2026-04-16 16:05 Yvonne
MATEAS勤美店4/22盛大開幕，攜手小高潮聯名提袋免費送！
喝鮮奶茶的地方，能不能也是一座藝廊？鮮奶茶專門店 MATEAS 最新門市「勤美店」將於 4 月 13 日起展開試營運。
本次門市設計首度打破傳統手搖飲空間定義，攜手人氣插畫品牌「小高潮色計事務所」，由知名創作者「色長」親自操刀，將斯里蘭卡的產地美景融入店裝，打造一場名為「移動的風景」的沉浸式異國之旅。
推開門就是斯里蘭卡！手搖飲店化身「迷你藝廊」
MATEAS 一向以斯里蘭卡頂級茶葉為品牌靈魂，此次勤美店透過色長獨有的插畫語彙，將產地精神具象化旅程。插畫勾勒出斯里蘭卡的街道與遼闊茶園，讓客人在點餐與等待的過程中，彷彿置身異國街頭，體驗一段從舌尖延伸到視覺的沉浸式旅程。這不僅是牆面裝飾，而是一場結合茶香、點餐與美學欣賞的藝術體驗。
限定周邊一次收藏！勤美店獨家贈禮「小黑袋」低調登場
除了視覺盛宴，MATEAS 也將旅行記憶轉化為實體周邊：
- 「Dr.Milker 袋著走」：勤美店獨家贈禮，凡消費兩杯以上即可獲得，數量有限送完為止試營運。
- 全台門市加價購：凡消費即可以10元加購「汪汪飛機磁鐵」；消費滿百元則可以20元加購「Hello 你好嗎旅行吊牌」，讓日常充滿冒險心情。
- 勤美店限定「小黑袋」：凡於勤美店消費任一杯飲品，即贈「小黑袋」T型提袋 。這款提袋以簡約俐落的黑色設計呈現低調態度，是勤美店專屬的質感見面禮。
4/22 盛大開幕！新會員享買一送一，再抽3000份買一送一
為了慶祝正式開幕，MATEAS 祭出大規模回饋活動：
- 入會大禮包：現在加入 MATEAS 新會員，即可領取包含「第二杯半價券（當日可用）」及「買一送一券（次日兌換）」在內的多項入會禮包。
- 再抽3,000份買一送一：凡於4/20前成為會員者，皆具備抽獎資格。品牌將於4/21抽出3,000 名幸運兒贈送「買一送一」券，限於4/22～4/26開幕首五日於勤美店快閃兌換。
MATEAS邀請全台鮮奶茶控帶上好友，在4/22開幕期間一同走進這座迷你藝廊，感受頂級茶香與插畫藝術的完美結合。
【門市資訊：MATEAS 勤美店】
正式開幕：2026 年 4 月 22 日 (三)
地址：台中市西區美村路一段 36 號
電話：(04)2326-1058
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