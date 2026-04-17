捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

捷絲旅台南虎山館緊鄰，十鼓仁糖文化園區，展現了與糖廠呼應的工業復古美學。這裡不只是商務出差的質感首選，更是親子度假的溫馨窩點。

捷絲旅台南虎山館

📍Google地圖：捷絲旅台南虎山館

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📞 電話 ：+88662662528🔆飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：中午 12:00

大廳：

一踏入大廳，便被迷人的復古工業美學包圍。暗色系天花板搭配沉穩的紅磚牆，與輕木質調的接待櫃檯形成視覺層次，讓辦理入住的等待時光也成了一種放鬆。

一旁還有質感滿分的Mini Mart，提供各式零食與咖啡，讓人在辦理入住的同時，也能享受一段愜意的午後時光。

為了讓旅程更從容，飯店提供了住房旅客專屬的免費接駁車。往返於「捷絲旅台南虎山館」與「台南晶英酒店」之間，中途還會停靠奇美博物館，無論是想去市中心逛逛或是安排藝文行程都非常便利。

客房：

客房延續了飯店沉穩的工業風格，深色系牆面裝飾著繽紛的圓形掛畫，為空間注入活潑的藝術氣息。兩張寬敞的大床確保了睡眠的舒適度，是親子出遊最安心的依靠。

大面積的落地窗像是一幅動態畫框，將遠處奇美博物館的歐式建築與大片綠意盡收眼底。這份遠離鬧市的寧靜與開闊景致，就是假期中最奢侈的享受。

走出落地窗，家庭套房擁有一個專屬的戶外露台空間。這裡視野遼闊，可以俯瞰周邊鬱鬱蔥蔥的樹林與鐵道景致。沒有繁瑣的裝飾，只有清透的空氣與開闊的景色。

這就是捷絲旅台南虎山館最讓人難忘的體驗：在喧囂城市之外，保留了一處能與自己、與家人安靜共處的角落。此刻，時間彷彿慢了下來，只剩下夕陽與美好假期。

公共設施：

飯店設有迷人的戶外長形泳池，被大片鬱鬱蔥蔥的樹林包圍，營造出遠離塵囂的度假氛圍。無論是想盡情暢泳，或是只想靜靜地躺在椅上感受微風、閱讀一本書，這裡都是享受南台灣陽光與悠閒時光的絕佳角落。

飯店的公共區域充滿驚喜，懷舊紅磚牆搭配質感皮沙發與趣味牛造型凳，營造出如家一般的溫馨感。牆上的復古燈箱與暖心標語，讓每一處角落都成了適合拍照留念的藝術風景。

飯店也設置了經典的美式足球機，讓大人與孩子都能在度假之餘，來場熱血的小競賽，為旅程增添歡笑。

為了照顧長天數旅行或親子家庭的需求，飯店特別設有自助洗衣與烘衣設備。無論是剛從泳池玩耍回來，還是需要換洗日常衣物，都能在這裡輕鬆搞定。

餐飲區：

飯店的餐廳「食間」擁有令人驚豔的用餐環境。大面落地窗將陽光與窗外的泳池綠意無縫接入室內，搭配復古的木質百葉窗與充滿設計感的藤編沙發，營造出時髦且溫馨的南洋度假感。

晚餐提供色香味俱全的定食套餐，從層次豐富的炊飯到精緻的炸物主食，每一道都能感受到食材的新鮮與廚師的用心。

餐後的甜點同樣不馬虎，Ｑ彈的布丁搭配沁涼冰淇淋與新鮮水果，裝盛在日系花紋瓷碗中，不僅滿足了味蕾，更是一場視覺饗宴。

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