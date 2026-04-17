高雄 H2O 水京棧：開箱頂樓透明泳池、龍蝦粥早餐與景觀房

H2O 水京棧國際酒店，以「藝人指定入住」聞名，坐落於高雄精華區。從白色燕尾服服務員的優雅接駁開始，便能感受到明星級的細緻待遇。

無論是網羅各國美食的「獨家龍蝦粥早餐」，還是頂樓極具視覺衝擊的「透明水族箱泳池」，從入住那一刻起，飯店的誠意與貼心便無處不在。這是一間值得反覆再訪的高雄五星級飯店，本篇將為大家開箱水京棧的入住攻略與深度體驗。

水京棧國際酒店

📍Google地圖：水京棧國際酒店

👉 官網訂房：水京棧國際酒店

📞 電話 ：+886-7-553-7001🔆飯店入住時間：下午 15:00；退房時間：中午 12:00

大廳：

一抵達高雄，迎接客人的是水京棧標誌性的專屬接駁車。車身彩繪著飯店外觀，顯得氣派且極具辨識度。此服務為採預約制，記得在訂房後提前致電飯店預約，讓行程銜接得優雅又從容。

大廳採用大面積的透明落地窗，將港都市中心繁華的天際線完美框入室內。白天，它無私地捕捉南台灣特有的明媚陽光，讓光影隨著時間推移，在波紋大理石地板上折射出如水波般的瀲灈影跡，巧妙地呼應了飯店「H2O」的水元素主題。

坐在這裡，窗外的藍天與城區就是最壯麗的背景，讓 Check-in 的等待也成為一種享受。

客房：

推開 H2O 水京棧的房門，很難不被那面吸睛的彩色積木拼接牆所吸引。原本沉穩的客房空間，因為這些活潑色彩的點綴，瞬間多了幾分童趣與暖意。

客人可以慵懶地窩在沙發上看書，或僅是靜靜地看著窗外的車水馬龍，享受一段專屬於家庭或好友的靜謐時光。

角落擺放著線條優美的獨立式蛋型浴缸。潔白的浴缸在暖黃的光影下顯得格外誘人。旁邊貼心地準備了浴巾與毛巾架，讓人迫不及待想泡個熱水澡，消除旅途的疲憊。

公共設施-游泳池&吧台：

泳池旁設有大量的舒適沙發與躺椅，營造出一種南洋海島般的放鬆感。後方即是高空酒吧，無論是白天的陽光洗禮，還是夜晚變身為炫彩奪目的 Pool Bar，這裡都是城市中最迷人的避風港。

來到 H2O 水京棧，絕不能錯過位於頂樓的全透明水族箱游泳池。這不僅是飯店的視覺標誌，更是全高雄最具話題性的打卡聖地。

坐在低矮舒適的沙發區，點一杯特調調酒，海風輕拂，眼前是聲色俱佳的感官盛宴。無論是情侶約會或好友小聚，這裡絕對是高雄夜生活最耀眼的亮點。

餐飲區 - 京悅軒餐廳：

若想在高雄體驗頂級的中式料理，水京棧的餐廳空間與菜色絕不會失望。無論是家庭聚餐圓桌，或是商務宴客，環境都顯得精緻且體面。

這道經典料理是中餐廳的靈魂。金黃油亮的皮脆而不膩，肉質鮮嫩多汁，搭配飯店特製的三款蘸醬與爽口漬物，每一口都是多層次的味蕾享受。

這裡的湯品與羹湯更是真材實料，飽滿的蝦仁與鮮甜湯底，每一匙都能撈到滿滿的海味與細緻配料，入喉暖胃，將港都的新鮮食材發揮得淋漓盡致。

餐飲區 - Ripple 西式早餐：

位於 20 樓的高空西餐廳Ripple，以極佳的採光與開闊視野，成為飯店內最受歡迎的用餐空間。

半自助式（Semi-Buffet）的餐檯也毫不馬虎。 整齊排列的現切水果、新鮮時蔬沙拉與日式蛋黃醬通心粉，色彩繽紛且食材新鮮，滿足各種胃口的旅人。

除了龍蝦粥，主廚在鐵板前現點現做的熱食同樣精彩。鮮嫩多汁的菲力牛排、厚實的漢堡與歐姆蛋，甚至還有法式吐司，現做的溫度讓美味更加乘。

整隻龍蝦豪邁地半趴在碗中，份量驚人。粥底吸飽了海鮮的精華與鮮甜，每一口都能吃到濃郁的鮮味與紮實的龍蝦肉，是入住水京棧絕對不能錯過的招牌美味。

H2O 水京棧 早餐主食的另一大亮點：鮑魚粥。對於不吃龍蝦或偏好細緻鮮味的旅人來說，這是另一項極致奢華的選擇。

多層式低溫櫃中整齊排列著現做的小點心。從綿密的生乳捲、輕盈的戚風蛋糕到濃郁的布朗尼，每一口都是恰到好處的份量。上方更貼心準備了罐裝優格、養樂多與多款瓶裝果汁、碳酸飲料，選擇之豐富讓人目不暇給。

這裡提供房客最愛的哈根達斯 (Häagen-Dazs) 冰淇淋，口味飽滿扎實。更特別的是，旁邊還備有各式獨立包裝的精緻冰棒，讓人在餐後能以最沁涼優雅的方式，為這場美食饗宴畫下完美句點。

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