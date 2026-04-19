打造國際級低碳旅遊典範 「日月潭環湖線」電動巴士啟動 數位資訊無障礙服務全面升級

2026-04-19 13:06 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「日月潭環湖線」從水社綜合商場出發，帶您輕鬆遊覽日月潭。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
「日月潭環湖線」從水社綜合商場出發，帶您輕鬆遊覽日月潭。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了提供全臺旅客更友善、便利的旅遊體驗，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）宣布兩大旅遊升級喜訊：台灣好行「日月潭環湖線」電動巴士正式啟動，以及「日月潭好行主題網」成功取得無障礙網站標章，除了更加完善大日月潭觀光圈的交通路網外，也象徵日月潭邁向全族群友善旅遊的新里程碑。

▲「日月潭好行主題網」取得無障礙 AA 標誌，智慧友善觀光再升級。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲「日月潭好行主題網」取得無障礙 AA 標誌，智慧友善觀光再升級。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

▲日月潭文武廟氣勢磅礡，背山面湖，可於高處一覽日月潭美景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲日月潭文武廟氣勢磅礡，背山面湖，可於高處一覽日月潭美景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日管處表示，日月潭不僅為臺灣最具國際能見度風景區，更在去年通過複核，再次取得 Green Destinations（GD）國際銀質證等級。全新開通的「日月潭環湖線」以純電動大客車行駛，串聯水社綜合商場、玄光寺、慈恩塔、伊達邵碼頭及文武廟等重要核心景點，透過環湖線的串接，讓旅客無需頻繁換乘或煩惱停車問題，以最輕鬆、環保的方式遊覽日月潭，進而減少私人運具造成的碳排放。實踐永續低碳旅遊的目標。

▲日月潭最具特色的伊達邵碼頭，可於此品嘗原住民在地特色料理。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲日月潭最具特色的伊達邵碼頭，可於此品嘗原住民在地特色料理。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

數位平權是提升旅遊服務品質的重要環節，為了讓不同需求的旅客都能平等獲取旅遊資訊，「日月潭好行主題網」進行了整體介面改良，並正式通過「無障礙檢測標誌」認證。網頁在視覺設計上強化文字與背景的對比度，並將所有圖片內容提供替代文字，具備鍵盤操作能力，讓身心障礙族群或相關輔具使用者，都能透過手機或電腦輕鬆查詢即時公車動態、路線規劃及景點資訊，享受「資訊無障礙」的智慧便利。

▲日月潭纜車串接伊達邵和九族文化村，纜車上可一覽日月潭的米其林三星級湖景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供
▲日月潭纜車串接伊達邵和九族文化村，纜車上可一覽日月潭的米其林三星級湖景。　圖：日月潭國家風景區管理處／提供

遊客來到日月潭，不僅能搭乘環湖線輕鬆穿梭各景點，更可結合自行車環湖、搭乘高空纜車或乘船遊湖，以路、海、空、全方位視角感受日月潭之美。隨著各項設施與數位服務的不斷更新，不論是全家大小出遊、或是行動不便的旅客，都能在日月潭享受安全、舒適且無礙的旅程。歡迎多加利用大眾運輸工具，規劃一場自在的日月潭之旅。

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#台灣 #觀光 #GD

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❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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2026-04-15 09:46 女子漾／編輯許智捷
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速食市場再掀話題戰，從風味創新到產品升級，再到數位會員經營，各大品牌同步出招。這一波不只是在賣炸雞與甜點，而是從「吃的體驗」一路延伸到「生活型態」，讓消費者在日常中也能感受到新鮮感與參與感。以下整理三大品牌最新動態，一次看懂這波速食話題亮點。

繼光香香雞「美加狂歡季」開跑！199元起開啟炸雞世界旅行

圖片來源：官方提供
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台灣炸雞品牌繼光香香雞持續以「炸雞環遊世界」為核心概念，繼韓式風味餐後再推新主題，於4月15日至5月14日推出期間限定「美加狂歡季」。這次將北美多元飲食文化濃縮進餐點設計，從鹹食到甜點打造完整風味體驗。

圖片來源：官方提供
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主打一次解鎖四大風味層次，包含經典美式BBQ、濃郁起司、帶有辛香酸感的墨西哥風味，以及作為收尾的甜點吉拿棒。產品設計強調「從重口味到輕甜感」的節奏轉換，讓消費者在一餐之中完成味覺旅行。

圖片來源：官方提供
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價格策略同樣瞄準不同用餐情境。單人「經典組合」199元，可選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排；多人聚會則有399元「分享餐」，一次包含BBQ腿丁、起司腿丁、墨西哥玉米肋排與迷你吉拿棒（原味或紫薯）各兩份，份量與話題性兼具。

圖片來源：官方提供
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其中「玉米肋排」成為本次亮點，將玉米切條高溫油炸，外型模擬肋排並搭配墨西哥風味粉，帶出酥脆與多汁口感。甜點部分則以迷你吉拿棒收尾，原味與紫薯雙口味形成風味對比，強化整體完整度。

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肯德基推「爆脆無骨雞腿霸」！4/14正式開賣、4/12限時免費換

圖片來源：官方提供
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全球速食市場近年吹起「無骨炸雞」風潮，肯德基看準趨勢，推出全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」，並於2026年4月14日正式上市，主打整塊去骨雞腿肉，重新定義無骨炸雞的定位。

圖片來源：官方提供
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不同於一般雞柳產品，這款新品強調使用完整雞腿肉厚切製作，保留油脂與肉汁，外層裹上獨家酥炸外皮，打造外酥內嫩的層次口感。產品定位從過去的配餐升級為「主餐級炸雞」，強調每一口都是完整肉感。

