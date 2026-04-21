2026-04-21 10:02 旅遊經
台北街頭加羅林魚木 仁愛圓環、溫州街花開現美！
加羅魚木台灣數量並不多，每年於4月展開，花朵先由白色後轉為淡黃色或橘黃色，有不同的層次美感
【旅遊經 洪書瑱報導】
在台北這座大城市中，經過仁愛圓環和溫州街時，看到不少民眾對著開滿一棵開滿白黃花朵的大樹，駐足觀賞及打卡拍照，或許有人不知道這是什麼花？答案揭曉，它的名字喚為「加羅林魚木」，目前正全面盛開中，其中溫州街5層樓加羅林魚木更是愛花人士才知道的秘境景點，有機會不妨前往觀賞。加羅林魚木盛開的花朵呈現白至黃多種花色，宛如樹上撒滿焦色、白色糖霜，為北市街頭增添風雅的春季時尚之姿。
仁愛圓環加羅魚木
仁愛圓環加羅魚木於96年種植，現今小樹已成參天大樹了
溫州街加羅魚木是臺北市特色街景
台北市公園處表示，仁愛圓環於民國57年間闢建，面積5,060平方公尺，位處仁愛路及敦化南路2條重要幹道交叉口上，串聯著北市幽靜林蔭大道上。仁愛圓環除定期種植花草，展現出街頭趣味及活力外，其中於96年種植加羅林魚木加強景觀印象，現今小樹已長成參天大樹，更在春末開展出銀白色繽紛花朵，為城市街景帶來不同感受。另外，溫州街的魚木賞花秘境則藏身公館巷弄內，據聞約40年前台電員工誤把珍貴魚木當成菩提樹種下，因緣際會成為溫州街巷弄內特色風景，這裡的魚木生長良好將近5層樓高，十分壯觀，有北市加羅林魚木樹王稱號，是有名受保護樹木，加上近年臺灣電力公司配合打造開放場域，以不開挖方式設置露天涼椅外，更進一步擴大美化周邊，打造超美賞花空間，花期遊客更是絡繹不絕。
加羅林魚木屬於山柑科魚木屬植物，原產於印度、東南亞及南太平洋島嶼等地區，1930年臺灣引進並種植於臺北植物園內，目前加羅林魚木在台灣的數量並不多。這「魚木」可不是什麼都不會的「榆木」腦袋，它不僅端紅粉蝶、黑點粉蝶等蝴蝶幼蟲重要的食草外，當魚木於4月盛開展花時，花生長於帶葉枝條的先端，白色後轉變為淡黃色或橘黃色，因此有著不同顏色層次美感，大量蝴蝶在會花叢間飛舞，形成美麗浪漫的景象。除此之外，因為該樹的木材質地輕軟，還具備良好的浮力，早期漁民會雕刻成小魚或小蝦的形狀，當作烏賊等誘餌，甚至也被列在臺灣藥用植物資源名錄中。
目前台北市仁愛圓環及溫州街，加羅林魚木盛開中，宛若春末變裝秀，為北市繁忙街頭增添優雅風情，想要賞花的民眾千萬不要錯過限定美景！
以上圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供