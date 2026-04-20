遊韓美眉們的最愛 台灣旅客瘋美容體驗！

來到韓國可透過個人色彩分析探索自己的最佳色調





【旅遊經 洪書瑱報導】

韓國的美容產業發達製霸，為「全球領先地位」的美容強權王國，故赴韓旅遊不只是購物與美食行程，結合造型與風格的「韓系體驗」也成為台灣旅客的熱門選擇。Klook於4月中在社群發起調查，高達58%台灣旅客表示，於韓國旅遊時會安排「美容與造型」相關體驗。進一步觀察熱門項目，「個人色彩分析」以37%奪下冠軍，成為最多人的體驗首選，其次為韓系美妝美髮（31%）、韓系寫真（22%），以及自製潔膚面膜或香水（10%）。從外在造型到專屬氣味，不僅提升旅程記憶點，也找到最適合自己的流行風格。



※. 從韓星同款妝髮到客製香水，Klook精選6款人氣美容與造型體驗──

一、個人色彩分析體驗，探索自己的最佳色調：



走進首爾明洞 The Bom，將從一場細緻的色彩分析開始認識自己，透過專業顧問與皮膚診斷，從膚色、髮色到唇色逐一解析，也會依照個人條件給出妝容與穿搭方向，找出最適合自己的專屬色系，甚至能協助檢視平時使用的化妝品，一步步建立專屬日常風格，不只是一次體驗，更像是一場自我風格的探索旅程！







二、韓星御用美妝美髮：走進韓劇主角的日常：









首爾指標性沙龍 Jenny House 曾為500位名人打造造型





Jenny House為首爾指標性沙龍，這裡曾為500位名人打造造型，從髮型設計、精緻妝容到頭皮SPA，一站式完成韓系質感造型。專業團隊搭配中英文翻譯服務，即使是第一次體驗，也能輕鬆溝通出理想風格，讓人瞬間走進韓劇場景。







三、首爾韓系寫真體驗：將日常拍成最美的樣子：









寫真體驗拍攝完成後當天即可取得照片與數位檔





韓國攝影棚向來以精緻光影與自然修圖聞名，在專業攝影師引導下，無論是個人寫真、情侶合照或證件照，都能呈現出細膩又不過度修飾的韓系質感。還可加購妝髮服務，拍攝完成後當天即可取得照片與數位檔，把旅途中的自己定格成一組專屬大片。







四、自製潔膚面膜體驗：把保養變成一場創作：









聖水洞 WHIPPED HOUSE 提供自製潔膚面膜體驗





在聖水洞的人氣空間 WHIPPED HOUSE，保養不再只是購買，而是親手創作。透過專業肌膚分析，選擇適合自己的成分，製作專屬潔膚面膜，店中結合100%純素與環保理念，讓保養多了一層意義，最後還能將親手完成的作品帶回家，也成為這趟旅程最有溫度的紀念。

五、私人訂製香水體驗，用氣味留下旅行記憶：









聖水洞的 .NOTE 以簡約質感空間與細膩香氣聞名



位於聖水洞的 .NOTE，以簡約質感空間與細膩香氣聞名。在這裡，可以依照自己的喜好調配50毫升專屬香水，即使不懂韓文也能透過多語言教學輕鬆完成，從前調、中調到尾韻，慢慢拼湊出屬於自己的氣味記憶，無論是送給自己或他人，都是極具意義的選擇。







六、專業達人帶逛：在首爾找到專屬風格座標：

想更深入了解個人韓系風格，不妨跟著在地時尚達人走一趟聖水洞，在約150分鐘的行程中，從選品店到潮流品牌，由達人帶領探索最具代表性的風格據點，並依照個人膚色與需求，如在Olive Young挑選適合自己的保養與彩妝。從逛街到選品一次搞定，不只買得精準，也更知道自己適合什麼風格。







目前Klook站上提供多種美容與造型體驗供選擇，同步透過「Klook 137最便宜」活動，讓旅客規劃韓國行程更輕鬆，包含每週一開搶韓國樂園1折券、每週三海外限量3折券、每週日韓國行程限量7折券。此外，5月14日前輸入優惠碼「10ESIM202603」，韓國Klook eSIM享最低10元起。

以上圖片：Klook提供