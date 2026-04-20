華山新餐飲地標誕生！Renfinea芮馥軒試營運 主打粵菜儀式感體驗

芮馥軒 Renfinea入口之後，彷彿走進一處精緻而優雅的東方意象空間。 芮馥軒 Renfinea/提供

台北餐飲市場再添話題新秀。位於Renluxus`商場內的粵菜餐廳「Renfinea芮馥軒」，已於4月中旬低調展開試營運，預計5月正式開幕。餐廳正對華山公園，鄰近華山文創園區與台北核心商業區，地理位置結合人文與商務動能，尚未正式開幕便吸引不少企業客與饕客關注。

業者表示，芮馥軒在空間規劃上強調東方文化與現代設計的融合。一樓開放式座位區以南宋美學為靈感，透過留白與柔和材質營造沉靜氛圍，適合日常用餐與輕鬆聚會；二樓則規劃多間包廂，隱私性與設計感兼具，鎖定商務宴請與家庭聚餐需求。營運團隊表示，希望打造的不只是用餐場域，而是一種結合飲食、文化與生活風格的整體體驗。

芮馥軒二樓包廂空間，以靜謐與隱私為核心，營造專屬於賓客的精緻用餐場域。 芮馥軒 Renfinea/提供

在料理方面，由擁有近20年資歷的主廚林韋甫掌舵，其過去歷練橫跨大三元酒樓與台北新板希爾頓酒店等知名餐飲體系，擅長在傳統粵菜基礎上融入細膩現代手法。招牌爐烤片皮鵝為主打菜色之一，選用雲林白羅曼鵝種，經醃製與火候控制後呈現外皮酥脆、肉質多汁的口感。現場亦安排專人桌邊片鵝服務，從刀工到擺盤皆具觀賞性，強化整體用餐儀式感。

芮馥軒招牌—爐烤片皮鵝多吃職人桌邊現片，皮脆肉嫩，可搭配經典乳豬醬、蔓越莓與柚香蓮藕。 芮馥軒 Renfinea/提供

值得一提的是，片皮鵝搭配六宮格沾醬設計，除了經典乳豬醬外，亦融入蔓越莓、蘋果絲與柚香蓮藕等元素，藉由酸甜與濃厚風味的交錯，拉出層次變化，展現主廚對傳統料理的再詮釋。

業者說，港式點心則由專責點心主廚每日手工製作，強調現點現蒸，保留正統風味之餘，也在造型與呈現上加入創新語彙。包括春風如意腸粉、蓮蓉芝麻球與紅塵妃子笑等品項，從外觀到口感均展現細膩工序，試圖將傳統港點轉化為兼具視覺與味覺的精緻餐桌作品。

芮馥軒並非單純以高端粵菜切入市場，而是透過空間設計、桌邊服務與料理細節，強化「體驗型餐飲」的差異化策略。在台北餐飲競爭日益激烈的情況下，此類結合文化敘事與社交場景的餐廳型態，正逐漸成為吸引消費者的重要關鍵。

隨著5月正式開幕在即，Renfinea 芮馥軒正積極卡位台北高端中餐市場。在味覺、視覺與用餐儀式感的整體堆疊下，餐廳不僅提供精緻粵菜體驗，更進一步形塑結合餐飲、美學與生活風格的社交場域。隨著消費者對用餐情境與體驗要求提升，芮馥軒有望成為台北新一波聚餐與社群關注的指標餐廳。

芮馥軒

地址： 台北市中正區北平東路36號1、2樓 (Renluxus` 商場 1F/2F)

官方社群： https://www.instagram.com/renfinea_dining/