2026-04-17 18:42 女子漾／編輯周意軒
2026新款啤酒清單曝光！金色三麥新品、海鹽檸檬、黑糖糕到減醣款全都有
上班壓力爆棚、生活節奏快到讓人喘不過氣，「下班來一杯」早就不是奢侈，而是很多人日常的療癒儀式。2026年春夏，各大品牌不約而同推出話題新酒款，從「海島風味系」、「情緒系調酒」、「永續保育系」到「輕盈無負擔派」，不只好喝，還很會講故事。這篇一次幫你整理4大必喝新啤酒，從風味到情境，直接幫你選好今晚那一杯。
1. 海島系必喝：澎澄飯店 × 臺虎精釀，把澎湖變成一罐啤酒
如果你最近想逃離城市，這系列可以先帶你「味覺出國」。澎澄飯店攜手臺虎精釀推出兩款超有記憶點的聯名酒，把澎湖的風、鹽、甜，全都濃縮進啤酒裡。
「人生海海ㄟ雷夢（海鹽檸檬）」主打清爽路線，檸檬酸香加上海鹽的微鹹層次，喝起來像海風直接吹進嘴裡；另一款「外婆ㄟ澎湖歐疼貴（黑糖糕）」則完全走溫潤甜感，把黑糖與冬瓜蜜轉成帶點草本香氣的啤酒風味，一入口就是滿滿台味回憶。
不只酒有故事，連包裝都走復古台式插畫風，還原澎湖日常場景。4月20日起入住澎澄飯店就能直接在房內Mini Bar喝到，甚至還有收藏級禮盒，完全是把旅行打包帶走的概念。
2. 情緒系微醺：SUNMAI × 星期一的布魯斯，把厭世變成一杯酒
這系列可以說是「社畜共鳴神器」。SUNMAI直接把上班族內心OS做成酒，連名字都很會。「柚莓錢了」用伏特加打底，加入葡萄柚的微酸與柚香，再搭配蔓越莓的清甜，整體非常順口，完全就是那種「今天好累但還是要撐一下」的味道。
3/4已在全家開賣，適合那種不想思考、只想放空的夜晚，開一罐就夠療癒。
3. 永續系新選擇：金色三麥「友善石虎柑橘啤酒」喝出意義感
如果你最近開始在意「喝的東西也要有價值」，這款會很加分。金色三麥與林業署合作，選用通過友善石虎農作標章的有機桶柑入酒，把果香、清爽酒感和保育理念結合在一起。喝的不只是柑橘清香，還有支持在地農業與石虎保育的意義。目前在全家、森林遊樂區與指定通路都買得到，無論是城市微醺還是戶外旅遊，都很有氛圍。
4. 輕盈派代表：KIRIN淡麗減醣70%，喝了不負擔
如果你是「想喝但又怕罪惡感」那一派，這款幾乎就是為你設計。KIRIN淡麗主打減醣70%，再搭配啤酒花芳香製法，讓口感依然保有啤酒的香氣與層次，但整體更清爽、沒有負擔。田馥甄也親自站台詮釋「輕盈生活」，把喝酒變成一種不需要有壓力的日常選擇。特別適合聚會或下班小酌，不想太heavy的時候。