2026-04-19 08:45 樂天小高＠美食之旅
吃。嘉義市。美食｜東區。「嘉義公園火雞肉飯」。 傳承二代超過 30 年的老字號，以油蔥系風格聞名當地。
位在忠孝路上外頭大大扛棒很顯眼。
火雞肉飯可算是嘉義地區代名詞之ㄧ，網路搜尋，就會出現大量火雞飯資訊供挑選，今天來介紹這間位在東區「嘉義公園火雞肉飯」，店家創立於1991年至今超過30年，目前已經傳承年輕二代負責經營中，第一代夫妻兩人還會來店裡幫忙， 今天利用假日午餐時段前來用餐，來到店面發現出現排隊人潮，室內用餐空間不大座位席不多，觀察菜單，這裡餐點品項很多可供選擇，有賣雞肉飯、魯肉飯、咖喱飯、湯品及小菜類等，小高就點部份餐點來享用，品嚐完覺得很美味定價偏高些，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓下放置料理台就當成料理廚房，排隊人潮是在等候外帶服務喔！
想要店內用餐顧客者敬請一旁排隊，等候服務員前來招呼入席用餐。
料理台裡擠滿工作人員各司其職忙碌中。
廚房一旁檯面有放置各式小菜供挑選。
牆面有掛上店家歷史和名人簽名供欣賞。
這是店家室內開放式用餐空間，環境看起來很整潔座位席不多，裡頭冷氣開放供客人舒適來用餐。
牆面有掛上菜單供客人觀看來點餐，餐點大概有雞肉飯、魯肉飯、咖喱飯、湯品、小菜類...等等，用完餐再至料理台一旁結帳即可。
小高就點火雞肉飯（小）65元、火雞肉片飯（小）80元、下水湯30元、味噌湯20元、龍鬚菜、米血及半熟荷包蛋等。
這盤是龍鬚菜。
這龍鬚菜胡麻香氣濃郁清脆好吃。
這盤是米血。
這米血帶點麻油滋味軟Ｑ真好吃。
這盤是半熟荷包蛋。
這碗是火雞肉飯（小）65元。
這碗火雞肉飯份量不多定價稍微偏高，表面灑上油蔥酥和蒜酥提味。
這米飯粒粒分明軟Ｑ度適中，油蔥酥超級酥脆香氣四溢，這火雞肉軟嫩不柴整體超好吃。
這半熟蛋有點過熟還不錯吃。
這碗是火雞肉片飯（小）80元。
這碗火雞肉片飯份量不多定價稍微偏高，表面灑上油蔥酥和蒜酥提味。
這碗火雞肉片飯美味程度令我滿意。
這碗是味噌湯20元定價很便宜，味噌湯很濃郁偏甜滋味真好喝。
這碗是下水湯30元。
這碗下水食材很新鮮無腥味好喝。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「嘉義公園火雞肉飯」用餐空間很整潔真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：嘉義公園火雞肉飯
地址:600嘉義市東區忠孝路338號
營業時間:06:00–13:30（週二公休）
電話: 05-278-1372
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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