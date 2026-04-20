收錄16個美食景點，台南安平運河百年紀念系列活動開跑！親子旅遊景點、米其林美食、親子飯店，台南兩天一夜懶人包

2026-04-20 12:59 冠婷生活趣

[台南旅遊攻略]台南安平運河百年紀念系列活動開跑！親子旅遊必看，台南兩天一夜行程規劃懶人包，米其林必比登推薦美食、古都文化一次滿足，從安平運河水岸光影到台南西門圓環週邊巷弄，最適合家庭的兩天一夜慢活輕旅行，和逸飯店台南西門館、安平出張所、福來小棧沙茶爐特色火鍋、媽祖宮九塊厝生態園區、立驛國際安平遊港遊運河、武聖夜市、四安境北線尾下大道良皇宮、杏源珈琲、國華友愛商圈、錦源興台南布莊、添厚家常手路、台南國家美術館

 

台南兩天一夜深度遊：米其林美食、生態體驗、水岸光影一次滿足

台南兩天一夜深度遊，精選親子出遊必去的親子景點、大人最愛超人氣在地美食，保證讓全家人滿載而歸。

第一天：活力探索台南府城

安平出張所 → 福來小棧沙茶爐特色火鍋 → 媽祖宮九塊厝生態園區 → 入住和逸飯店台南西門館 → 立驛國際安平遊港遊運河 → 武聖夜市美食巡禮。

 

第二天：巷弄文化與味蕾饗宴

和逸飯店台南西門館晨光早餐 → 和逸飯店台南西門館飛天小女警野餐派對 → 和逸飯店台南西門館DIY紀念品 → 西門圓環週邊巷弄漫步：下大道良皇宮、杏源咖啡、錦源興百年布莊 → 添厚家常手路 → 台南國家美術館。

 

台南景點懶人包

[台南親子景點]安平出張所


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安平出張所商品訂購單

安平出張所官網

安平出張所FB粉絲頁

安平出張所IG

 

安平出張所超人氣明星水豚家族與萌新「糯米」


水豚爸爸「大麥」、水豚媽媽「栗子」，以及今年春節期間誕生的水豚寶寶「糯米」。

 


可以購買牧草進行近距離的餵食互動，看著水豚們慢吞吞地咀嚼牧草，特別療癒。

 


觀賞水豚寶寶「糯米」時，記得保持安靜，並遵循現場工作人員指示，避免使用閃光燈驚擾這隻療癒的小萌新。

 

獨家鹽系文創與祈福小物


傳承了安平獨特鹽文化的安平出張所，推出了多款結合美學與祝福的特色伴手禮。

12花神誕生鹽御守、淨身鹽包、祈福鹽包、漢方中藥香包，與多樣化的卡皮巴拉水豚周邊商品。

 


以十二花神為靈感，結合專屬色系的生日鹽，不僅色彩繽紛，更具獨一無二的祈福意義。

 


 

淨身鹽包與祈福鹽包



延續傳統鹽文化，這些鹽包不僅適合作為紀念品，亦有潔淨、辟邪、求平安的寓意，是許多遊客來此必買的開運小物。

 

[台南親子景點]媽祖宮九塊厝生態園區


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穿上青蛙裝，超接地氣的魚塭探險！

位於鹿耳門媽祖宮附近的九塊厝生態園區，有最原始的魚塭風情，以及可以讓你一秒變身一日漁夫的超好玩體驗。

媽祖宮九塊厝生態園區FB粉絲頁

 

專業灑網體驗


在這裡可以嘗試最傳統的灑網捕魚，感受網具在空中展開的力與美。

 

化身「魚塭蛙人」的沉浸式旅遊體驗


換上專業的青蛙裝，不只是為了防止弄濕，穿上它的那一刻，探險魂瞬間燃燒。

 

牽網捕魚樂


齊心協力拉起長長的漁網，在廣闊的魚塭中緩緩推進，體驗收網那一刻的期待感，魚兒躍出水面的瞬間。

 

魚塭版 SUP


沒聽過SUP可以在魚塭玩吧~

這裡的魚塭水面平穩，可以在平靜的池面上划槳前行，捕捉魚塭版SUP美照。

 

最純粹的鮮味補給


經過一場魚塭大戰後，消耗體力後的飢餓感是美味的最佳調味料，享用充滿台南靈魂的虱目魚皮魚丸湯。

有使用新鮮虱目魚肉製成，口感彈牙鮮甜的虱目魚丸，與處理得乾淨無刺，保留了豐富膠原蛋白與鮮美魚肉的虱目魚皮，搭配可以喝到濃郁海味的湯頭，迅速補充玩樂後的體力。

 


