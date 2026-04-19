2026彰化桐花祭登場！五大景點串聯、韓國塗鴉秀首度進駐，打造療癒系客庄小旅行！(攝影：洪書瑱)





【旅遊經 洪書瑱報導】







春末夏初之際，白色的桐花相繼綻美，其中中台灣已逾300年「古蹟城市」美名的「彰化」，目前山林已披上潔白的雪白衣裳。彰化為邀您幸福桐遊，一「桐」來賞花，將於明(18)日起至5月3日止，舉辦「2026桐花祭～美好彰化 幸福桐遊」等系列活動。今年不僅串聯彰化五大經典賞桐景點，更首度引入國際級「韓國塗鴉秀」及專業「桐花療」身心體驗等，邀請全國民眾走入山林，感受這場結合生態、文化與感官享受的季節盛宴。









2026彰化桐花祭登場！桐花被稱為五月雪(攝影：洪書瑱)





※. 彰化五大經典賞桐景點：

一、自然與心靈的對話，員林主場亮點──



今年桐花祭的核心精神在於「療癒」。員林主場特別策劃了「桐花療」體驗，由專業芳療師引導，帶領民眾在盛開的桐花樹下進行深度的呼吸練習與身心放鬆，讓忙碌的都市人能在自然芳香中找回內心的平靜。此外，為了推廣客家文化與環境教育，現場設有「桐花聚」五感闖關活動，透過有趣的互動集章，讓親子遊客在遊戲中深入了解桐花的生態價值與客家文化。

二、國際藝文盛事，韓國塗鴉秀 PAINTERS 登場──

喜歡韓風吹佛以及藝文愛好者絕對不能錯過──4月24日至26日，聞名的「韓國塗鴉秀 PAINTERS」，將在員林演藝廳限時演出，演出內容結合繪畫、舞蹈、燈光與默劇的藝術秀，將與雪白的桐花季相互輝映，為彰化注入國際化的藝文氣息。

三、漫遊山林雪季，五大賞桐景點串聯──彰化縣政府精心規劃五處賞桐勝地，每個景點皆有其獨特魅力：

1.彰化福田賞桐生態園區 (4/18-4/19)：以親子健行與生態漫遊為主題，平緩友善的步道設計，是家庭踏青的首選。





2.員林藤山步道 (4/25-4/26)： 舉辦盛大開幕式，現場結合市集與療癒體驗，讓民眾在健行的同時，享受熱鬧的節慶氛圍。

3.芬園一東寮客庄 (4/26)： 強調文化傳承，現場提供客語導覽與客庄文化體驗，讓遊客看見彰化客家生活與文化的厚度。

4.芬園挑水古道 ((4/25、4/26、5/1、5/2) ： 這裡不僅有最古樸的健行步道，在賞花之際，還能古道漫遊、生態導覽、DIY體驗，另於4/25、4/26、5/1、5/2、5/3 並規劃「桐花市集」，讓遊客在古道漫遊後，能品嚐在地美食並選購創意小物。

5.芬園德興社區 (5/3)： 壓軸登場的活動，帶領民眾走入社區，在健行中，在客語導覽的環境下，並在農夫市集與手作體驗，感受在地風味，感受最純粹的鄉村熱情。

為了解決交通困擾，彰化推出高CP值的「尋花小旅行」，活動於明(18)日起至5/3止，活動期間的週六日，每人僅需 ＄300 元，即可享有導覽員帶領的一日行程，深入走訪古蹟、客庄與桐花秘境。同時，針對自助遊客，活動期間週六日及國定假日，員林與彰化火車站設有「賞桐接駁車」，一日周遊券僅需 ＄50 元，即可輕鬆穿梭，減碳環保又省時。

活動期間，主辦單位備有多項驚喜，如打卡抽獎與限定優惠！拍照打卡抽好禮，凡上傳賞桐美照至指定社群，即可參與抽獎；消費折價券： 在桐花市集消費滿200元，即可獲贈限量50元折價券；完成問卷填寫，即可領取特製「桐花小餅乾」；4月25日將設置「桐花幸福首日封臨時郵局」，將有紀念首日封，提供集郵愛好者珍藏。

提醒，花況受天氣影響，建議出發前至官網查詢即時花訊。入山賞花時請穿著舒適的運動鞋，並落實「愛花不採花」原則，共同守護珍貴的山林資源。相關訊息可至官方網站(https://www.bocach.gov.tw/chtung/)。另「桐花療」線上報名，可至(https://reurl.cc/Z2XdaQ)填寫！





