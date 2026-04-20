台中市區飯店【丰居一中】VIA Garden Hotel 丰森館-步行可達中友百貨、一中商圈及中華路夜市，超美二樓旅人廚房，提供多樣輕食與點心，入住期間可自由享用!

今天分享台中市區的飯店-丰居一中，

鄰近一中商圈、中華路夜市，房價挺親切。

二樓還有一個24小時免費開放的空間，

提供簡易零食、飲料及泡麵。

丰居一中 VIA Garden Hotel 地理位置與停車

丰居一中位於台中市北區的五權路上，

這裡算是台中發展得很早的區域，周邊有許多成熟的商圈。

像是知名的一中街商圈，步行過去約15分鐘。

選擇入住這裡的話，

我建議大家可以白天去逛一中街，晚上再到中華路夜市，

一次把台中兩個不同風格的夜市，都收集起來。

飯店沒有提供停車位，不過周邊倒是有一些收費停車場。

停附近停車場，會給住宿的旅客補助，一個房間是補助200元。

丰居一中 VIA Garden Hotel 飯店大廳

其實這間飯店蠻久了，前身是不同的經營者，

2026年全新團隊接手，更名為丰居一中。

大廳可以看出有歲月痕跡，就是比較舊式的裝潢風格。

雖然大廳沒有華麗裝潢，不過空間非常寬敞，

就算一次check in許多團客，都不用擔心會很擁擠。

我喜歡角落這兩組桌椅，整個質感都提升了起來。

一樓大廳有飲水機，還有提供沖泡式的茶包。

丰居一中 VIA Garden Hotel 標準四人房

飯店1樓是大廳，2樓是用餐區，

3樓以上到12樓，全部都是客房。

直接來開箱我們的房間，入住的是四人房，房間在11樓。

房間約10坪左右大小，兩張雙人床，床是好睡的喔!

其實我覺得以這個價位，房間比我想像中還要好。

只是地板如果可以重新整理過後，會比較有質感。

一般商務旅館該有的設備，都有。

床的旁邊放了一個雙人座沙發，以及一張小方桌，

這裡就是吃宵夜的地方啦!

冷氣可以自行調整溫度，就在床頭櫃。

如果沒有特別調整溫度跟風量，它原先吹出來的風，我個人是覺得蠻冷的。

話說住飯店，我就是我們家的溫控與燈控大師，

哈哈哈!

每次一進到飯店房間，我第一件會做的事情，就是先研究冷氣。

有需要的話，大家記得丰居一中的冷氣溫度可以調整的，

歡迎大家跟我一起當溫控大師XDD

衛浴部分是乾濕分離的淋浴間，這個房型沒有浴缸。

衛浴應該是有重新整修過，馬桶是免治馬桶。

吹風機是掛在牆上的，不過是新型款式，

不用擔心跟傳統掛在牆壁的那種一樣，手不會按到發痠。

整體而言我覺得房間算舒適，美中不足是隔音稍需加強。

走廊上若有人，聲音會聽得比較清楚，

房間與房間之間的隔音，是還OK的。

丰居一中 VIA Garden Hotel 旅人廚房 輕食點心自由取用

最後分享這間飯店我最滿意的地方，便是二樓的旅人廚房了。

旅人廚房是一個用餐空間，免費開放提供簡易零食與飲料。

但這個用餐空間，真的很美耶!

有沙發區、一般座椅區，精緻到像是外面的網美餐廳。

中間還有很Chill的，偽露營風格座位區。

說是輕食點心，但我覺得蠻有誠意的。

冷飲有一台汽水機，熱飲是兩台咖啡機。

提供的咖啡選項也不少。

這幾款餅乾，都是我喜歡的。

除了放在玻璃瓶裡的，也有這種小包裝的餅乾。

甜鹹皆有。

而且是隨你拿，沒在怕的。

晚上想來碗泡麵嗎?這裡也有提供喔!

我覺得比較特別的是，它連素食泡麵都有貼心準備，

而且不只一種，素食泡麵居然多達三種，對素食者蠻照顧的。

有沒有覺得煮泡麵的設備很熟悉?

好像來到了自助泡麵店。

共有兩台煮泡麵機，一台機器旁邊放剛剛介紹的素食泡麵，

另一台則是葷食的泡麵。

早上的話，提供的東西會有點不同，多了牛奶麥片、豆漿。

還有綠豆湯耶!

我真的很喜歡這個用餐環境，

尤其我們去的時候，

人都不算太多，很愜意。

晚餐我們也是買回來選擇在這裡吃，而不是房間，

包場的感覺，真好!

丰居一中 VIA Garden Hotel 相關資訊

生活機能方便，簡單的商務飯店，

全新團隊全新裝潢，丰居旅店一中館。

丰居旅店一中館

官網：https://www.via-hotel.com.tw/taichung

地址:台中市北區五權路317號

電話:04-22023990