許多內行遊客必買的伴手禮，把在魚塭吃到的鮮度，完整冷凍帶回家重現。

 

[台南親子景點]台南國家美術館


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這座由普立茲克建築獎得主坂茂設計的純白幾何建築，本身就是一件巨大的藝術品，館內有豐富的活動、展覽，是大人帶著小孩發揮創意的絕佳去處。

台南國家美術館當期展覽

台南國家美術館線上商城

台南國家美術館官網

台南國家美術館FB粉絲頁

台南國家美術館IG

 

導覽時間與票價資訊


 

深度導覽：走入建築與藝術的靈魂


如果想更了解展覽背後的深刻意涵，強烈建議參加館方安排的定時導覽。

 


透過專業導覽員的解說，可以看見不同於走馬看花的細節，讓美術館之旅不僅是拍照，更是一場深度的文化對話。

 

兒童藝術中心：小小畫家的色彩實驗室


 


兒童藝術中心不玩制式的教科書，而是透過各種實驗性質的互動裝置，引導孩子親自認識不同顏料的質地與特性。

 


孩子們可以親手調色、作畫，將腦中的想像力化為實體的藝術創作，不僅可以激發無限創意，更讓美學教育在玩樂中紮根，讓孩子玩到捨不得走。

 

南美春室：雲端上的午茶風景


逛累了直接搭乘電梯直達頂樓的南美春室，擁有絕佳的自然採光，還可以俯瞰台南市景。

 


在享用美食之餘，這層樓也陳列許多極具質感的紀念品與設計小物，非常適合挑選一件別緻的禮物，為這趟台南之旅留下美好的紀念。

 

[台南景點]立驛國際安平遊港遊運河


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立驛國際安平遊港遊運河FB粉絲頁

立驛國際安平遊港遊運河IG

 

票價資訊


從黃金夕陽到星光幻影，解鎖百年慶典限定美景！

 


想看見不一樣的台南嗎？

拋開車水馬龍的街道，登上立驛國際遊船，以水上視角重新認識這座古都，運河遊船不僅是一趟航行，更是穿梭在歷史與現代光影間的夢幻旅程。

 


立驛國際提供的全航段遊船，是遊覽台南運河最完整的方式。

如果選擇黃昏時段出發，可以親眼見證台南天空從湛藍轉為橘紅，最後墜入運河水面的絕美瞬間。

 

黃金流域：全航段的視覺饗宴


當夜幕低垂，運河兩岸的燈光亮起，波光粼粼的倒影與城市建築交織，那種靜謐而華麗的氛圍，是台南夜晚最療癒的時刻。

 

4/18~4/26水岸燈光展演秀


展演範圍鎖定在承天橋至安億橋段。

當遊船緩緩駛入這段水域，四周響起音樂，水岸兩側的燈光隨著節奏變幻，直接在第一排座位欣賞這場專屬的水域藝術秀。

 

7月限定美食船班


預計在7月推出運河100雙城好河美食船班。

體驗一邊遊河、一邊享用台南在地特色美食，享受美食與美景的雙重滿足，讓這趟運河之旅更加有味。

 

[台南景點]四安境北線尾下大道良皇宮


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四安境北線尾下大道良皇宮官網

四安境北線尾下大道良皇宮FB粉絲頁

 


台南的巷弄，永遠藏著說不完的故事。

來到西門圓環，許多人只記得這裡的車水馬龍，卻錯過了巷弄裡那一座守護府城百年的信仰中心─四安境北線尾下大道良皇宮。

 


在醫藥不發達的年代，人們相信保生大帝可以指引迷津。

什麼是藥籤？

不是普通的靈籤，而是一份份針對身體症狀的處方，透過解說了解藥籤背後的早期先民對健康渴求的歷史。

 


聽完藥籤典故，會驚訝於古人如何將信仰與療癒完美結合，讓這座廟宇不僅是精神寄託，更像是府城最古老的健康諮詢中心。

 

保生大帝加持：珍貴結緣品


參拜完畢，別忘了尋找廟方精心準備的結緣品，這些物品不僅具有紀念意義，更有著保生大帝的加持與祝福。

 

[台南景點]錦源興百年布莊


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在台南的巷弄漫步，總能遇見許多令人驚喜的老靈魂。

其中，位於國華友愛商圈附近的錦源興布莊，絕對是文青與文化愛好者不可錯過的景點，這座擁有百年歷史的布莊，成功將傳統產業轉型為充滿設計感的文創空間，每一層樓都帶給訪客截然不同的感官體驗。

