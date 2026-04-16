2026-04-16 22:20 Beverly比猴俐
新北市板橋區｜板橋林家花園：在都市喧囂中，推開清代大觀園的時光之門
在繁忙的板橋街頭，有一處轉角彷彿被時光遺忘，
推開厚重的紅磚牆，瞬間切斷了外頭的車馬聲，
這裡是「林本源園邸」，也就是俗稱的板橋林家花園。
林家並非單一屋主，而是由林平侯遷台後的後裔所建。
所謂「本源」是林家五個家號（飲、水、本、思、源）中的兩個，
代表了家族的鼎盛時期。
這裡是台灣保存最完整的蘇州式園林，
大約建於1893年（清光緒19年）全數完工，
被譽為「林園之勝，冠於北台」。
最迷人的地方在於「迴廊」，設計者巧妙地利用蜿蜒的長廊，
讓你無法一眼望穿全貌。
隨著腳步移動，窗景、假山、水池交替出現，
這就是園林藝術中追求的「步移景異」。
若是你喜歡安靜，一定會在「方鑑齋」駐足許久。
這裡曾是林家子弟讀書的地方，方形的水池平滑如鏡，
對映著對岸的戲台與迴廊。
當年文人騷客在此吟詩，水面不僅提供了倒影的美感，
更具備天然的「音箱」效果，讓戲曲的聲響在水面上迴盪，更顯清亮。
其實水池後方其實會看到現代的民宅，
有一種恍如隔世的神奇感，相當有趣 !
當時興建板橋林家花園大約花了50萬兩白銀，
對比同時期興建的「台北城」，大約只花了 20萬兩，
林家蓋這座花園的預算，足以蓋兩座半的台北城！
這種財力，簡直是清代的『信義區頂級豪宅』，
連政府蓋公共建設的錢都沒他們家多，真的相當驚人啊~
在園邸的牆面上，你會發現許多形狀各異的鏤空窗戶。
這不只是通風與採光的設計，更藏著家族的期許：
例如 :瓶形窗：寓意平安，蝴蝶與蝙蝠：象徵福氣到來，
南瓜與石榴：代表子孫綿延等等。
這些木造建築歷經百年，呈現出一種溫潤而內斂的色澤。
比起色彩繽紛的景點，這種純粹的木質與紅磚色調，
反而讓畫面顯得更有層次底蘊。
看著水中的倒影，彷彿能感覺到空氣都慢了下來，
看著建築在水中的倒影隨著微風起了一點漣漪，
那種焦慮被慢慢撫平的感覺，正是古蹟旅行最迷人的地方。
如果你也喜歡這種安靜的建築美學，
不妨找個愜意的午後，來這裡感受一下那份與世隔絕的優雅吧 !
【板橋林本源園邸（林家花園）參觀資訊】
- 地點： 新北市板橋區西門街9號
- 入園門票： 全票 80元（新北市民憑身分證免費）
旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k
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