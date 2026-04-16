高雄鐵板燒推薦｜苓雅區合牛精緻鐵板燒：龍蝦三吃＋A5和牛，低調店面裡的高級海陸饗宴

農曆生日這件事，在我家有個不成文的規定；酪梨的生日要認真過，不能敷衍。農

曆

所謂認真，就是不能是那種隨便找一間有「生日快樂」燈牌的餐廳，拍個照上傳，假裝浪漫。要真的吃進去、真的感受到，真的讓她那天晚上睡前還在回味。

於是我訂了高雄四維四路上的合牛鐵板燒，然後在訂位成功的那一秒，我深深吸了一口氣，告訴自己：我超用心。

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❤️外觀低調得幾乎讓人錯過。

門面不張揚，沒有霓虹燈招牌，沒有站在門口舉牌的服務生，就那樣安靜地嵌在街道裡；我幾乎走過去了，才回頭確認。生

日

推門進去，八個位置，燈光溫潤，裝潢不華麗卻雅緻，有一種「我只接待真正懂得的人」的從容。

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❤️水族箱

一進門就看到水族箱，龍蝦在裡面悠哉地游著，鮑魚也在裡面。這

酪梨靠近去看，眼睛發亮，說：「牠們好可愛。」我心想，等一下吃到嘴裡你還會說可愛嗎？果然，後來吃起來，她一句「可愛」都沒再提了。件

事

卻說了「好新鮮啊！」，

在

這就是鐵板燒新鮮的魔力：先讓你認識它，再讓你愛上它，順序不一樣，結局卻是一樣的。

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❤️黑松露蒸蛋：第一口就輸了

海鮮黑松露蒸蛋是第一道。我

蒸蛋的表面光滑如鏡，上面加上一匙黑松露，顫顫巍巍端上來，底下還藏著一顆大蛤蜊，像是秘密一樣。家

有

湯匙輕輕拌開蒸蛋，蛋香裡有松露的氣息，蛤蜊的鮮味從底部慢慢滲入整塊蒸蛋，森林雨後的氣息和海鮮的鮮甜在舌尖形成一場奇妙的對話。

💕我第一口就知道，今天我完全沒有防禦能力了。

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❤️ 牛肝菌蘑菇濃湯與法式麵包：簡單的事最難假裝

牛肝菌蘑菇濃湯是有重量的湯，是菌香在舌根沉澱的重量。個

法式麵包就在眼前的鐵板上現煎，奶油在高溫下融化，麵包的邊緣漸漸轉為金黃，那個聲音和香氣同步抵達，讓人沒辦法假裝淡定。不

成

附上的黑松露奶油抹上去，入口的瞬間，我幾乎想鼓掌，卻強忍住了，因為我覺得有品味的人不應該為食物鼓掌⋯⋯儘管我完全沒有品味。

💕 黑色的松露在奶黃色的奶油裡若隱若現，讓整個奶油成為黃綠棕色。

這一刻我意識到，這頓飯的主題是「藏」；每一道菜都在藏著什麼，等你發現。

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❤️海洋的巡遊：從紅條到龍蝦

❣️接著是乾煎紅條。

魚皮煎到酥脆，魚肉細膩白嫩，白色的紋理一翻開就散開，帶著海魚特有的清甜。簡單調味卻不簡單，像某些樸實的人，越靠近越有味道。

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❣️南非活鮑魚搭配海膽醬

是這個晚上最驕傲的一道。鮑魚在鐵板上煎得恰好，切開來，截面有著珍珠般的光澤，嚼勁十足卻不頑固，海膽醬的鮮甜是它溫柔的伴侶。

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❣️澎湖鮮魷魚

這道則是脆的、彈牙、鮮甜，帶著一種不服輸的口感，臺灣海峽的風味樸實無華，卻在這桌精緻的料理裡毫不遜色。

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❣️廣島牡蠣

打卡送的廣島牡蠣，才是這晚的意外驚喜。文

裹上薄粉後現煎，外層金黃，裡面的牡蠣飽滿多汁，再加上XO醬的鹹香和海味。的

規

我吃第一口就抬起頭，用一種很嚴肅的表情說：「這個……太過分了。」我想酪梨應該懂我的意思。定

；

💕太好吃的東西往往讓人覺得過分，因為它讓你意識到你以前吃的牡蠣，都只是在預習。

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❣️起司龍蝦頭

龍蝦頭在鐵板上烤出金褐的邊緣，裡面填滿了起司，在鐵板上烤到微微焦化，起司的奶香和龍蝦膏的濃郁混合在一起，是一種讓人不想講話只想靜靜品嚐的味道。

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❣️大虎蝦搭配蜂蜜芥末醬

甜與嗆在舌尖形成短暫的對峙，最後被蝦肉的鮮甜化解。

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❣️香煎龍蝦肉是整頓飯的高潮。

龍蝦肉在鐵板上煎至金黃，外層微脆，內部卻保持著彈嫩。師傅在鐵板前的神情是沉靜的，像外科醫生，每一個動作都精確，沒有多餘的炫耀。

龍蝦肉那個顏色，半透明的橘白，在燈光下近乎發光。咬下去，彈牙、鮮甜，有種輕微的海洋氣息，讓人想起浪打礁石的聲音。

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❤️和牛的哲學：什麼都不必說

A5和牛肋眼和美國牛小排在鐵板上發出的聲音，是這個世界上最動人的音樂之一。

師傅翻面的動作沈穩，油脂滲出來在鐵板上暈開，那個焦香的氣味讓整間小店都安靜了一秒。和牛肋眼入口即化，油脂在舌尖融開，帶著一種貴氣卻又親切的甜。

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❣️美國牛小排則更有個性

肉味濃，需要咀嚼，是平民的倔強。兩者都好，只是在告訴你：「好」有很多種面貌。

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❤️松露炒飯：大結局前的伏筆

鐵板炒飯是壓軸前的沉默。

米飯裹著蛋液在鐵板上翻炒，松露的香氣從鐵板深處往上竄，而龍蝦套餐的那份，還加上了龍蝦肉。米飯粒粒分明，卻又彼此依偎，每一口都帶著松露的複雜層次和海鮮的甜鮮。我們都不說話，只是吃。

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❤️舒芙蕾：甜點是一首詩的最後一行

舒芙蕾是有時效性的甜點。

它在最飽漲的那一刻端上來，需要立刻吃，等不得。蔓越莓果醬的酸和舒芙蕾的甜構成一種張力，搭配冰淇淋，冷與熱在口腔裡交戰，然後和解。

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我喝著冰紅茶，看酪梨喝著冰奶茶，看她吃著舒芙蕾時圓臉微微上揚的弧度；忽然，她轉過來和我對看一眼，然後我們都笑了。

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酪

不需要說什麼。

有些生日，食物說了一切。

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梨

🏮合牛鐵板燒的

🚗地址：高雄市苓雅區四維四路186號生

⏰時間：12:00-14:00，17:30-21:30日

☎️電話：07-2691163要

📝喃喃：認

1️⃣、附近有路邊停車格，也有幾個停車場，停車算方便。真

2️⃣、店面外觀低調，招牌不算明顯，容易錯過，快到時要放慢車速看一下。過

3️⃣、這樣等級的食材在合牛可以用更優惠的價格吃到，CP值真不錯。，

4️⃣、食材新鮮、師傅料理功力和經驗也不錯，我一試成主顧。不

5️⃣、這裡也可以包場，應該可以容納8-10人，覺得小家庭聚會，小組慶功聚餐是不錯的選擇。

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