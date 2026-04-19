「冬山河觀光大聯盟」成立 跨域整合打造流域旅遊新亮點

宜蘭縣觀光發展邁入新紀元，「冬山河觀光大聯盟」成立，並發佈區域品牌「心咚山河」。 記者-林秀美／攝

【旅奇傳媒/編輯部報導】宜蘭縣觀光發展邁入新紀元！由交通部觀光署補助補助、宜蘭縣政府全力執行的「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」邁入第二年，日前盛大舉行「冬山河觀光大聯盟成立及遊程行銷記者會」。現場正式發佈區域品牌「心咚山河」，宣示整合冬山河上、中、下游產業資源，將宜蘭觀光推向國際化。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，冬山河大聯盟成立是推動區域觀光的重要里程碑，除了推廣夏季限定美景，更希望透過水上運具導覽，引領遊客深度走進河川。 記者-林秀美／攝

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「冬山河大聯盟」成立是推動區域觀光的重要里程碑，除了推廣夏季限定美景，更希望透過水上運具導覽，引領遊客深度走進河川。 記者-林秀美／攝

並且，正式發佈的區域品牌「心咚山河」（Inspire River），識別標誌（Logo）巧妙運用幾何色塊與手繪線條，將流域的主要意象悉數收納：最上方的綠色山形代表守望蘭陽的龜山島，鮮紅拱影則是指標地標利澤簡橋，搭配底部的黃色鴨母船弧線與湛藍的冬山河水流，更融入了溫泉與沃土元素。整體設計傳遞出「親水、共遊」的核心理念，象徵冬山河不僅是生命之河，更是充滿驚喜與動力的旅遊首選。

此外，本次計畫的核心亮點在於「冬山河觀光大聯盟」的組織建構。該聯盟仿效日本 DMO（旅遊目的地行銷組織）概念，成功打破行政疆界，將冬山鄉、羅東鎮、五結鄉三個鄉鎮的旅遊產業深度連結。聯盟目前已整合包含「食、宿、遊、購、行」等11個觀光公協會、超過500家在地業者，讓遊客能更精準地對接優質、合法的旅遊資源，提升整體服務質量。

為了帶領旅客深度感受蘭陽夏之美，今年特別策劃「穗在宜蘭」與「漫遊冬山河」兩大主題遊程，結合自然生態與水域文化，邀請旅人踏上一場沉浸式的感官之旅。

▲冬山河觀光大聯盟「穗在宜蘭」2日遊生態遊程。 圖：宜蘭縣政府／提供

隨著夏季腳步臨近，冬山河流域即將迎來年度最神祕且浪漫的生態盛事。被譽為「夏夜煙火」的「穗花棋盤腳」現正進入盛開期，為此特別推出「穗在宜蘭」二日遊活動，活動報名日期05/20-07/20，邀請遊客領略宜蘭夏夜如夢似幻的氛圍。

冬山河擁有平緩的水域與迷人的河岸景觀，是台灣少數能體驗多樣水上運具的河流。06/06至8月推出「漫遊冬山河」限定試遊團，規劃冬山河上、中、下游不同運具的買一送一體驗行程，讓遊客能從水面上重新認識這條宜蘭人的「生命之河」。

代理縣長林茂盛表示，「冬山河大聯盟」成立是本縣推動區域觀光的重要里程碑，而藉由本次遊程規劃不僅是推廣夏季限定美景，更希望透過各具特色的水上運具導覽，引領遊客深度走進河川，建立與水共生的環境意識。誠摯邀請全國民眾來到宜蘭，體驗從清晨到夜晚、從河岸到水上的全方位感官之旅，感受冬山河煥然一新的觀光魅力。

更多相關資訊與旅遊訊息，請參閱「宜蘭勁好玩」網站、「冬山河觀光大聯盟」Line社群、「心咚山河」FB 粉絲專頁與「雁行天下國際旅行社」網站。

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