圖片來源：官方提供
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上市前，肯德基於4月12日11:00至12:00推出「為你去骨」快閃活動，在全台六都17間指定門市同步進行。消費者只要攜帶任一形式的「有骨雞腿」，即可兌換一份「爆脆無骨雞腿霸2入」（每店限量100份，送完為止）。

圖片來源：官方提供
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此外，品牌同步推出數位互動活動「全民去骨行動」，自4月14日至4月27日開放參與。透過活動頁面掃描雞腿即可體驗虛擬去骨，完成任務的會員可獲得買一送一優惠券，強化話題與參與感。

圖片來源：官方提供
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「爆脆無骨雞腿霸」單入71元、兩入124元，並延伸多款套餐選擇，包含180元至242元不等的組合餐，以及雙人餐388元與多入分享方案。同日也推出「花生脆雞堡」與「原味脆雞堡」，搭配「天天午餐99元」優惠。

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麥當勞APP全面升級！滿150元送雞塊、會員市集同步開放

圖片來源：官方提供
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麥當勞則從數位經營切入，宣布自4月15日起推出一系列APP會員限定活動，結合優惠、回饋與商品兌換，打造完整數位消費體驗。

圖片來源：官方提供
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首先是手機點餐優惠，自4月15日至5月12日，只要透過APP使用優惠券消費滿150元，即可免費獲得4塊麥克鷄塊（限量45萬份，送完為止）。同時搭配國泰世華CUBE信用卡付款，最高可享12%小樹點回饋，進一步提升誘因。

APP也同步推出全新「麥粉市集」，於4月15日10:30正式上線。首波推出「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」，分別以1,000 M Point加價399元與599元兌換，兩款商品全台各限量3,500組，需至指定100間餐廳取貨。

圖片來源：官方提供
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甜點部分，2025年曾引發話題的「迷你Q紫薯」也於4月15日至5月26日回歸，單點59元，並推出外送平台限定組合最低89元起。產品採用台農73號紫地瓜與57號黃地瓜製作，強調外酥內綿的雙重口感。

此外，4月22日至4月28日推出APP限定轉盤遊戲，每日可參加一次，有機會獲得多項「買就送」優惠券。同步登場的還有「隨身輕巧購物袋」，包含大麥克款與薯條款，售價99元，主打rPET環保材質與實用設計。

圖片來源：官方提供
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#肯德基 #麥當勞 #繼光香香雞

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台中朵茉行館開箱：KTV、按摩椅、超大浴缸一次滿足！

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2026-04-09 16:56 After Thirty


朵茉行館

朵茉行館，誰說汽車旅館只是大人的專屬？這次帶上小孩勇闖台中「朵茉行館」，沒想到全家人都玩瘋了！從可以盡情歡唱的 KTV 到讓孩子驚呼的超大石造浴缸，這裡不僅是豪華住宿，更是我們一家三口的專屬遊樂園。

📍Google地圖：朵茉行館

👉 官網訂房：朵茉行館

📞 訂房請洽：04–2259–5588

這裡的車庫空間寬敞明亮，對於重視隱私的旅人或是注重安全感的家庭來說，這道鐵捲門隔絕了外界的嘈雜，讓我們在抵達台中的第一站，就能感受到家一般的安心感。

臥房：

朵茉行館內部極具禪意的現代設計風格，床頭兩側貼心地設置了直覺式的觸控面板，無論是燈光情境切換還是空調調整，動動手指就能完成。

臥房大廳：

穿過睡眠區，眼前豁然開朗的是這方充滿京都質感的榻榻米大廳

這塊榻榻米區域簡直是救星。不同於一般地毯，榻榻米乾淨且具備緩衝性，孩子可以隨意在上面翻滾、玩耍。空間中央點綴著幾顆如鵝卵石般圓潤的質感抱枕，讓這裡更像是一個充滿童趣的藝術角落。

浴室：

推開門的一瞬間，都被震撼了！光是這間衛浴的坪數，竟然就比許多飯店的整間客房還要大。

這個浴缸不僅大，石材的溫潤觸感更提升了泡澡的質感。空間寬敞到足以讓全家人一起入浴，小孩在這邊玩水玩得不亦樂乎，大人則能在一旁的蒸氣室享受深層舒壓。

走進寬敞的大理石浴室，最先映入眼簾的除了壯闊的天然石材浴缸，還有那張貼在醒目位置的「本浴缸已消毒」告示。

這份微小的細節，對於帶著孩子出遊的媽媽來說，是無比溫馨的承諾。在享受專業蒸氣浴與石造浴缸的同時，不必擔心衛生問題，能全心沉浸在溫潤的水感中，看著孩子開心地玩水

臥房設施：

如果說衛浴是為了放鬆身體，那麼客房內的影音設備就是為了徹底釋放壓力。朵茉行館在房內配置了專業級的娛樂系統，讓房間瞬間化身為奢華的私人 KTV。站在寬廣的走道空間與家人大合唱，享受無拘無束的度假節奏。

系統內建了YouTube愛奇藝，無論是想追最新熱劇、觀看親子頻道，或是觀賞經典電影，都能一鍵解鎖，滿足全家人的視聽偏好。

房間標配的高島頂級按摩椅，並非隨意擺放，而是巧妙地安置在木質地板的休閒區。透過大面積的落地玻璃窗，映入眼簾的是充滿禪意的日式小庭院

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