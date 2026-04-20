高雄洲際酒店：開箱豪華房、絕美室內泳池與湛露中餐廳

高雄洲際酒店，是全台首座與豪宅垂直高雄五星級頂級首選！國際豪華飯店。走進豪華雅緻客房，透過大片落地窗，就能邊泡澡邊欣賞浪漫的港灣日落。館內不僅擁有多家高級餐廳、酒吧，還有24小時健身房與室內泳池，這種「入住就不想出門」的極致體驗，絕對值得你收藏。

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📞 電話 ：+88673391888🔆飯店入住時間：下午 15:00；退房時間：中午 12:00

高雄洲際酒店

高雄洲際酒店地理位置優越，就座落在高雄三多路上、大遠百百貨旁。從捷運三多商圈站步行僅需約 5 分鐘，開車族也享有館內免費停車位，交通機能極度便利。

大廳：

走進高雄洲際酒店大廳，立刻能感受到奢華與設計感的完美結合。挑高的大氣空間，以沉穩的木質色調為基底，搭配上令人驚豔的「孔雀綠」質感牆面，展現出獨特的優雅氣質。

一踏入大廳，目光瞬間被迷人的「孔雀綠」牆面與木質調所震撼，奢華感十足。最令人驚嘆的莫過於BL.A.C.K 酒吧，那座發光燈塔般的圓柱設計，為空間注入強大的時尚張力，美到讓人屏息，隨手一拍都是質感大片！

客房：

房內擺設了兩張看起來極其柔軟、舒適的大雙人床，白色的親膚床飾讓人一看就想立刻躺下放鬆。窗邊不僅設有沙發，還有一張小圓桌，是坐著看書、喝杯咖啡享受日光與窗景的最棒角落。

房內配置極具設計感，溫潤的木質地板搭配精緻的 mini bar 與智慧化設備，營造出家一般的舒心氛圍。

最迷人的是寬敞的大理石浴室，一邊泡澡一邊享受窗外的港灣景色，絕對是入住時最療癒的時刻。

設施：

最迷人的莫過於那充滿現代感的圓弧拱門造景，營造出如時光隧道般的深邃視覺。池畔整齊排列著舒適的編織躺椅，讓人在城市中心也能享受如海島度假般的放鬆氛圍，是強健身心與拍照打卡的絕佳去處。

這裡設有冷、熱不同溫度的水池，讓旅人在舒壓泡湯的同時，還能透過落地窗遠眺港灣美景，享受洗滌身心的極致放鬆。

用餐區 - 湛露中餐廳：

（餐廳選擇和菜單可參考官網）

師傅以極致工藝打造的藝術點心，晶瑩剔透的外皮包裹著精挑細選的豐盛內餡。金箔與魚子醬的奢華妝點，讓每一口都散發出鮮甜的海味精華，視覺與味覺同時被療癒。

由老母雞長時間慢火熬煮出的琥珀色高湯，口感濃郁且富含膠質。上層輕盈如雲朵般的細緻泡沫，更提升了整道湯品的層次與香氣，是一場融合現代創意與傳統功底的溫潤體驗。

湛露不可錯過的招牌之作！將整隻鮮嫩紅蟳的精華鎖進特製湯頭中，金黃色的泡飯吸飽了濃郁蟹膏與螃蟹鮮味，入口鮮香四溢、層次豐富，是讓人回味再三的奢華暖心料理。

用餐區 - 自助早餐：

餐廳天花板以大量花卉元素裝飾，空間明亮且具設計感。開放式吧台區劃分明確，提供各類現做餐點與咖啡飲品，整體動線寬闊，提供舒適的用餐環境。

整齊陳列的冷藏櫃內有新鮮果汁、手工優格與豐富的冷盤燻肉。每一款飲品都以玻璃瓶裝精緻呈現，質感滿分。

自助吧區設置冷藏層架，陳列多種當季切盤水果，如芭樂、鳳梨、火龍果與百香果。上方另設有起司拼盤區與堅果佐料，提供自行取用搭配。

餐廳中心為開放式大理石吧台，整合了飲品調製區與餐點服務台。吧台周邊設有高腳椅座位區，地面採用石材鋪面，整體動線連結後方的沙發客席區。



