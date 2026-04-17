初夏最詩意度假！漢來日月行館推「與梅相遇」沉浸式旅宿

清明過後，南投山城迎來一年一度的青梅產季。坐落於日月潭涵碧半島的漢來日月行館，順勢以在地風土為靈感，推出期間限定「梅之饗宴」，將梅子的酸甜熟韻融入旅宿體驗，從味覺到感官層層鋪陳，為初夏揭開一場結合風景、風味與生活美學的湖畔旅程。

漢來日月館以日月潭紅茶與Q梅迎賓。漢來日月行館提供

延續品牌強調「人與土地相遇」的初衷，漢來日月行館於園區內栽植逾百株梅樹，隨著季節遞嬗，從冬日賞梅到春日品梅，讓自然景致成為旅程的一部分。今年以青梅為主題策劃的「梅之饗宴」，正是將這份土地連結具體化，轉譯為可被品嚐、可被記憶的體驗。

整體設計以「與梅相遇」為主軸，從迎賓時刻即展開序章——旅人抵達後可享用日月潭紅茶佐Q梅，開啟味蕾；午後移步茶屋，細品梅酒與梅果乾，在湖光山色間感受時間緩慢流動。入夜後的餐桌更是重頭戲，從開胃的梅子醋、融合梅香的前菜，到以梅入菜的主菜如梅子雞，層層堆疊出酸、甜、鮮交織的風味輪廓，讓梅子從配角躍升為整席饗宴的靈魂。

漢來日月行館「梅之饗宴」以梅入菜，堆疊出甜酸滋味。漢來日月行館提供

不僅止於品嚐，飯店亦將於4月中旬至5月期間推出「手作醃漬梅子」與「手作釀梅酒」體驗，讓旅人親手參與季節風味的生成過程，從產地到餐桌，完整感受梅子的生命週期。同時，園區內的賞梅步道也開放漫遊，青梅垂掛枝頭的景象，為旅程增添一抹靜謐而詩意的畫面。

搭配活動推出的「湖畔漫旅一泊二食住房專案」，平日每房22,300元起，除可完整體驗「梅之饗宴」外，亦可加選九族文化村櫻花祭門票與接駁，或雙人晨間遊湖行程，延伸旅遊深度。從梅林步道到餐桌風味，漢來日月行館以「湖畔美術館」為概念，將自然景觀與生活體驗策展化，重新定義日月潭的高端度假樣貌，也讓這段關於季節與味覺的記憶，在旅人心中緩緩發酵。