錦源興百年布莊官網

錦源興百年布莊FB粉絲頁

錦源興百年布莊IG

 

1F 設計美學的禮品基地


推開錦源興的門，首先映入眼簾的是將傳統布藝與現代設計完美結合的文創商品。

 


店內免費提供精心設計的印花系列小卡。

 

2F 重返舊時光的挑布現場


保留了布莊最原始的靈魂，成排展示著整捆整捆的布料，彷彿時光倒流回一百年前。

 

3F 藝術家的夢想平台


錦源興將整層三樓空間無償提供給藝術家使用。

 


這裡不定期舉辦各類免費展覽，從平面繪畫、影像藝術到複合媒材創作，成為藝術家揮灑創意的舞台。

不僅展現了店主對文化的深厚熱情，也讓錦源興成為一個不僅是販售商品，更是交流創意的文化場域。

 

台南美食懶人包

[台南米其林必比登推薦美食餐廳]添厚家常手路


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添厚家常手路FB粉絲頁

添厚家常手路IG

 


連續兩年獲得米其林必比登推薦肯定的添厚家常手路，每一口都可以吃到用心與溫度的經典台味。

 

添厚家常手路菜單


這餐點了：

經典海口味白帶魚海鮮米粉湯 2580元

澎湖手作花枝蝦仁排 280元

椒鹽虱目魚柳 380元

田寮月世界土雞料理 時價

金銀蛋時蔬 280元

台味扁魚白菜 180元

[不一定驚喜]古早味慢燉滷肉 驚喜價

[不一定驚喜]彩蔬燴現釣軟絲 驚喜價

 

[不一定驚喜]古早味慢燉滷肉 驚喜價


醬汁濃郁卻不膩口，鹹甜平衡得恰到好處，淋在白飯上可以多吃好幾碗。

 

田寮月世界土雞料理 時價


選自田寮月世界的跑山雞，肉質緊實且帶有獨特的甘甜味，白斬的料理方式最能突顯雞肉的原汁原味，蘸點胡椒鹽、配點薑絲，就是最樸實無華的美味。

 

經典海口味白帶魚海鮮米粉湯 2580元


添厚家常手路的鎮店之寶！

選用新鮮白帶魚，魚肉細緻不鬆散，湯頭融合了海鮮的鮮甜，每一口米粉都吸滿了精華，喝上一口，瞬間暖心又暖胃。

 

台味扁魚白菜 180元


扁魚與乾蝦仁的香氣深入白菜中心，燉煮得軟爛入味，每一口都是滿滿的鮮甜與台式懷舊情懷。

 

澎湖手作花枝蝦仁排 280元


每一塊排都可以吃到紮實的花枝塊與彈牙蝦仁！

外表金黃酥脆，內餡鮮嫩多汁，是大人小孩都無法抗拒的鮮味炸彈。

 

金銀蛋時蔬 280元


鹹蛋的沙質口感與皮蛋的獨特香氣，完美包覆在清脆的時蔬上，鹹鮮交織的層次感，讓平凡的蔬菜瞬間升級為高質感料理。

 

椒鹽虱目魚柳 380元


選用台南七股在地養殖虱目魚最精華的菲力部位，去刺後切成柳條，再裹上薄粉酥炸，椒鹽的香氣襯托出虱目魚本身的清甜，口感軟嫩又不失彈性，讓人忍不住一根接一根。

 

[不一定驚喜]彩蔬燴現釣軟絲 驚喜價


選用口感脆彈的軟絲，搭配五顏六色的時蔬拌炒，不僅視覺色彩豐富，軟絲的鮮甜與蔬菜的清脆完美互補，是非常清爽的手路菜。

 

[台南中西區超人氣美食餐廳]福來小棧沙茶爐特色火鍋


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福來小棧沙茶爐特色火鍋FB粉絲頁

福來小棧沙茶爐特色火鍋IG

 

福來小棧沙茶爐特色火鍋菜單


台南吃貨大推薦的隱藏版一鴨三吃，沒預訂真的吃不到。

不是隨到隨有的菜色，需要提前三天打電話預訂，才能享受到這場精緻的鴨肉盛宴。

 


剛出爐的烤鴨，油亮誘人的外皮在師傅精湛刀工下片下。

 



油脂在口中噴發的香氣，搭配特製餅皮與甜麵醬，經典的北京烤鴨風味完美重現。

 


