住宿推薦｜泳池Villa・冬山親子友善・高質感度假空間" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/331/f_29426331_1.JPG"> 【紗幔雅‧雲灣Villa Samaya Awan】宜蘭包棟住宿推薦｜泳池Villa・冬山親子友善・高質感度假空間

【紗幔雅‧雲灣Villa Samaya Awan】宜蘭包棟住宿推薦｜泳池Villa・冬山親子友善・高質感度假空間

紗幔雅‧雲灣精品泳池度假Villa，坐落在宜蘭冬山鄉，villa前方就有專屬合作停車場，自駕前往真的很方便，整趟旅程從一開始就少了找車位的煩躁，多了一點輕鬆感。

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villa內部空間是寬敞又通透的，從客廳一路延伸到質感吧台區，不管是坐著聊天、滑手機，還是單純放空，都會覺得很自在，這裡給人的感覺，不只是一般民宿，而是帶著一點飯店式管理的節奏在運作，空間與服務之間是有被好好安排過的。

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這裡打造了戲院級合法KTV，搭配 Harman Kardon 音響系統，整體音場表現很有層次，現場也有最新 Nintendo Switch 2 可以遊玩，小朋友或大人都能找到適合自己的娛樂方式。

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現場同時設有電動麻將桌，另外也準備了桌遊、撲克牌與 UNO 等遊戲，讓大家可以輕鬆互動、一起打發時間。

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還規劃了一小區兒童遊戲區，提供多樣木製玩具，讓小朋友可以在旁邊安靜玩樂不無聊，大人也能稍微放鬆一下。

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一樓也設有公共廁所，不需要特地回房間，這種小細節其實用起來很有感。

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接著推開門走到戶外，就是中庭泳池區，約15米的泳池，水深110公分，旁邊設置了躺椅，即使不下水的人也可以在一旁休憩放鬆。

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現場有提供各式泳圈與浮床可以自由使用，紜紜一看到就完全投入，開心地潑水玩樂，玩到不想上來。

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在味覺的安排上，也能感覺到這裡結合了在地體驗，像是GK精品咖啡的不同配方，或是宜蘭在地紅茶，整體風味是溫潤、耐喝的，沒有太多負擔，但會讓人記得那個味道。另外也貼心準備了一些餅乾零食，讓人隨時想吃點小東西都很方便。

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入住時還有一個蠻有趣的體驗，就是可以自己挑選香氛盥洗沐浴組，用小籃子帶回房間使用。從茶籽堂到CULTI這類不同風格的香氣，讓人可以依當下心情去選擇，從洗沐開始就能感受到很舒服的使用體驗。

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房間位於二樓與三樓，配置都是雙人房與四人房，並設有隱藏式電梯，有需要都可以向管家詢問，這樣的動線安排，對於家庭或長輩同行來說也算是蠻友善的。

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四人房空間很寬敞，兩張大雙人床擺放起來也不會有壓迫感，最實用的是衛浴設計，廁所與淋浴間完全分開，早上使用時不會互相影響，整體便利度很高。

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雙人房則是另一種氛圍，空間感覺更為寬敞，有柔軟沙發可以坐著休息或放東西，搭配小冰箱使用起來也很順手。

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床前方有寬敞的平台可放置物品，奶瓶消毒鍋也具備消毒、烘乾與溫奶功能，對親子入住來說相當貼心。

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同樣是廁所與淋浴間完全分開，使用起來彼此不會干擾。

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走到房間盡頭是戶外小陽台，採光很舒適，坐在椅子上發呆放空也很剛好。

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拉簾拉起來後，就能擁有一個相對私密的泡澡空間，現場也有提供嬰兒澡盆，我們自己準備了泡泡浴，我和紜紜一起享受泡澡時光。

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配備的凱夢吹風機，小巧好握、風力也夠，這種細節在使用時其實會默默加分。

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房間的隔音效果也不錯，晚上幾乎聽不到外面的聲音，整體是安靜的，加上寢具軟硬適中，躺下去很容易就放鬆，一整晚都能好好休息。

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提供的嬰兒床看起來非常舒適，床墊、枕頭、棉被一應俱全，還具備蚊帳功能，上方掛著可愛的星星與月亮，對紜紜來說那是一個很有安全感的小空間。

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夜幕降臨後，泳池區燈光慢慢亮起，整個空間的氛圍也跟白天完全不同，變得比較沉穩、也更有度假的感覺，那種不用特別安排什麼行程，只是在空間裡待著的時光，反而讓人印象更深。

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【紗幔雅‧雲灣Villa Samaya Awan】宜蘭包棟住宿推薦｜泳池Villa・冬山親子友善・高質感度假空間

隔天一早，就能享用豐盛的管家手作早餐，現煎蛋餅、香噴噴培根與香腸，搭配暖心米粉湯、清爽生菜沙拉與果汁，口感紮實的歐式麵包更是一個小驚喜，一口下去滿是幸福感，也為一整天帶來滿滿活力。

【紗幔雅‧雲灣Villa Samaya Awan】宜蘭包棟住宿推薦｜泳池Villa・冬山親子友善・高質感度假空間

【紗幔雅‧雲灣】以雙棟純白建築搭配中庭泳池的設計呈現，整體畫面乾淨又有線條感，第一眼就讓人留下蠻深的印象。整體住下來，會感覺這裡圍繞著「高質感生活風格 × 泳池Villa體驗」在運作，同時保有飯店式管理的穩定感與在地文化的溫度。如果是想帶孩子放鬆，或是和家人朋友一起聚會，甚至安排一趟帶點儀式感的慶生旅行，這裡都是一個很適合的選擇。不需要特別排滿行程，就能把時間過得很舒服。

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Villa Samaya Awan 紗幔雅雲灣精品泳池度假Villa

電話：0902101161

地址：宜蘭縣冬山鄉三順路37號

官方LINE：https://lin.ee/J75JNSy

官網：https://selectstaycation.com/

IG：https://www.instagram.com/villa_samaya_awan/

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61588494161346

私選YouTube 影片介紹：https://www.youtube.com/watch?v=llEjS2c3KfA

(停車場位於三順路民宿正對面，一次一車自動開閘)

https://maps.app.goo.gl/Pxpon56o9P5cmcRm7?g_st=al

宜蘭縣合法民宿: 3068-3069號

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