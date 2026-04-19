和美山碧潭水陸綠色生態旅遊 擺渡賞螢趣 (左圖：巫茂熾攝；右圖：新北觀旅局提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】







碧潭因水岸邊壯麗的石壁，或因新店溪流經此處，河面水色澄碧、平靜如潭而得名，是「台灣八景十二勝」之一，碧潭近年來除了水舞季，加上每年會與知名 IP 合作，如：「呆在碧潭の水豚君」、「角落小夥伴」等，讓碧潭成為北台灣知名的休閒勝地，而在春末夏初之際，在螢火蟲飛舞的季節中，新北市政府觀光旅遊局與臺灣自然科技學會合作，於4月22日起，再度推出「和美山碧潭擺渡賞螢趣活動」，活動採限額100名，免費參與！由專業解說員帶領民眾，在夜間探索星光閃爍的螢火蟲世界之餘，也能搭乘傳統人力擺渡船橫越新店溪，體驗碧潭水域風情與夜間生態戶外課程！









和美山生態步道(攝影：洪書瑱)







和美生態步道可以遠眺新店美景(攝影：洪書瑱)







步道沿途螢火蟲點點飛舞，宛如星河灑落山林







碧潭風景區是保留全台唯一人力擺渡船(攝影：洪書瑱)





「和美山步道」位處新北市微笑山線大縱走路線中段，交通便利，從新店捷運站步行約10至15分鐘即可抵達。每逢賞螢季節，步道沿途螢火蟲點點飛舞，宛如星河灑落山林。而「和美山碧潭擺渡賞螢趣活動」結合碧潭水域特色，民眾可搭乘傳統人力擺渡船橫越新店溪，於微風與水影交織間，感受靜謐悠然的河岸風光，開啟一場水陸交織的獨特生態之旅。





此次限定活動由臺灣自然科技學會專業解說員帶領民眾深入螢火蟲棲地，認識生態習性與環境保育觀念，採電子郵件報名，免報名費，名額限100名，額滿為止。報名方式請至「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢！此外，和美山也有一般賞螢場次的專業解說導覽，活動時間即日起至4月28日止，詳細報名資訊請至「臺灣自然科技學會」Facebook粉絲專頁查詢。



新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示：「和美山碧潭擺渡＋賞螢」活動融合歷史人文與生態旅遊特色，不僅能體驗新店渡口傳承至今的人力擺渡文化，也能在夜晚欣賞螢火蟲點亮山林的夢幻景致，是春季不可錯過的限定行程。同時也提醒民眾，參與賞螢活動時請穿著長袖長褲及布鞋，並遵守不捕捉、不干擾等三不一沒有原則，共同守護珍貴的生態資源。

民眾在螢火節的季節裡，若想至新北走走，不妨走進微笑山線中的「和美山步道」，體驗山林與灣潭的自然魅力，與螢火蟲共度一場浪漫難忘的春夜時光。相關活動資訊與報名方式，可至「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢！



以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供





