過各種實驗性質的互動裝置，引導孩子親自認識不同顏料的質地與特性。

孩子們可以親手調色、作畫，將腦中的想像力化為實體的藝術創作，不僅可以激發無限創意，更讓美學教育在玩樂中紮根，讓孩子玩到捨不得走。

南美春室：雲端上的午茶風景

逛累了直接搭乘電梯直達頂樓的南美春室，擁有絕佳的自然採光，還可以俯瞰台南市景。

在享用美食之餘，這層樓也陳列許多極具質感的紀念品與設計小物，非常適合挑選一件別緻的禮物，為這趟台南之旅留下美好的紀念。

[台南景點]立驛國際安平遊港遊運河

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立驛國際安平遊港遊運河FB粉絲頁

立驛國際安平遊港遊運河IG

票價資訊

從黃金夕陽到星光幻影，解鎖百年慶典限定美景！

想看見不一樣的台南嗎？

拋開車水馬龍的街道，登上立驛國際遊船，以水上視角重新認識這座古都，運河遊船不僅是一趟航行，更是穿梭在歷史與現代光影間的夢幻旅程。

立驛國際提供的全航段遊船，是遊覽台南運河最完整的方式。

如果選擇黃昏時段出發，可以親眼見證台南天空從湛藍轉為橘紅，最後墜入運河水面的絕美瞬間。

黃金流域：全航段的視覺饗宴

當夜幕低垂，運河兩岸的燈光亮起，波光粼粼的倒影與城市建築交織，那種靜謐而華麗的氛圍，是台南夜晚最療癒的時刻。

4/18~4/26水岸燈光展演秀

展演範圍鎖定在承天橋至安億橋段。

當遊船緩緩駛入這段水域，四周響起音樂，水岸兩側的燈光隨著節奏變幻，直接在第一排座位欣賞這場專屬的水域藝術秀。

7月限定美食船班

預計在7月推出運河100雙城好河美食船班。

體驗一邊遊河、一邊享用台南在地特色美食，享受美食與美景的雙重滿足，讓這趟運河之旅更加有味。

[台南景點]四安境北線尾下大道良皇宮

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四安境北線尾下大道良皇宮官網

四安境北線尾下大道良皇宮FB粉絲頁

台南的巷弄，永遠藏著說不完的故事。

來到西門圓環，許多人只記得這裡的車水馬龍，卻錯過了巷弄裡那一座守護府城百年的信仰中心─四安境北線尾下大道良皇宮。

在醫藥不發達的年代，人們相信保生大帝可以指引迷津。

什麼是藥籤？

不是普通的靈籤，而是一份份針對身體症狀的處方，透過解說了解藥籤背後的早期先民對健康渴求的歷史。

聽完藥籤典故，會驚訝於古人如何將信仰與療癒完美結合，讓這座廟宇不僅是精神寄託，更像是府城最古老的健康諮詢中心。

保生大帝加持：珍貴結緣品

參拜完畢，別忘了尋找廟方精心準備的結緣品，這些物品不僅具有紀念意義，更有著保生大帝的加持與祝福。

[台南景點]錦源興百年布莊

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在台南的巷弄漫步，總能遇見許多令人驚喜的老靈魂。

其中，位於國華友愛商圈附近的錦源興布莊，絕對是文青與文化愛好者不可錯過的景點，這座擁有百年歷史的布莊，成功將傳統產業轉型為充滿設計感的文創空間，每一層樓都帶給訪客截然不同的感官體驗。

