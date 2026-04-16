2026-04-16 21:34 舌尖上的旅人 Eric Hsu
三大銘柄牛一次吃 祇園·禪院用「厚切」重寫關西風壽喜燒規則
隨著城市節奏日益加快，「慢食」與沉浸式餐飲體驗成為市場新趨勢。近期台北餐飲版圖再添話題新星，由日方投資監製的「祇園·禪院壽喜燒專門店」正式進駐大安區，以京都祇園職人款待精神為底，融合台灣酒家菜文化，打造兼具儀式感與文化深度的壽喜燒體驗。從料理手法到用餐節奏，皆回歸細膩與從容，重新定義高端壽喜燒的餐桌風景。
全新品牌「祇園·禪院壽喜燒專門店」延續「山中有禪·以食修心」的核心理念，空間設計低調靜謐，隱身大安區靜巷之中。餐廳採全包廂規劃，搭配專人桌邊服務，從開鍋、下料到火候掌控皆細緻到位，讓用餐過程不只是味覺享受，更是一場沉浸式的款待體驗。
料理設計上，以關西風壽喜燒為主軸，從高溫鑄鐵鍋輕刷和牛油開始，經由蔥香、糖香層層堆疊，帶出經典甜鹹交織的迷人風味。前菜「日本海膽烏魚子粉豆腐」、溫潤細膩的「帝王蟹茶碗蒸」，以及茶香清雅的「玉露鮮蝦真丈湯」，層層鋪陳出日料的細膩節奏，為主餐揭開序幕。
祇園·禪院以4大亮點，成功吸引消費者目光。其一，台灣首創「厚切和牛壽喜燒」，顛覆既有吃法，突破傳統薄切涮煮形式，推出厚切菲力與紐約客套餐，改以香煎手法鎖住肉汁，外層微焦、內裡柔嫩，搭配糖香與醬汁收香，打造更具口感層次與存在感的壽喜燒新體驗。其二，首創「糖品客製體驗」，重構壽喜燒風味邏輯，打破傳統壽喜燒單一甜味設定，提供中雙糖、三溫糖、白雙糖3款選擇，讓消費者依喜好調整甜度與風味層次。從清透甘甜到深焙焦糖韻，讓每一鍋壽喜燒都能展現個人化風味輪廓。
其三，匯聚三大銘柄牛，一次品味日本頂級和牛風土，嚴選「米澤牛」、「雪姬牛」、「宮崎牛」三大日本銘柄牛每日限量供應。從山形雪國的濃郁旨味、北海道細緻柔嫩口感，到宮崎牛均衡優雅的油脂香氣，呈現和牛的多元風味層次。其四，酒家菜「蒸物」料理，台日飲食文化交融，延伸台灣酒家菜經典，導入日式講究原味的蒸製手法，推出「蒜蓉板條蒸龍蝦」、「破布子蒸時令魚」、「蔭鼓蒸鮑魚」等料理，兼具台菜的厚實風味與日料的細膩表現，展現跨文化餐桌語彙。
餐期尾聲由專人桌邊料理的「京都祇園松露滑蛋蓋飯」，將整場風味濃縮於一碗之中；甜點如「手工港式芝士豆腐奶」、「紅豆麻糬銅鑼燒」與「鳳凰酥」則為餐敘畫下細緻句點。
從空間、服務到料理細節，「祇園·禪院壽喜燒專門店」不僅是一間餐廳，更是一場結合日本職人精神與台灣飲食記憶的文化體驗。在快節奏的城市之中，為餐桌留下一段值得細細咀嚼的慢時光。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數