來到台南，絕對不能錯過西瓜綿！

當西瓜綿與烤鴨架一起熬煮成火鍋湯底，自然的酸香不僅能解鴨肉的膩，更可以將鴨肉的鮮甜完全勾勒出來，湯頭層次豐富，喝過會想念。

 


 


不同於常見的炸鴨，福來小棧的梅汁香酥鴨，巧妙運用了梅子的酸甜來提味。

 

[台南中西區超人氣咖啡廳]杏源珈琲


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杏源珈琲FB粉絲頁

杏源珈琲IG

 


來到杏源珈琲，最有趣的體驗就是這個，抽咖啡籤~

 

青草美式


將傳統的青草茶風味融入美式咖啡中。

初入口時，淡淡的藥草香氣隨即散開，隨之而來的是咖啡的醇厚，清爽的口感非常適合台南的氣候。

 


 


口感細膩濃醇的拉花拿鐵，喝起來相當順口，香氣久久不散。

 

[台南超人氣必逛夜市]武聖夜市美食巡禮


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武聖夜市完整介紹

武聖夜市FB粉絲頁

武聖夜市IG

 


週五加開！

現金200元兌換300元消費卷，4大必吃美食全公開。

 

于一古早味鳳梨冰


這不是普通的飲料，是台南記憶中的古早味。

 


堅持熬煮鳳梨果肉，喝得到鳳梨自然的酸甜與果香，在夜市吃完重口味的食物後，來上一杯冰涼解渴，清爽不膩。

 

阿堯師雞蛋糕


 


堅持現點現烤，每一顆都帶著迷人的邊緣酥脆感，內餡鬆軟濕潤，蛋香濃郁。

 


剛出爐時拿在手上熱騰騰的幸福感，是孩子與大人心中的首選點心。

 

黃金土豆餅


持續製作、出爐的黃金土豆餅。

 


 


外皮煎得金黃酥脆，咬下去口感紮實，帶有淡淡的馬鈴薯香氣、鹹香，越嚼越香。

 

雄大碳烤香雞排


 


雞排先炸後烤。

 


刷上獨家特製醬汁燒烤一番。

 


烤過的焦香氣與鹹甜醬汁完美滲入雞肉纖維，大口吃得到鎖在肉裡的鮮美肉汁。

 

台南住宿推薦

[台南親子飯店]和逸飯店台南西門館


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帶著孩子去台南旅遊，還在煩惱住哪裡最放電嗎？

位於台南市中心的和逸飯店台南西門館，絕對是必推的口袋名單之一！

和逸飯店台南西門館官網

和逸飯店台南西門館FB粉絲頁

和逸飯店台南西門館IG

 

飛天小女警野餐派對


今年最吸睛的亮點：與飛天小女警的聯名企劃，從客房到戶外野餐派對，滿滿的主題驚喜，讓孩子一住進來就捨不得離開。

野餐時間：每日14：00~16：30

野餐地點：和逸飯店台南西門館4F 奇趣操場探險活寶歷險區

飛天小女警野餐派對預訂傳送門

 


春暖花開，野餐去！

今年春天，Cozzi KITCHÉN 把可愛的飛天小女警搬到草地上了~

不需要準備任何東西，只要預訂飛天小女警雙人派對野餐籃，直接借給你野餐籃與野餐墊，不管是跟姐妹淘來場閨蜜聚會，或是跟另一半享受陽光，帶著飛天小女警一起Chill一整個下午，就是春天最正確的開啟方式。

飛天小女警派對野餐籃


飛天小女警派對野餐籃主餐

毛毛酪梨鮮蝦堡、炸物分享盤、黃金小可頌。

 


飛天小女警派對野餐籃點心

藍莓百香優格凍、花花莓果優格、季節水果杯、蔬菜棒佐千島醬、3色馬卡龍。

飛天小女警派對野餐籃主題飲品

花花火龍果鳳梨氣泡飲、泡泡藍柑橘百香果氣泡飲。

 

親子遊戲空間


 

孩子的汽車賽道


超受歡迎的兒童跑車賽道，孩子們可以開著電動車暢遊，享受奔馳的快感。

 

軌道火車


飯店內每小時一班的迷你軌道火車，緩緩行駛的浪漫感，是拍照留念的最佳場景。

 

沙坑區


細緻的沙坑設計，讓孩子們盡情玩沙。

 


孩子與爸媽一起玩Switch遊戲，享受多元的娛樂體驗。

 


