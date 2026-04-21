2026-04-21 08:03 旅遊經
屏東3D旅遊嘉年華登場 超輕航機及3D遊程首發團5月1日報名「超遊感」！
屏東3D旅遊嘉年華登場 超輕航機及3D遊程首發團5月1日報名「超遊感」！
【旅遊經 洪書瑱報導】
「屏東3D旅遊嘉年華」是屏東近幾年來被受矚目的觀光盛事，今(2026)年正式邁入第5年，參與的民眾不僅能在屏北高樹的皆豪飛行場，搭乘直飛恆春機場外，有興趣的民眾於10月18日止，皆能在屏東用空中、陸地與海域來個3D旅遊，用不同的高度視線角度，來感受感受屏東魅力。其中最受遊客青睞的超輕航機同乘體驗及3D遊程首發團，將於5月1日起開始接受報名，另外於6月中旬還有軍用直升機及輕航機靜態展示等，想要上山下海飛高高的民眾或飛機迷，請把握旅遊時機！
今(2026)年開幕主活動與首發遊程，將於6月12日至6月14日在恆春機場舉行，包含：超輕航機同乘體驗、軍用直升機及輕航機靜態展示，另還有無人機足球體驗及兒童體驗營等多元內容，結合科技互動與親子參與，打造兼具娛樂性與教育性的旅遊體驗。而且現場現場還設有活動紀念拍貼機，提升活動互動性與參與感。其中讓民眾最感興趣莫過於將限量推出的超輕航機同乘體驗，以及恆春首發團遊程，相關報名活動，將於5月1日中午12:00正式開放線上(https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW)報名，讓民眾搶先感受從空中俯瞰恆春半島的獨特魅力。
屏東縣府交通旅遊處表示，屏東3D旅遊嘉年華自辦理以來持續升級，已成為屏東具指標性的特色觀光品牌之一。今年邁入第5年，除延續歷年廣受好評的空中體驗外，更透過活動內容的優化，深化「超遊感」品牌意象，每年活動開跑即秒殺完售，吸引許多國內外旅客造訪屏東，體驗獨特的3D旅遊魅力。
Real Pingtung 3天2夜輕旅行，於6月12-14日進行首發遊程，秋季再於9月11日至10月18日推出限量4梯次遊程，串聯空中飛行、地面探索與在地文化體驗，打造深度旅遊行程。相關活動訊息與報名資訊，可至活動網站（https://pt3dreal.rezio.shop/zh-TW）或「屏東GO好玩-屏東縣政府交通旅遊處」及「屏東超遊感」粉絲專頁查詢，亦可下載「屏東GO好玩」APP，即時掌握最新活動訊息！
以上圖片：屏東縣府交通旅遊處提供