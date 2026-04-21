「2026東海岸大地藝術節」活動暖身 「月光‧海音樂會」已可購票！

東海岸大地藝術節，圖為月光海音樂會

【旅遊經 洪書瑱報導】

「2026東海岸大地藝術節」不僅是東台灣盛事，也是臺灣最具文化代表性的活動之一，藝術節規模已達到了國際標準！今(2026)年東海岸大地藝術節邁入第12年，今年活動主題為「身即海洋」，藝文平台將自4月起陸續展開，而在每年備受矚目的「月光‧海音樂會」將於6月開始登場，共計8場演出，民眾不妨藉機到花東旅遊，體驗花東自然與人文的精彩。









過往的藝術作品

參與東海岸大地藝術節的藝術家和表演者，都是經過東海岸的洗禮，才能展現出這塊土地生長出來的創作！台東縣副縣長王志輝表示，每場活動都會因月亮、天空、地景的不同，強調無圍牆演唱會是台東最大特色，能呈現每場活動獨一無二的樣貌，值得大家一來再來！另於去(2025)年引起觀眾熱烈回響的臺灣音樂館專場，今年更加開兩場次，再度將經典表演卡司帶上舞台。館主任賴世哲更首次公開神秘嘉賓－療癒系情歌手江美琪於7月30日場次登場，期待透過音樂讓觀眾一同參與台灣原民音樂的進程與轉變。









表演者







金曲歌后阿洛·卡力亭·巴奇辣與Ponay





今年藝術節亦延續過往結合永續、綠色環保及在地的精神理念，以東海岸獨特的天然場域作為與自然共存的展演平台，持續為大家舞動一整篇夏日樂章。相關藝術節透過一年一度的文化儀式與實踐，持續探索並找回人、島嶼和海洋本為一體的連結，讓東海岸折射出生命千變萬化的姿態。

構築於東海岸藝術廊道的一系列駐地藝術作品，今年以徵選與邀請雙軌方式，邀請到在地排灣族及韓國、馬來西亞等國際藝術家，為台11線沿途點綴上與生態共榮的藝術風景；同時也將與臺東博覽會泛太平洋藝術駐村國際交流展合作，透過國際策展人邀請紐西蘭藝術家在綠島進行創作。藝術家們的藝術作品可供遊客遊憩或留下美照紀念，並藉此看見來自這塊土地長出來的多元文化面向與生命力。

受到大眾喜歡而關注的「月光‧海音樂會」共計8場演出，將於6月21-22日、7月30-31日、8月29-30日、9月28-29日，除了有來自沖繩及蒙古的重量級表演團隊外，跨族群及跨世代的演出也將讓民眾重溫經典，看見文化共融的嶄新樣貌。有別往年演出風格，今年還加入島嶼女聲元素，搭配舞蹈、音樂劇場與東方傳統樂器展現女性如海般柔韌而強大的力量；同時更打破框架，大膽舉辦一場多元文化平權專屬派對，重磅邀請享譽國際、2024年獲得美國「魯保羅變裝皇后秀」第16季冠軍的妮妃雅‧瘋（Nymphia Wind），與多位多元文化表演者一同以「多元、自由、獨特」的熱力，向繽紛燦爛的海洋致敬，讓每個「不一樣」在這裡都能成為值得閃耀的存在。







國際遊客欲參與「月光‧海音樂會」，也請儘量搭乘大眾運輸方面，可由台北桃園機場入境後，搭機捷或客運自臺北松山機場搭機出發抵達臺東機場，或搭乘火車至臺東火車站，搭配月光‧海音樂會提供每場次來回接駁專車服務，提醒接駁採預約制，由高雄小港機場入境後可搭高雄機場捷運，至高雄火車站搭乘火車至臺東火車站，搭配月光‧海音樂會提供交通接駁。交通接駁專車維持既有「台東市區－台東火車站－都蘭－都歷園區」及「玉里火車站－安通溫泉－長濱－成功－都歷園區」路線，另提供網路預約共乘花東服務，整合多元計程車資源，降低交通成本，便利外地遊客前來。

創「藝」市集多年來已達9成以上無塑成果，徹底落實永續綠色生活，活動的舉行也成為在地商家經濟來源之一。眾多攤商，除藝術家手作可輕易入手、實踐讓藝術融入生活的作品外，嚴選的美食店家更加入別處吃不到的當地食材，讓味蕾的記憶也成為旅程驚艷的回憶。今年將更著重於攤商豐富度，透過在地特色連結，激盪出更多不一樣的火花，也讓舊雨新知都能感受東海岸無可限量潛力。



而藝文平台將自4月起陸續展開，內容涵蓋展覽、音樂市集、講座以及遊程體驗等多元形式，邀請民眾以不同角度深入感受東海岸的文化魅力與生活節奏。其中6月20日起將推出「老闆串生活」系列活動，透過在地職人與生活場域的串聯，帶領參與者走入東海岸的日常風景與人文故事；9月5日舉辦「南方草草節」，以輕鬆自由的生活氛圍，呈現南迴文化的多元樣貌。





此外，臺東博覽會系列活動將於7月3日盛大展開，今年東海岸大地藝術節將與博覽會－泛太平洋藝術駐村國際交流展合作，展開跨區域藝術交流。除邀請臺東在地藝術家於6月21日在都歷遊客中心「海洋藝廊」同步開幕展出外，該展覽亦將於6月27日於主展區臺東美術館及周邊展區——都蘭糖廠二倉、臺東就藝會等共四個展區正式開幕，展期將持續至9月30日，讓民眾有更充裕的時間深入體驗豐富多元的藝術內容。

※.月光.海音樂會門票──8/29售票場音樂會門票熱賣中：

●單場票、全系列聯票請洽 Ibon 售票系統



●旅宿聯票請聯繫 台東曙光藝術工作室（landart.east@gmail.com 陳小姐）

相關訊息可至東管處大地藝術節網站-大地藝術節 (大地藝術節) 或「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲專頁查詢！

以上圖片：東部海岸風管處提供





