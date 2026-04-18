三燔壽喜燒出奇招 日本A5和牛一次吃到飽！

三燔推出日本A5和牛壽喜燒放題

【旅遊經 洪書瑱報導】

日本 A5 和牛被譽為「肉類中的藝術品」，因極致的口感與獨特的香氣，受到饕客喜愛，現在有機會在同樣的價格下，一次吃到飽！「晶華」旗下人氣日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」，於即日起大幅升級食材用料，於4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」優惠活動，兩人成行、每人2,980元+10%，用餐時間90分鐘，加入「晶華會APP」憑會員優待券每人可再折價1,000元，推出以來受到歡迎，提醒和牛愛好者活動已進入中尾聲，和牛嗜好者，請把握品嚐和牛吃到飽的美好「食」光！









此次的壽喜燒放題活動，選用來自日本的A5和牛、每頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。





此次「三燔」以來自日本的A5和牛為主角，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位，「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，擁有肉質軟嫩且富彈性的特色，相較於高油花的肋眼或菲力，臀肉芯的油花適中、赤身比例較高、口感滑順不膩，呼應現代人對於「風味與健康平衡」的飲食偏好。而且肉品還結合經典日式壽喜燒工藝，打造兼具視覺震撼與味覺層次的高端放題體驗。

主廚針對「臀肉芯」，依照壽喜燒料理特性將肉切為0.18公分的薄片，使其於鍋中輕涮即可達到最佳熟度，和牛下鍋時瞬間釋放的濃郁肉香，搭配大面積完整切面上桌，不僅提升用餐儀式感，更展現頂級食材的視覺張力，為饕客帶來兼具風味與輕盈感的極致體驗。

壽喜燒的美味除了肉品外，另一個關鍵則為醬汁，三燔的醬汁是選用大吟釀清酒、日本醬油、味醂與糖慢火熬製而成，強調鹹、甜、鮮的絕佳比例平衡。入座後服務人員會先協助客人以牛油熱鍋後拌炒洋蔥引出香氣，再倒入醬汁煮滾後涮入和牛兩面各數秒，待醬香與油脂交融即可享用。









三燔北投將與三燔本家同步推出日本A5和牛壽喜燒放題活動







三燔北投和風鮮食吧







三燔本家



三燔本家與三燔北投依據館別特色，規劃不同餐飲內容，其中位於台北晶華本館B3F的「三燔本家」以精緻套餐形式呈現，由位上前菜--紫蘇番茄揭開序幕，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿，飯後亦有宇治金時與黑糖豆腐兩項精緻甜品。位於北投晶泉丰館內的「三燔北投」，則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用，讓消費者可依喜好搭配，增添用餐層次與豐富度。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，牛排、龍蝦、吃到飽是餐飲業的流量密碼，此次「日本和牛壽喜燒吃到飽」是以高規格牛肉結合吃到飽的形式推出，期望吸引和牛愛好者與年輕客群踴躍嘗鮮，帶動社群話題與來客成長。

以上圖片：台北晶華酒店提供