2026-04-20 19:04 旅奇傳媒 TR Omnimedia
農村水保署攜手里仁、農遊超市 推動永續農遊綠色消費 跨界合作正式啟動
【旅奇傳媒/編輯部報導】為深化農村永續發展並落實低碳旅遊，農村發展及水土保持署（簡稱農村水保署）成功媒合臺灣有機通路領導品牌「里仁事業股份有限公司」（簡稱里仁）與「台灣休閒農業發展協會（農遊超市）」，啟動跨界策略聯盟。雙方合作專案已正式上線，未來消費者可透過「里仁」與「農遊超市」雙向合作推薦的優質農遊體驗，親身走進農村，感受這場由政府輔導、通路響應、農場實踐的「綠色消費跨界合作」。
首度媒合里仁與休閒農遊，開創永續農遊推廣新模式
農村水保署一直致力於將農村的自然資產轉化為具備市場競爭力的低碳旅遊服務，「里仁」長期深耕有機農業與利他理念，而台灣休閒農業發展協會旗下的「農遊超市」則匯聚了全臺最優質的體驗農場，經由三方協調合作，已於去年底簽署合作 MOU，並於今年4月份共同推出第一波活動「走訪有機農場，邊玩邊守護大地」於雙方網頁上線。
透過農村水保署的穿針引線，成功將「實體通路」與「農遊產地體驗」結合，這不僅僅是一次商業合作，更是一次產銷結構的優化，讓消費者從單向購買商品，轉變為雙向參與農村生活。
走訪有機農場，邊玩邊守護大地～里仁會員專享9折優惠專案
目前「里仁ｘ農遊超市」合作專案已全面上線。「里仁」特別開設專屬活動網頁（https://www.leezen.com.tw/activity/detail/197），向廣大重視食安與環保的會員推廣優質農場體驗，推薦會員來場守護生態土地的永續農遊，自今年度4月起每季精選10家具有機驗證的農遊場域以專享9折優惠提供里仁會員，另接續於今年下半年展開的「里仁幸福節」活動中，「農遊超市」亦將提供多款精選農場優惠票券，邀請消費者從都市走進鄉野。
這項合作計畫透過「里仁」全臺門市的影響力，許多隱身於農村、堅持永續經營的小農與體驗農場，得以直接對接對淨零生活有共鳴及行動力的客群。「農遊超市」亦配合推出活動專頁（https://www.taiwanfarm.com.tw/blog/leezen/）提供便捷的線上訂票服務，整合虛實通路，降低民眾參與農遊的門檻。
農村水保署表示，未來將輔導更多具永續特色及潛力的休閒農業與農遊業者進入「農遊超市」平台，並與更多如「里仁」般重視永續價值的企業對接，讓「去農場玩」成為臺灣人的假日首選，讓「挺農村」成為全民的共同行動。 誠摯邀請全臺民眾，透過「里仁」活動專頁與「農遊超市」，預約一場洗滌心靈的農村之旅，以實際行動支持在地農友，與我們共同守護這片土地。
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