大球池是孩子們的體力消耗區。

 


喜歡動腦的孩子，可以到書屋翻翻繪本。

 

DIY紀念品


趣味的DIY手作課程，讓孩子親手製作紀念品，將美好的台南假期化為實體回憶。

 

晨光早餐


把台南美食搬進飯店早餐！

 


早餐就可以喝到現沖的牛肉湯，享受鮮嫩滋味開啟活力早晨，以及各式中西式豐盛菜色，即使在飯店內，也可以感受滿滿的府城美食。

 


超人氣的茂記豆花，綿密滑順的口感，是大人小孩的共同最愛。

 


清爽解膩的手工涼麵。

 


現煎歐姆蛋。

 

飛天小女警主題房間


一踏進飛天小女警主題房，孩子們的尖叫聲就停不下來！

房間內充滿了花花、泡泡、毛毛的可愛身影，氛圍感十足。

 


 


入住即贈送主題環保袋，讓孩子帶著旅行的回憶回家。

 


針對親子客層的友善設計，浴廁內提供了小朋友專用的站立矮凳，讓洗手不再困難。

 


搭配免治馬桶與舒適的浴缸，讓爸媽在幫孩子洗澡時更加輕鬆優雅。

 

2026台南安平運河百年紀念系列活動

百年好河・榮光再現 水岸燈光秀

時間：2026/04/18~04/26，每日19：30、20：00、20：30、21：00，每晚4場

地點： 安平運河承天橋至安億橋水域。

內容： 以光影流動與音樂交織為題，動用100組專業電腦燈打造200公尺光之運河。

 

文化與音樂表演

行走式爵士之夜： 4/19由KoSwing Jazz Combo與盜魂爵士樂團演出。

街頭藝術表演： 4/20~4/25每日安排，持續熱鬧氛圍。

運河百年音樂祭： 5/1~5/2於廣八廣場及河樂廣場西側。

運河百年交響詩： 5/16台南文化中心首演。

 

特色民俗與觀光

運河有影紀念展： 4/2~5/3。

媽祖運河巡遊： 4/11大天后宮媽祖海陸大會師。

運河100雙城好河：7月推出美食船班。

百年新人遊河：10/10，百對新人紀念。

 

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冠婷生活趣

冠婷生活趣

吃貨與攝影愛好者的雙人組合。 出門必配帶相機、空拍機，用定格的畫面，搭配文字敘述，分享有如身歷其境的美食、旅遊、生活體驗，是很幸福也想持續努力做的事。

#火鍋 #米其林 #武聖夜市 #美食探店 #打卡景點 #展覽帶逛 #台南旅遊 #住宿推薦

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❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

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我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

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藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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肯德基「免費換炸雞」限時1小時必搶！麥當勞、繼光香香雞優惠一次看

肯德基「免費換炸雞」限時1小時必搶！麥當勞、繼光香香雞優惠一次看

2026-04-15 09:46 女子漾／編輯許智捷
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速食市場再掀話題戰，從風味創新到產品升級，再到數位會員經營，各大品牌同步出招。這一波不只是在賣炸雞與甜點，而是從「吃的體驗」一路延伸到「生活型態」，讓消費者在日常中也能感受到新鮮感與參與感。以下整理三大品牌最新動態，一次看懂這波速食話題亮點。

繼光香香雞「美加狂歡季」開跑！199元起開啟炸雞世界旅行

圖片來源：官方提供
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台灣炸雞品牌繼光香香雞持續以「炸雞環遊世界」為核心概念，繼韓式風味餐後再推新主題，於4月15日至5月14日推出期間限定「美加狂歡季」。這次將北美多元飲食文化濃縮進餐點設計，從鹹食到甜點打造完整風味體驗。

圖片來源：官方提供
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主打一次解鎖四大風味層次，包含經典美式BBQ、濃郁起司、帶有辛香酸感的墨西哥風味，以及作為收尾的甜點吉拿棒。產品設計強調「從重口味到輕甜感」的節奏轉換，讓消費者在一餐之中完成味覺旅行。

圖片來源：官方提供
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價格策略同樣瞄準不同用餐情境。單人「經典組合」199元，可選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排；多人聚會則有399元「分享餐」，一次包含BBQ腿丁、起司腿丁、墨西哥玉米肋排與迷你吉拿棒（原味或紫薯）各兩份，份量與話題性兼具。

