2026-04-19 10:07 旅遊經
台灣首間正式掛「雅詩閣」名稱品牌酒店落腳南港 台北南港大地雅詩閣今(2026)第四季開幕！
台北南港大地雅詩閣酒店外觀夜景，結合現代建築設計與國際品牌風格，展現南港新興商業區的城市天際線
【旅遊經 洪書瑱報導】
北投五星溫泉酒店「大地酒店」版圖再增！正式宣佈，將引進全球頂尖公寓式酒店品牌「雅詩閣」（Ascott），插旗南港軟體園區，於核心地帶打造頂級公寓式酒店「台北南港大地雅詩閣酒店」，預計於今(2026)年第四季開幕，這也是台灣第一間正式掛「雅詩閣」名稱酒店！台北南港大地雅詩閣酒店基地位於南港核心區域，鄰近南港展覽館，串聯大型購物商場LaLaport，並緊鄰捷運與高鐵南港站，具備高度交通與生活便利性。近年南港正轉型為集高科技、交通、生技、會展、文創與研發於一體的區域核心。
.大地酒店攜手雅詩閣邁向國際，大地酒店王雪梅董事長與Ascott吳洵杰首席執行官進行簽約儀式，共同揭幕「台北南港大地雅詩閣酒店」序曲！
大地酒店於2015年在北投創立以來，以深具藝術人文底蘊的「靜奢美學」在競爭激烈的北投溫泉區站穩根基，如今大地酒店攜手雅詩閣插旗南港，是雅詩閣首度進軍台灣市場的「旗艦館」，同樣也貫徹雅詩閣品牌理念低調奢華與藝術體驗，雙方品牌基因高度契合，此次合作不僅是兩大品牌強強聯手，更是大地酒店長期深耕高端旅宿實力的國際化驗證。
台北南港大地「雅詩閣」據點，將規劃186間客房，定位為全服務型公寓式酒店，結合飯店服務品質與居住空間機能，鎖定商務旅客與中長期居住市場，更將以彈性且靈活提供長短期旅客之住房需求。在產品規劃上，房型規劃一至三房格局，並導入「1+1」轉角房型設計，配置主臥室與獨立書房（附可轉換沙發床），可靈活轉換為工作與休憩空間，特別適合中長期商務旅客與國際派駐客群，提供兼具生活感與功能性的住宿體驗。
館內戶外廣場與公共空間設計，融合生活機能與美學元素，呈現公寓式酒店兼具居住與休閒的場域特色。
公共設施方面，館內規劃住客專屬交誼空間（Residents’ Lounge），提供西式廚房與輕食服務，打造如同居家般的共享場域，同時設有健身房與游泳池等休閒設施，滿足長住旅客日常生活與放鬆需求。值得一提的是──大地酒店旗下知名川湘料理品牌「奇岩一號」也將進駐台北南港大地「雅詩閣」，館內設有可容納20人的包廂空間，為企業品牌餐敘、高階商務應酬及私人聚會，提供兼具隱私與獨有料理美學的專屬場域。
大地酒店表示，台北南港大地雅詩閣不僅補足了南港對於高端長住市場的缺口，更將為南港的區域發展注入國際化的消費力與品牌能量，預示著臺北東區門戶新風貌的全面啟動。
以上圖片：北投大地酒店提供