2026-04-18 09:07 旅遊經
符合阿里山林鐵票券資格 免費搭乘日本黑部峽谷「宇奈月路線」、大井川鐵道！
黑部峽谷鐵道逍遙客車
【旅遊經 洪書瑱報導】
阿里山林業鐵路與日本鐵路在歷史與技術上有著深厚的血緣關係，但兩者在運行目的與技術特點上各有其獨特之處，林鐵處為持續深化臺日鐵道友誼，為鐵道迷謀福音，將攜手「黑部峽谷鐵道」與「大井川鐵道」，推出期間限定交換票券，等於符合阿里山林業鐵路票券資格，即可免費搭乘，同時感受台日三條鐵道之美！自今(2026)年4月起，臺灣旅客持使用過的阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，即可依各活動規定兌換指定車票，展開自臺灣阿里山延伸至日本的山岳鐵道之旅。
阿里山林鐵(攝影：洪書瑱)
一、黑部峽谷「宇奈月路線」延續經典，絕景巡禮──
黑部峽谷鐵道以深邃V字型峽谷與楓紅壯麗景致聞名，是許多鐵道迷心中的朝聖路線。自2013年締結姊妹鐵道以來，雙邊維持密切合作。今年票券互惠專案自2026年4月20日起至11月30日止，臺灣旅客可憑阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，於黑部峽谷鐵道免費兌換「宇奈月-當日運行終點」來回車票，飽覽峽谷鐵道沿線風光。
黑部峽谷鐵道2026年車票互惠活動資訊
二、大井川鐵道：
大井川鐵道夜行列車
大井川鐵道充滿濃厚昭和復古氛圍，更有靜岡茶園及川根溫泉等旅遊特色景點。自1986年締結姊妹鐵道以來適逢40週年，林鐵處日前推出「阿里山號X井川線」塗裝列車及聯名商品，同時重啟雙邊車票互換。自2026年4月25 日起至12月31日止，臺灣旅客憑阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，即可於大井川鐵道兌換「大井川本線一日周遊券」，領略獨具魅力的鐵道風情。
大井川鐵道2026年車票互惠活動資訊
林鐵處處長王昭堡表示，阿里山林鐵與日本鐵道情誼深厚，除持續深化國際交流合作，更希望將這份跨國友誼，藉由雙邊交換票券轉化為對遊客最實質的回饋。讓民眾在體驗林鐵之美時，也能同步與日本鐵道接軌，感受臺日鐵道文化交流的深厚情誼。
相關票券兌換辦法及相關使用規定，可至林鐵處官網-訊息專區-活動資訊（https://afrch.forest.gov.tw/0000061/0000530、https://afrch.forest.gov.tw/0000061/0000531 ）查詢。
※.免費兌換──
1.適用對象：持有中華民國護照之臺灣旅客。
2.兌換憑證：已使用之阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」及本人護照。
3.可兌換期間與票種：
◎. 黑部峽谷鐵道： 2026/04/20-2026/11/30，兌換「宇奈月-當日運行終點」來回車票。
◎.大井川鐵道： 2026/04/25-2026/12/31，兌換「大井川本線一日周遊券」。
以上圖片：林鐵處提供