圖片來源：官方提供
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其中「玉米肋排」成為本次亮點，將玉米切條高溫油炸，外型模擬肋排並搭配墨西哥風味粉，帶出酥脆與多汁口感。甜點部分則以迷你吉拿棒收尾，原味與紫薯雙口味形成風味對比，強化整體完整度。

圖片來源：官方提供
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肯德基推「爆脆無骨雞腿霸」！4/14正式開賣、4/12限時免費換

圖片來源：官方提供
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全球速食市場近年吹起「無骨炸雞」風潮，肯德基看準趨勢，推出全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」，並於2026年4月14日正式上市，主打整塊去骨雞腿肉，重新定義無骨炸雞的定位。

圖片來源：官方提供
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不同於一般雞柳產品，這款新品強調使用完整雞腿肉厚切製作，保留油脂與肉汁，外層裹上獨家酥炸外皮，打造外酥內嫩的層次口感。產品定位從過去的配餐升級為「主餐級炸雞」，強調每一口都是完整肉感。

圖片來源：官方提供
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上市前，肯德基於4月12日11:00至12:00推出「為你去骨」快閃活動，在全台六都17間指定門市同步進行。消費者只要攜帶任一形式的「有骨雞腿」，即可兌換一份「爆脆無骨雞腿霸2入」（每店限量100份，送完為止）。

圖片來源：官方提供
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此外，品牌同步推出數位互動活動「全民去骨行動」，自4月14日至4月27日開放參與。透過活動頁面掃描雞腿即可體驗虛擬去骨，完成任務的會員可獲得買一送一優惠券，強化話題與參與感。

圖片來源：官方提供
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「爆脆無骨雞腿霸」單入71元、兩入124元，並延伸多款套餐選擇，包含180元至242元不等的組合餐，以及雙人餐388元與多入分享方案。同日也推出「花生脆雞堡」與「原味脆雞堡」，搭配「天天午餐99元」優惠。

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麥當勞APP全面升級！滿150元送雞塊、會員市集同步開放

圖片來源：官方提供
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麥當勞則從數位經營切入，宣布自4月15日起推出一系列APP會員限定活動，結合優惠、回饋與商品兌換，打造完整數位消費體驗。

圖片來源：官方提供
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首先是手機點餐優惠，自4月15日至5月12日，只要透過APP使用優惠券消費滿150元，即可免費獲得4塊麥克鷄塊（限量45萬份，送完為止）。同時搭配國泰世華CUBE信用卡付款，最高可享12%小樹點回饋，進一步提升誘因。

APP也同步推出全新「麥粉市集」，於4月15日10:30正式上線。首波推出「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」，分別以1,000 M Point加價399元與599元兌換，兩款商品全台各限量3,500組，需至指定100間餐廳取貨。

圖片來源：官方提供
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甜點部分，2025年曾引發話題的「迷你Q紫薯」也於4月15日至5月26日回歸，單點59元，並推出外送平台限定組合最低89元起。產品採用台農73號紫地瓜與57號黃地瓜製作，強調外酥內綿的雙重口感。

此外，4月22日至4月28日推出APP限定轉盤遊戲，每日可參加一次，有機會獲得多項「買就送」優惠券。同步登場的還有「隨身輕巧購物袋」，包含大麥克款與薯條款，售價99元，主打rPET環保材質與實用設計。

圖片來源：官方提供
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#肯德基 #麥當勞 #繼光香香雞

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誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

2026-04-15 22:15 巧比。針線包

白天的工作結束了，準備開始自己的時間；先開箱這回下榻的民宿

午後的光線斜斜地落進屋內。公共空間擺著一些小物，書櫃上放著黑膠、CD，還有幾本關於台南的書。那種感覺，不太像住進一間旅宿，比較像暫時借住在某個人的生活裡。

原本只是隨手選的地方，住進來才慢慢看出細節。服務之外，這棟被綠意包圍的老屋，本來是自住的空間，經過多年才轉成現在的樣子；查了一下，才知道它出自台灣戰後第一代建築師之手。

從找個地方過夜，變成走進一段曾被生活過的空間，這種落差，讓人不自覺慢了下來。

兩層樓的配置，一樓是咖啡店，後方與二樓共有五個房間：一樓兩間帶庭院，二樓三間有陽台座椅。各自簡單，但都有一點剛剛好的距離感。

走了一圈之後，忽然覺得，好像也沒有一定要出門的理由。

外面的台南還是熱鬧，但此刻更想待在這裡。

上次沒吃到早餐，這趟換個房型再來一次。明早的鹹派和飲品，就留到醒來之後再說。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #老屋 #台灣 #咖啡館

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