錦源興百年布莊官網

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錦源興百年布莊IG

1F 設計美學的禮品基地

推開錦源興的門，首先映入眼簾的是將傳統布藝與現代設計完美結合的文創商品。

店內免費提供精心設計的印花系列小卡。

2F 重返舊時光的挑布現場

保留了布莊最原始的靈魂，成排展示著整捆整捆的布料，彷彿時光倒流回一百年前。

3F 藝術家的夢想平台

錦源興將整層三樓空間無償提供給藝術家使用。

這裡不定期舉辦各類免費展覽，從平面繪畫、影像藝術到複合媒材創作，成為藝術家揮灑創意的舞台。

不僅展現了店主對文化的深厚熱情，也讓錦源興成為一個不僅是販售商品，更是交流創意的文化場域。

台南美食懶人包

[台南米其林必比登推薦美食餐廳]添厚家常手路

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添厚家常手路FB粉絲頁

添厚家常手路IG

連續兩年獲得米其林必比登推薦肯定的添厚家常手路，每一口都可以吃到用心與溫度的經典台味。

添厚家常手路菜單

這餐點了：

經典海口味白帶魚海鮮米粉湯 2580元

澎湖手作花枝蝦仁排 280元

椒鹽虱目魚柳 380元

田寮月世界土雞料理 時價

金銀蛋時蔬 280元

台味扁魚白菜 180元

[不一定驚喜]古早味慢燉滷肉 驚喜價

[不一定驚喜]彩蔬燴現釣軟絲 驚喜價

[不一定驚喜]古早味慢燉滷肉 驚喜價

醬汁濃郁卻不膩口，鹹甜平衡得恰到好處，淋在白飯上可以多吃好幾碗。

田寮月世界土雞料理 時價

選自田寮月世界的跑山雞，肉質緊實且帶有獨特的甘甜味，白斬的料理方式最能突顯雞肉的原汁原味，蘸點胡椒鹽、配點薑絲，就是最樸實無華的美味。

經典海口味白帶魚海鮮米粉湯 2580元

添厚家常手路的鎮店之寶！

選用新鮮白帶魚，魚肉細緻不鬆散，湯頭融合了海鮮的鮮甜，每一口米粉都吸滿了精華，喝上一口，瞬間暖心又暖胃。

台味扁魚白菜 180元

扁魚與乾蝦仁的香氣深入白菜中心，燉煮得軟爛入味，每一口都是滿滿的鮮甜與台式懷舊情懷。

澎湖手作花枝蝦仁排 280元

每一塊排都可以吃到紮實的花枝塊與彈牙蝦仁！

外表金黃酥脆，內餡鮮嫩多汁，是大人小孩都無法抗拒的鮮味炸彈。

金銀蛋時蔬 280元

鹹蛋的沙質口感與皮蛋的獨特香氣，完美包覆在清脆的時蔬上，鹹鮮交織的層次感，讓平凡的蔬菜瞬間升級為高質感料理。

椒鹽虱目魚柳 380元

選用台南七股在地養殖虱目魚最精華的菲力部位，去刺後切成柳條，再裹上薄粉酥炸，椒鹽的香氣襯托出虱目魚本身的清甜，口感軟嫩又不失彈性，讓人忍不住一根接一根。

[不一定驚喜]彩蔬燴現釣軟絲 驚喜價

選用口感脆彈的軟絲，搭配五顏六色的時蔬拌炒，不僅視覺色彩豐富，軟絲的鮮甜與蔬菜的清脆完美互補，是非常清爽的手路菜。

[台南中西區超人氣美食餐廳]福來小棧沙茶爐特色火鍋

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福來小棧沙茶爐特色火鍋FB粉絲頁

福來小棧沙茶爐特色火鍋IG

福來小棧沙茶爐特色火鍋菜單

台南吃貨大推薦的隱藏版一鴨三吃，沒預訂真的吃不到。

不是隨到隨有的菜色，需要提前三天打電話預訂，才能享受到這場精緻的鴨肉盛宴。

剛出爐的烤鴨，油亮誘人的外皮在師傅精湛刀工下片下。

油脂在口中噴發的香氣，搭配特製餅皮與甜麵醬，經典的北京烤鴨風味完美重現。

來到台南，絕對不能錯過西瓜綿！

當西瓜綿與烤鴨架一起熬煮成火鍋湯底，自然的酸香不僅能解鴨肉的膩，更可以將鴨肉的鮮甜完全勾勒出來，湯頭層次豐富，喝過會想念。

不同於常見的炸鴨，福來小棧的梅汁香酥鴨，巧妙運用了梅子的酸甜來提味。

[台南中西區超人氣咖啡廳]杏源珈琲

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杏源珈琲IG

來到杏源珈琲，最有趣的體驗就是這個，抽咖啡籤~

青草美式

將傳統的青草茶風味融入美式咖啡中。

初入口時，淡淡的藥草香氣隨即散開，隨之而來的是咖啡的醇厚，清爽的口感非常適合台南的氣候。

口感細膩濃醇的拉花拿鐵，喝起來相當順口，香氣久久不散。

[台南超人氣必逛夜市]武聖夜市美食巡禮

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武聖夜市完整介紹

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武聖夜市IG

