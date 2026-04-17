檳城「東方明珠」魅力再進化 打造沉浸式旅遊新體驗！

檳城讓人有一種走進故事街巷與文化地標，在古今交融之中，感受舊時光的韻味與現代活力。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）





【旅遊經 洪書瑱報導】



檳城是馬來西亞的一個州，被譽為東南亞另一顆「東方明珠」，不僅有壯觀的自然景觀，還是一座融合了歷史底蘊、多元文化與平民美食的迷人島嶼，其中懷舊的老城氛圍與街頭美食相當受到國際旅人喜愛。其檳城的首府喬治市於 2008 年被列入聯合國教科文組織世界文化遺產，保留了大量的殖民地建築、中式店屋，是值得一遊的古蹟區。另在檳城的文化交融，也令人耳目一新，在檳城可在同一條街上看到清真寺、印度神廟、佛寺與基督教堂並存，展現和諧共處的景象！









檳城可以感受檳城歷史街區、娘惹傳統、繽紛節慶與匠心工藝交織的生活日常。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）







檳城美食從經典小吃到傳統佳餚，是一場品味多元文化交織而成的味覺盛宴。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）







檳城環球旅遊機構表示，台灣長期以來為檳城重要的國際客源市場之一，在最新統計中，台灣已躍升為檳城第四大國際客源地，顯示台灣旅客對檳城的高度關注與喜愛。檳城豐富多元的旅遊資源，滿足不同類型旅客的需求，適合熱愛文化歷史的探索者、追求美食的饕客、鍾情自然生態的旅人，或是尋求獨特體驗的打卡愛好者，都能在此找到屬於自己的玩法與故事。









蟲鳴大地夜間體驗熱帶蝴蝶及昆蟲生態。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）







林祥雄美術館外觀酷似海龜，已成為檳城的打卡新亮點。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）







檳城河航體驗，探索熱帶雨林祕境。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）



漂浮的檳城渡輪博物館，乘載著百年歷史與回憶。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）

檳城歷史體驗館的沉浸式展覽空間，帶你一秒玩穿越。（圖片來源／檳城環球旅遊機構）

檳城有不少必遊景觀，包括：喬治市世界遺產區中的街頭壁畫、姓氏橋、藍屋、娘惹博物館、檳城的最高點的升旗山、極樂寺、光大大廈的彩虹天空步道，另還有峇都丁宜海灘與檳城國家公園等海濱自然風景！除此之外，檳城也持續推出全新且多元的旅遊體驗。包括：煥新亮相的葛尼灣海濱綠地、林祥雄美術館、檳城渡輪博物館、檳城河航，以及「蟲鳴大地」夜間體驗，同時也涵蓋檳城歷史體驗館與融合戲劇與餐飲的 Umi Umi（檳宴）沉浸式體驗，為旅客的探索之旅增添更多層次與新意。

檳城還有許多知名的慶典活動，如：「喬治市藝術節（George Town Festival）」自2008年喬治市列入聯合國教科文組織世界文化遺產後創立後，已發展為東南亞具代表性的年度藝術盛事。其中，自2019年起推出的「島與島（Isle to Isle）」文化交流單元，更攜手台灣文化機構合作，引進多項台灣藝文演出，成為藝術節中備受矚目的一大亮點。







檳城不僅擁有世界文化遺產、美食與歷史文化底蘊，近年也積極發展醫療旅遊、郵輪旅遊、目的地婚禮、國際教育及會展（MICE）等多元產業，逐步打造為兼具觀光與生活機能的國際城市。無論是短期旅遊度假、長期進修學習，或是商務交流與移居生活，檳城皆能提供豐富且多元的選擇。



除了觀光往來，檳城與台灣在經濟、教育及文化領域亦互動頻繁。多年來，不少台灣企業前往檳城投資發展，為當地經濟注入動能；同時亦有眾多檳城學生來台升學，在台北、台中及高雄等城市深造，形塑緊密的連結，使台灣成為檳城最重要且親近的國際夥伴之一。檳城環球旅遊機構表示，誠摯邀請台灣旅客親訪這座充滿文化魅力與活力的城市，感受每一次造訪都截然不同的精彩體驗。您可以藉機走進百年喬治市，感受多元文化日常與南洋美食之旅，同時也能體驗豐富的自然生態與多元旅遊體驗。











