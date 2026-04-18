航空公司主辦星光馬拉松啟航 網友熱議：夜跑、音樂會卡司、抽機票超吸引人！

記者/葉佳欣報導

隨著路跑運動在台灣日益盛行，由中華航空主辦的「華航馬拉松」星光夜跑，已成為跑友圈年度期待的指標性盛事。近日，部分跑友在社群平台Threads上熱議，針對今年即將登場的華航馬拉松熱烈討論。網友普遍表示，相比傳統在白天開跑的馬拉松，「夜跑」的涼爽氣候與完賽後的音樂派對，是吸引人參與的活動亮點。

2025華航馬拉松活動現場。圖/葉佳欣拍攝、本網資料照

涼爽夜跑避暑氣 跑者直呼：終於不用曬太陽了

馬拉松賽事多在白天舉行，跑友需頂著烈日完賽。今年的華航馬拉松延續其經典的「星光」主題，選擇在傍晚時分開跑。這項安排引發社群熱議，不少跑友留言：「夜跑真的蠻吸引人的～比較不熱也更好玩」、「自從華航開始辦夜跑 我就開始愛上晚上跑步」。

除了氣溫宜人，傍晚開跑的視覺體驗也成為亮點。賽道結合都會燈光與應援光束，讓參與賽事有視覺享受，更有不少年輕跑者計劃要在星光賽道上留下又帥又美的跑步身影。

音樂會星光熠熠

不少網友表示，華航馬拉松早已不只是一場體育賽事，更像是一場結合運動、時尚與音樂的星光派對。網友期待人氣創作樂團「理想混蛋」來演出，討論區對於其他表演嘉賓的猜測與期待也持續升溫，音樂會的聲光規格更被跑友列為今年賽事的必看清單。

在社群貼文下，隨處可見熱烈討論：「去年攤販很多還可以聽宇宙人 爽」、「我也想趕快知道今年會有什麼表演」、「以前辦的時候氣氛很好，突然想到就想問問今年會不會回歸」。

完賽禮與抽獎活動驚艷 抽機票熱潮再起

除了賽道體驗與音樂享受，跑者最關心的「實質福利」也沒讓人失望。今年的完賽禮與精美設計的紀念衣，在社群上獲得好評，簡約且具品牌質感的設計，讓不少跑友想要收藏。

更令跑友瘋狂的是華航一向大方的抽獎活動，並對今年的機票大獎寄予厚望。對跑友們來說，跑完順便抽機票出國旅遊，這才是人生享受！

不僅是馬拉松 更是一場感官饗宴

2026華航馬拉松透過結合「涼爽夜跑」、「強大卡司音樂會」以及「豪華抽獎」三大元素，成功鎖定年輕與運動族群的心。目前賽事討論度持續攀升，報名熱潮也反映出民眾對於高品質路跑賽事的渴望。

無論是專業跑者，還是想在音樂中釋放壓力的樂迷，今年的華航星光夜跑，無疑將在台北夜晚留下最亮眼的一筆。