週五加開！

現金200元兌換300元消費卷，4大必吃美食全公開。

于一古早味鳳梨冰

這不是普通的飲料，是台南記憶中的古早味。

堅持熬煮鳳梨果肉，喝得到鳳梨自然的酸甜與果香，在夜市吃完重口味的食物後，來上一杯冰涼解渴，清爽不膩。

阿堯師雞蛋糕

堅持現點現烤，每一顆都帶著迷人的邊緣酥脆感，內餡鬆軟濕潤，蛋香濃郁。

剛出爐時拿在手上熱騰騰的幸福感，是孩子與大人心中的首選點心。

黃金土豆餅

持續製作、出爐的黃金土豆餅。

外皮煎得金黃酥脆，咬下去口感紮實，帶有淡淡的馬鈴薯香氣、鹹香，越嚼越香。

雄大碳烤香雞排

雞排先炸後烤。

刷上獨家特製醬汁燒烤一番。

烤過的焦香氣與鹹甜醬汁完美滲入雞肉纖維，大口吃得到鎖在肉裡的鮮美肉汁。

台南住宿推薦

[台南親子飯店]和逸飯店台南西門館

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帶著孩子去台南旅遊，還在煩惱住哪裡最放電嗎？

位於台南市中心的和逸飯店台南西門館，絕對是必推的口袋名單之一！

和逸飯店台南西門館官網

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和逸飯店台南西門館IG

飛天小女警野餐派對

今年最吸睛的亮點：與飛天小女警的聯名企劃，從客房到戶外野餐派對，滿滿的主題驚喜，讓孩子一住進來就捨不得離開。

野餐時間：每日14：00~16：30

野餐地點：和逸飯店台南西門館4F 奇趣操場探險活寶歷險區

飛天小女警野餐派對預訂傳送門

春暖花開，野餐去！

今年春天，Cozzi KITCHÉN 把可愛的飛天小女警搬到草地上了~

不需要準備任何東西，只要預訂飛天小女警雙人派對野餐籃，直接借給你野餐籃與野餐墊，不管是跟姐妹淘來場閨蜜聚會，或是跟另一半享受陽光，帶著飛天小女警一起Chill一整個下午，就是春天最正確的開啟方式。

飛天小女警派對野餐籃

飛天小女警派對野餐籃主餐

毛毛酪梨鮮蝦堡、炸物分享盤、黃金小可頌。

飛天小女警派對野餐籃點心

藍莓百香優格凍、花花莓果優格、季節水果杯、蔬菜棒佐千島醬、3色馬卡龍。

飛天小女警派對野餐籃主題飲品

花花火龍果鳳梨氣泡飲、泡泡藍柑橘百香果氣泡飲。

親子遊戲空間

孩子的汽車賽道

超受歡迎的兒童跑車賽道，孩子們可以開著電動車暢遊，享受奔馳的快感。

軌道火車

飯店內每小時一班的迷你軌道火車，緩緩行駛的浪漫感，是拍照留念的最佳場景。

沙坑區

細緻的沙坑設計，讓孩子們盡情玩沙。

孩子與爸媽一起玩Switch遊戲，享受多元的娛樂體驗。

大球池是孩子們的體力消耗區。

喜歡動腦的孩子，可以到書屋翻翻繪本。

DIY紀念品

趣味的DIY手作課程，讓孩子親手製作紀念品，將美好的台南假期化為實體回憶。

晨光早餐

把台南美食搬進飯店早餐！

早餐就可以喝到現沖的牛肉湯，享受鮮嫩滋味開啟活力早晨，以及各式中西式豐盛菜色，即使在飯店內，也可以感受滿滿的府城美食。

超人氣的茂記豆花，綿密滑順的口感，是大人小孩的共同最愛。

清爽解膩的手工涼麵。

現煎歐姆蛋。

飛天小女警主題房間

一踏進飛天小女警主題房，孩子們的尖叫聲就停不下來！

房間內充滿了花花、泡泡、毛毛的可愛身影，氛圍感十足。

入住即贈送主題環保袋，讓孩子帶著旅行的回憶回家。

針對親子客層的友善設計，浴廁內提供了小朋友專用的站立矮凳，讓洗手不再困難。

搭配免治馬桶與舒適的浴缸，讓爸媽在幫孩子洗澡時更加輕鬆優雅。

2026台南安平運河百年紀念系列活動

百年好河・榮光再現 水岸燈光秀

時間：2026/04/18~04/26，每日19：30、20：00、20：30、21：00，每晚4場

地點： 安平運河承天橋至安億橋水域。

內容： 以光影流動與音樂交織為題，動用100組專業電腦燈打造200公尺光之運河。

文化與音樂表演

行走式爵士之夜： 4/19由KoSwing Jazz Combo與盜魂爵士樂團演出。

街頭藝術表演： 4/20~4/25每日安排，持續熱鬧氛圍。

運河百年音樂祭： 5/1~5/2於廣八廣場及河樂廣場西側。

運河百年交響詩： 5/16台南文化中心首演。

特色民俗與觀光

運河有影紀念展： 4/2~5/3。

媽祖運河巡遊： 4/11大天后宮媽祖海陸大會師。

運河100雙城好河：7月推出美食船班。

百年新人遊河：10/10，百對新人紀念。

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