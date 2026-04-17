破億藝術登台！We Art Space《眾藝》開展， Banksy、草間彌生、純金 AF1全收錄。圖片來源：We Art Space提供

在台北，想要一次將朱德群、村上隆、草間彌生，甚至是當代最具話題性的 Banksy 與 Damien Hirst 的作品盡收眼底嗎？台灣首間結合當代藝術與限量黃金收藏的複合式選品品牌 We Art Space，於 2026 年迎來了品牌的重要里程碑，全新旗艦空間正式宣告落成！

圖片來源：We Art Space提供

作為品牌從「藝術選品店」邁向「藝術文化平台」的起點，We Art Space 誠意十足地推出總價值近新台幣一億元的開幕首展《眾藝》，透過多元的作品與跨界的媒材，準備顛覆大眾對藝術觀看與收藏的既有想像。

轉型藝術文化平台，探討收藏之上的價值

自 2025 年進駐百貨體系以來，We Art Space 成功地透過海報、藝術周邊與衍生商品，降低了新手藏家進入市場的門檻。然而，這次打造的全新旗艦空間，主理人許老米有著更深遠的願景。

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許老米表示，過去在百貨空間，品牌解決的是「如何開始收藏」的問題；而這次的旗艦空間，想進一步討論的則是「收藏之後，價值如何被建立」。藝術市場始終是由「共識」與「選擇」兩種力量交織而成。

全新的空間不僅聚焦於藝術家的原作與超限量版畫，更導入了具備彈性的二級市場機制，完美補足了從入門到進階高端藏家的完整收藏路徑。在這裡，藝術不再只是單純被觀看的作品，而是能被理解、被流通，並且持續產生對話的文化經驗。

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打破既有框架，《眾藝》特展匯聚百件國際神作！

開幕首檔大展《眾藝》以「現代與當代藝術」、「潮玩與當代藝術」及「藝術衍生品」三大主軸交織而成，打破了傳統單一的分類邏輯。展覽集結了華人、日本與歐美體系的頂尖創作，高達 130 件的作品陣容極度豪華。

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現場展出抽象大師朱德群氣勢磅礡的 200 × 200 公分大型畫作《黎明之夢》，以及楊識宏等重量級藝術家作品；同時也網羅了日本當代藝術巨擘村上隆、草間彌生，更涵蓋了國際間極具話題性的街頭藝術家 Banksy 與英國前衛藝術家 Damien Hirst。透過不同媒材與風格的並置，觀者能在同一個空間中，自然感受到不同藝術價值觀的交錯與轉換。

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藝術與貴金屬的跨界碰撞，純金打造潮流神鞋亮相

除了牆上的名畫，本次旗艦空間的另一大亮點位於二樓的 kim-a: 黃金概念店與展區。這裡首度完整呈現了品牌獨特的系列作品，將貴金屬材質與藝術、工藝完美結合。其中最具討論度的，莫過於那雙以超過 1 公斤 999.9 純金手工打造的 kim-a: × Nike Air Force 1 藝術鞋款。

圖片來源：We Art Space提供

這件作品極具張力地將當代潮流文化符號、極致金工作工與實質的資產價值揉合在一起，不僅拓展了藝術收藏的維度，也再次呼應了《眾藝》展覽的核心命題：當藝術跨越媒材，價值將如何在不同的系統中被重新定義。

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《眾藝》展覽資訊一次看

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