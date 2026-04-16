蝦米！水餃居然還有《蝦目餃》這種海陸混搭的組合？

愛吃水餃的我，看到網友分享，特別前來嚐鮮。老闆一邊熟練地包著餡，一邊提到這獨門內餡：火燒蝦、豬絞肉與虱目魚。

等待餐點上桌時，看著一旁正在手工包餡的過程，整盤生餃子排得整整齊齊，像極了閱兵典禮；立正站好、聞風不動，左右標齊、前後對正。

而我彷彿成了蒞臨現場的長官，正逐一檢視士兵列隊的服儀。

味蕾的海陸交響樂

我夾起一顆咬下，先是感受到蝦子的鮮甜，緊接著是豬肉的Q彈，最後才慢慢浮現虱目魚那份細緻的海味。

這三種食材並非誰要壓過誰，而是在嘴裡交錯出現，各自佔據了剛好、最合適的位置。

在地人的隨性日常

隔壁幾桌看起來都是常客，熟門熟路地加點一碗酸辣湯，隨手丟進幾顆水餃，乾的、湯的一次解決。那種不加思索的隨性，不像是在「嚐鮮」，更像是早已融入骨子裡的飲食習慣。

小吃店的價格依舊親民，但真正讓人記住的，不是有沒有吃飽。

而是當你咬下那一口時，才發現水餃裡，在嘴裡海陸交融的感覺。