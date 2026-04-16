2026-04-16 21:12 Mei-wen Wang
福容徠旅 中壢 海旅客房
臨時決定到中壢渡周末，福容徠旅中壢『海旅客房』滿足親子旅客，更滿足成熟大人內心躲著的小孩。
經歷十日的擔心緊張，周末是恢復元氣的好日子；就近來中壢小旅行慶祝。上回入住福容徠旅水里留下好印象，於是入住福容徠旅中壢，本打算搭火車到中壢火車站，步行五分鐘可達福容徠旅中壢，但臨時周日需前往台中，臨時改作開車前往。福容徠旅中壢位於鬧區，鄰近火車站客運總站等，停車場受限於建築空間，停車位約20個，機械車位當平面車位用，在此鬧區能有免費停車，我們覺得飯店已經很認真了。我們另外注意到附近的中壢國小地下停車場，公有停車場費用友善。停妥車後進入電梯區域，隨即感受福容徠旅清新明亮的氣氛。我們入住福容徠旅中壢與IKEA合作的主題客房：「海旅-Ocean 海洋」客房。打開房門隨即看到飛翔的海龜、藍鯨、虎鯨等，不由得哇的一聲，床邊櫃旁收納著鯊魚布偶，小孩床點綴企鵝，上方有章魚玩偶，滿足親子旅客，更滿足成熟大人內心躲著的小孩。海旅客房可愛之際，空間與舒適度極高：55吋液晶電視、免費網路、冰箱、電熱水壺、乾濕分離衛浴，我們入住的客房有洗淨式便座。
中壢是老公就讀大學的城市，入住後我們到七樓喝咖啡吃點心後出門散步，晚上回到客房走廊，聽見其他客房中孩子們歡樂的聲音，這裡的房間隔音很好，進入客房後就能享受靜謐的夜晚。到飲水機到壺冰水，洗淨散步半日的黏膩感，窩在可愛客房中，電視調成音樂頻道，雖然中壢不遠，享受周末度假的愉悅感。隔日早餐也在七樓，我先取用咖啡，一位美國先生直接禮讓我先使用機器(真有紳士風度)，我怎麼按咖啡機都不理我，由美國先生幫我按機器後才有咖啡(再次認證紳士風度)。他們是來台灣出差的一群美國人，很享受福容徠旅的早餐，直到我們離開，他們仍繼續用餐。我想他們入住的不是可愛款房間，應是明亮簡潔的其他款客房。
周末來到福容徠旅中壢，Lobby區櫃台不大，而保留寬裕空間給旅客。
木質房卡，進入客房樓層需感應房卡。
走出電梯就看到玩偶們。
客房走廊寬敞。
福容徠旅中壢與IKEA合作的海旅客房，深藍與白色對比牆面，海龜、藍鯨、虎鯨穿梭其間。
兒童床的企鵝主題。
床邊躲著鯊魚。
高處櫃子是章魚的家。
牆壁點綴不只一盞海龜夜燈。
很久很久沒有入住過這麼可愛的房間了。
把玩偶門放置兒童床上，一大床的被褥相當舒適，床墊是較軟的一款。
將電視轉至音樂頻道，遇到最近的愛：American Girl.
海旅客房沿襲福容徠旅一貫的舒適感：充裕的置物空間。
招待咖啡與茶，可自行到電梯附近飲水機取用冷熱水。
小冰箱裡的招待飲料。
寫字台與坐椅。
房裡還有另一組坐椅，帶有陽台的海旅客房的空間很寬敞。
浴室也是實用路線的，檯面夠長，置物空間很夠。
化妝鏡是我很需要的配備。
洗淨式便座。
浴室裡的大罐洗浴用品，品質都不錯。
出門散步前，先到七樓喝咖啡。
自取招待點心。
入住後就有下午茶的概念。
外出散步，拜訪老公唸書時的城市，回到房裡喝杯自調飲品。
床邊照明燈與充電插座，確保周末夜晚的舒適度。
早餐六點半開始供應，我們八點下樓用早餐，我從咖啡開始。
老公的豐盛早餐。
現場中西式晨食豐富，這盤可頌格外迷人。
咖啡／可頌／沙拉，我的早餐很美好。
老公補充蛋白質。
再喝杯咖啡。
這裡的肉燥有手切肉丁。
最後吃盤水果。
早餐後回到客房，走廊末端的帳篷依舊亮著燈光，好奇過去看看，原來這裡是遊戲室入口。覺得福容徠旅中壢很有誠意，把整個Corner Suite的空間布置成遊戲室。
兒童遊戲廚房。
另一處遊戲空間收納著積木。
帳篷與玩偶。
我們走出遊戲室時遇到其他住客，老公主動向小孩們推薦遊戲室很好玩喔，似乎是自己剛剛玩得很開心的語氣啊！
福容徠旅 中壢
地址：桃園市中壢區中正路89號
電話： 03 427 0900
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