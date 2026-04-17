2026-04-17 16:56 女子漾／編輯許智捷
伊藤潤二展來台！《富江》《漩渦》全收錄 沉浸式恐怖展亮點搶先看
如果恐懼也能被欣賞，那一定是伊藤潤二的世界。以細膩筆觸描繪人類內心最深層不安與扭曲之美的他，個人首次大型海外原畫展《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION: ENCHANTMENT》，將於2026年6月19日至9月28日登陸松山文創園區4號倉庫，正式揭開這場結合恐懼與美學的沉浸式展覽。
恐怖不只是嚇人 伊藤潤二的美學世界首度來台
本次展覽由木棉花國際、時藝多媒體與朝日新聞社聯手策劃，透過高精細複製原畫，完整重現伊藤潤二筆下的經典場景。從細膩線條到壓迫構圖，讓觀眾不只是「看漫畫」，而是走進作品之中，感受那種令人不安卻又無法抗拒的魅力。
《富江》《漩渦》全收錄 經典作品一次看
展覽精選《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等代表作，透過「美醜對比」、「潛伏日常的恐懼」、「怪畫震撼」等主題展區，層層建構出伊藤潤二的詭譎世界。現場更搭配訪談影像，揭露創作靈感與思考脈絡，讓觀眾深入理解他如何將人性恐懼轉化為極致藝術。
富江立體化登場 沉浸式恐怖體驗升級
本展最大亮點之一，是由模型師藤本圭紀打造的「富江」立體模型，將經典角色從紙上轉化為真實存在的視覺衝擊。搭配平面原畫與影像展示交織，打造出一個既熟悉又令人不寒而慄的空間。此外，本次也將展出全新主視覺作品《富江・Cheek Love》，為展覽增添收藏價值。
早鳥票380元開搶 限量周邊套票同步登場
票價方面。，4月20日至5月3日推出早鳥單人票380元（原價480元）；5月4日至6月18日為預售期間，雙人票840元（原價960元），另有含帆布袋與吊飾的限量周邊套票899元（限量2,000組）。展期票價則為單人480元、雙人900元，票券可透過時藝官網、KKDAY與ibon等通路購買。
早鳥期間4/20-5/3
早鳥單人票：380元（原價480元）
預售期間5/4-6/18
預售雙人票：840元（原價960元）
預售周邊套票：899元（限量2,000組）
展覽期間6/19-9/28
展期單人票：480元
展期雙人票：900元（須2人同時入場）
現場優待票：450元
現場特惠票：240元
展覽資訊一次看
展覽名稱：伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION: ENCHANTMENT
展覽地點：松山文創園區4號倉庫
展覽日期：2026/6/19－2026/9/28
開放時間：每日10:00－18:00（17:30停止售票及入場）
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