2026嘉義賞螢季23處「遊」螢光 鐵道螢河超吸睛，阿里山賓館推「螢來星光，奇幻旅程」！



嘉義賞螢季23處「遊」螢光 鐵道螢河超吸睛，阿里山賓館推「螢來星光，奇幻旅程」！圖：阿里山賓館提供

【旅遊經 洪書瑱報導】





每年的4至5月，台灣各地進入的主要賞螢期，其中也包括嘉義縣螢火季！嘉義縣今年結合親子步道、部落文化、鐵道風光及隱藏景點，推出23處賞螢秘境，邀請民眾走入自然、欣賞夢幻螢光。嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣是全台擁有最多螢火蟲品種的縣市，其中阿里山區棲息超過40種，超過台灣總數的一半。邀請全國民眾4月至6月在賞螢的最佳時機，把握這段時間，到嘉義欣賞這片夢幻美景。值得一提的是──阿里山有多條特別適合親子前往的鐵道賞螢路線，而位於阿里山國家森林遊樂園區的阿里山賓館，再次攜手大阿里山達人，於即日起至5月31日止，特別推出2天1夜螢來星光住房專案，邀您前往來一場「螢來星光，奇幻旅程」體驗，相關行程將帶領遊客，前往十字社區鐵道或迷糊步道賞螢，享受阿里山最獨特的鐵道、森林步道賞螢趣，探索阿里山迷人的夜間夢幻之美，以及日間山林鐵道的深度遊程！









鐵道螢火蟲，圖：嘉義縣政府提供







公興森態園區圖：嘉義縣政府提供





阿里山螢火蟲生態豐富，大阿里山區可見的種類多達40多種，常見的包括：黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等。每年4月至5月是螢火蟲最旺盛、活躍的季節。嘉義縣文觀局表示，全台唯一由文化部指定為重要文化景觀的阿里山森林鐵路，更與飛舞螢光交織成夢幻「螢河鐵道」，是嘉義獨有的自然與人文景觀。除了觀賞螢火蟲，公興森態園區將於5月3日至4日舉辦「創造小螢家」親子手作螢光吊飾活動，每日限額200名，採現場報名。另文觀局今年還與可樂旅遊、AiTravel有愛旅行社合作，推出精選9大「追光遊程」，另外，農業部農村發展及水土保持署南投分署亦與11家在地業者，推出平日入住即贈體驗活動，為旅客打造多元深度行程。









嘉義縣23處賞螢處，圖：嘉義縣政府提供







步道賞螢圖：嘉義縣政府提供







秘境賞螢，圖：嘉義縣政府提供







部落賞螢，圖：嘉義縣政府提供







鐵道賞螢，圖嘉義縣政府提供







活動之一，圖：嘉義縣政府提供







圖：嘉義縣政府提供



阿里山賓館表示，隨著親子客層和外國遊客增加，森鐵又是名列阿里山五奇美景之一，賞螢活動特別精選，螢火蟲旺盛的十字社區鐵道，白天遊客可自行搭配奮起湖的深度遊程，到老街品嘗奮起湖便當、現烤甜甜圈、阿里山愛玉，再漫步至奮起湖車庫，感受鐵道歷史文物的懷舊風情，傍晚回到阿里山賓館在7樓景觀平台欣賞日落、雲海美景，晚上接著賞螢，7點左右搭乘專車到十字車站，欣賞一閃一閃的閃爍螢光，進行一場洗滌身心的五感療癒！









2026年夏天，阿里山賓館與大阿里山達人攜手合作，規劃嘉義縣政府推薦賞螢秘境之一迷糊步道。阿里山賓館







賞螢活動結束後，入住阿里山賓館2026全新推出雲端之森-映悅山景雙人房，再享翌日麗景廳自助式早餐。阿里山賓館提供







參加阿里山賓館螢來星光體驗的遊客，賓館推薦可自行安排順遊奮起湖深度遊程，阿里山車庫巡禮。阿里山賓館提供

此外，螢來星光住房專案旅程的另一個亮點，莫過於夜間的「迷糊步道賞螢」，近期雨水充沛，為螢火蟲提供良好繁殖環境，目前已陸續現蹤，4月中旬至5月為最佳觀賞時期，賞螢最佳時間為傍晚至晚間8點左右。阿里山賓館也攜手大阿里山協會達人依天候及螢況調整，規劃迷糊步道夜間的賞螢行程。日間行程，遊客可以自行安排前往優遊吧斯鄒族文化部落體驗鄒族傳統文化，欣賞傳統家屋、歌舞表演，傍晚在阿里山賓館大廳咖啡喝一杯在地手沖咖啡、大啖麗景廳初夏美味沁涼的自助式晚餐，夜晚沉浸在迷糊步道的螢光夢幻之中！

4月至5月阿里山螢火蟲季，當地各個社區與部落每年皆會合作推出夜間賞螢導覽和體驗活動，阿里山在地的各社區和部落也舉辦夜間賞螢活動，如：鄒族部落的樂野、茶山、里佳社區所提供的導覽服務、太興社區的螢河鐵道活動等，以結合在地文化與大自然生態，讓遊客體驗最完整的賞螢之旅。其中包括：阿里山國家森林遊樂園區阿里山賓館特別推出「螢來星光，奇幻旅程」，只要於4月10日至5月31日入住雙人房型、家庭房型和套房房型，即贈十字車站或迷糊步道賞螢體驗。

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