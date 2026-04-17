北歐極地特有(1)極光、聖誕老人及北極特快車，帶你進入北歐的童話世界

看極光是很多人的夢想清單，千百年來神秘而美麗的極光，是位於北極圈內的北歐三國，極其珍貴的大自然奇觀。除了賞極光，行程還能拜訪聖誕老人村，搭乘北極特快車，是北歐極地特有的奇幻旅程。

在景觀玻璃屋，舒適賞極光

什麼是極光？導因於太陽會不斷向外噴發帶電粒子，稱為「太陽風」，粒子進入地球的大氣層後，會撞擊氣體分子因而發光，不同氣體與高度會產生不同顏色，最常見的是撞擊氧氣產生綠光，撞擊氮氣產生紫光，最稀有的是紅光，要撞擊到100〜300公里的高空氧氣。

為何極光集中在地球的南北極？因為地球磁場的關係，把太陽粒子引導到「極光帶」，在冬季時，因為黑夜長能觀測到的時間多，才能看到極光，每年9月至隔年4月是出現頻率最高的時節，在晚間9〜12點，晴朗無雲的夜空中易看到。

拉普蘭地區是一個跨越多國的北極圈地區，可看到永晝及永夜，被列入世界自然遺產，可安排住在芬蘭專為追尋極光而打造的度假村，入住屋頂景觀玻璃屋，讓整片天空呈現在眼前，無懼寒冷可躺在溫暖的床上，舒適欣賞極光及璀璨星河，是人生獨特又難忘的享受啊！

拜訪聖誕老人村，沉浸童話世界中

羅凡涅米是芬蘭拉普蘭地區的首府，也是極圈的觀光重鎮，二戰時曾被炸毀，經過重建後重生。這裡有著名的聖誕老人村，聖誕老人會親切與旅客拍照寒暄，還有一個專屬的郵局，可挑選明信片寄給自己或親友，擁有獨一無二的聖誕老人郵戳，很有紀念價值。

村內地上畫有真實的地理界線—「北極圈北緯66.5度」，周圍有指示牌與紀念標誌，很多旅客雙腳張開橫跨在此線，象徵進入極地世界，是一條很有紀念性及儀式感的標線。

乘坐北極特快車，感受童話故事場景

你看過《北極特快車》的繪本或電影嗎？故事描述在聖誕夜，一列神秘火車出現在孩子面前，帶他們穿越雪地、森林與冰原前往北極，最終抵達聖誕老人村見到聖誕老人。現實生活中，真有北極特快車，乘坐時窗外是無盡的雪景，天空可能出現極光，帶旅客從現實駛向童話故事中的場景。

行程可搭乘北極特快車至芬蘭首都赫爾辛基，在睡夢中行程繼續前行。有別於一般夜臥火車沒有盥洗設備的不便，列車採上下兩層設計，上層為附有衛浴設備的臥舖房，下層則是一般臥舖房，夜鋪火車是一個省時又特殊的交通體驗，一定要來感受。

北歐極地旅遊深具獨特性，能在夜晚凝望極光，在聖誕老人村跨過北極圈線，在北極特快車感受童話中的場景。永信旅行社的「北歐極光旅人」有上述景點的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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